Stor V64-jackpot med 1,1 millioner ekstra

Ulf Ohlsson er aktuell i dagens V64-omgang. Foto: Anders Kongsrud/www.hesteguiden.com.

Bjerke er som vanlig først ut når vi starter opp med en ny uke, og det blir fransk lunsj med start kl.11.10. Deretter skal vi til Tingsryd i Sverige, og her begynner lunsjen kl.12.20. Leangen står for den norske V65-omgangen denne mandagen, og løpene fra Trondheim starter kl.18.55. Høydepunktet denne mandagen skjer i Sverige og Solänget hvor det er jackpot i V64-spillet. Hele 1 119 702 ligger ekstra i sekserpotten, og V64-1 begynner kl.19.30.



* Ellers er dette en uke som er spekket med høydepunkter. Tirsdag er det duket for en EKSTRA V75-omgang fra Sverige, og her skal blant annet Hugo Åbergs med en million til vinneren kjøres!

* Videre er det DOBBEL V76-JACKPOT på Bjerke onsdag, og det ligger altså over to millioner ekstra til fordeling i sjuerpotten.



* Øvrevoll vil ikke være noe dårligere, og også her er det DOBBEL-JACKPOT! Nå i V65-spillet, og i torsdagens omgang ligger det hele 732 277 ekstra i sekserpotten.

* Bjerke står for ukens hovedomgang innen V75-spillet, og på lørdag kan du altså vinne hele 13 millioner kroner.



PS. Husk at du får hele gevinsten selv dersom du kjøper en av ekspertkupongene i spillboksen under. Artikkelen fortsetter under spillboksen

Undertegnede serverte igjen sterke tips til hjemmebanen Sørlandet søndag. Intrepid Ibex var et 7-valg når tipset ble lagt ut, men superinfo ble gitt, og på den lille bongen stod den alene. Eikfaksen (2-valg) var en annen deilig tipsener. Den lille bongen på Kr.216 betalte ut Kr.975,-. I Sverige ble Digital Circle (4-valg) servert som en godbit i DD-2, og DD ble ranket ut på en rekke til Åmål. Oddsen: 10,39.

Det er V64-JACKPOT med over 1,1 millioner ekstra denne kvelden! Vi byr på følgende til Solänget:



V64-1 : 9 Above All Ås – Her er det ganske formløst, og vi bruker derfor litt hester innledningsvis. Draget går i glemmeboken til salen, men man skal være OBS på at den er på vei mot formen. Ledet i det lengste sist, mens den var godkjent som treer i et løp Coktail Fortuna vant nest sist. Har nå fått tre løp i kroppen etter pause, den er normalt ytterligere forbedret her, og får den bare litt tempo trenger den ikke å være borte. Overrasker?

V64-2 : 1 Mellby Galanga – Kommer ut fra stallen til Oscar Berglund (41% seire i 2018), og mer trenger man nesten ikke å vite… Her går de fleste hestene som toget, og dette er en ung gutt som stadig tar for seg mer i banen. Når det gjelder Mellby Galanga så gikk den et svett løp etter galopp sist (13,5 s 1400m), og den utvikler seg fint. Skal lettes i balansen til denne starten, og blir den bare ikke fast duger den godt. SPILLES!

V64-3 : 12 Gibbs – Småskummelt løp hvor vi ikke tror spesielt mye på favoritten, 1 Widebay’s Cash. Står med en fin rad nå, men vær OBS på at vi snakker om en hissig type som ikke har fordel av distansen. Vår ide har fått to løp i kroppen etter et lengre avbrekk, og vi har likt det vi har sett. Den var ute av taktene nest sist, men fullførte veldig fint på en god tid. Nå sist spurtet den bra tilslutt, og vi hadde 13,7 s 800m på klokken med krefter igjen. Er fort ytterligere forbedret her, og dette skal dreie seg om en fin sjanse!

Dagens beste banker:

V64-4 : 11 Quality Tilly – Kommer ut fra stallen til Oscar Berglund som vi har nevnt tidligere i denne saken, og også denne er ekstremt formtoppet. Var KLINK overlegen sist, og den vant med masse krefter igjen. Berglund forteller om en hest som trener like bra før denne oppgaven, den har blitt strøket inn et spor, og Ulf Ohlsson får igjen sjansen. Bare blåser rundt til ny seier? Vi tror hardt!

V64-5 : 2 Candy Lane – Feilet som mulig vinner sist, mens den fullførte klart bra til fjerde over 3160mv mot mye bedre hester enn dette nest sist. Markus Pihlström bak 1 Go Go River ønsker en rygg til sin springer, og dermed ligger dette åpent for tet til Candy Lane. Da tror vi dette løpet er over, og det er en banker for de som ønsker å spille frekt.

V64-6 : 2 Grude Svarten – To distansesvake hester, 3 Vertigo Knekten + 5 UR Faxe, får på seg masse spill her. De kan vinne, men over denne distansen skal i hvertfall vi spekulere. Draget vårt møtte for eksempel UR Faxe nest sist, og da stod Grude Svarten 20m bak… Kommer nå ut etter pause, distansen passer, og Per Linderoth har dessuten et godt tak på den. Hadde 3,8% av innsatsene på seg når vi la ut dette tipset, og det er aldeles for lite. SKAL MED PÅ ALT!