Stor V64-jackpot med 997 790 ekstra

Carl Johan Jepson er aktuell i dagens V64-omgang. Foto: Anders Kongsrud/www.hesteguiden.com.

Sportspills øvrige mandagsmeny:

V4 Bollnäs: Steinseth kommer med ambisjoner

V65 Klosterskogen: Hop fikser V65-opptur på Klosterskogen

Oddstips 1: Vinn eller forsvinn for Lillestrøm

Oddstips 2: Besiktas best i byen

En svært innholdsrik uke venter for vi som elsker å spille på hester, og her er det virkelig mye å glede seg til. Onsdag knaller Bjerke til med SUPERONSDAG, og her fordeles 695 351 til alle med riktig V76-rekke. Lørdag er det GULLJACKPOT i V75-spillet på Leangen. Dette er Leirvåg's store favorittbane, og her kan man glede seg til tipsene fra en av de som kjenner Leangen best. Som om ikke dette var nok så er det i tillegg en EKSTRA V75-OMGANG på Solvalla søndag, og her skal man blant annet kjøre Svenskt Travkriterium.

Når det gjelder dagen i dag så er det Bollnäs som er først ut med sitt V4-spill kl.12.20. Deretter skal vi til Skien, og Klosterskogen hvor V65-1 begynner kl.18.55. Mantorp er sist ut, og her er det JACKPOT i dagens V64-omgang. En knapp million ligger ekstra i sekserpotten, og her begynner V64-1 kl.19.30.

PS. Husk at du får hele gevinsten selv dersom du kjøper en av ekspertkupongene i spillboksen under. Artikkelen fortsetter under spillboksen

Mantorp byr på en åpen, og svært utfordrende V64-jackpotomgang. Noen solid/god banker hadde vi store problemer med å finne, og tilslutt landet vi på 10 Digger Lord som dagens beste banker. Gå ikke glipp av følgende:



V64-1 : 1 Blue Star Champion – Her blir 4 Bålsta Palema enormt hardt betrodd, men er denne like bra som tidligere? Den ble halt i sommer, og har vel ikke akkurat sprudlet noe enormt de to siste gangene. Kan selvfølgelig renne til tet, dirigere til seier osv, men vi må bare spekulere til denne viser superformen igjen. Draget vårt er helt uspilt, og den hadde 0,9% av innsatsene på seg når dette tipset ble lagt ut. Har nå gjort to løp for sin nye trener Ville Karhulahti, og vi har likt den skarpt ved begge anledninger. Har gått HELPIGG i mål etter sene luker i begge løpene, og sist viste klokken 10,9 s 800m som helt ubrukt. Er grunnkapabel, og løser det seg bare litt på veien så har denne form til å skrelle. SKAL MED PÅ ALT!

V64-2 : 9 Ekås Future – Småskummelt løp hvor det kan skrelle til. Draget vårt fikk det sydd opp sist, men avgjorde enkelt når den fikk fritt frem. Tiden må sees i lys av en noe krevende bane. Har egentlig radet opp med fine løp, og da med kusk Henrik Hollsten. Niclas Benzon passer nok mye bedre på denne, og han kan dette med å kjøre en yankervogn. Er dønn riktig ute i grunnlaget nå, og den er god nok til å overraske. OBS!

V64-3 : 8 I’M Sailing – Er en topphoppe som ikke er veldig langt bak de beste i årgangen. Har stortsett blitt matchet mot de beste, og når den har vært hel i kroppen sin har den gjort det meget bra. Har nå fått to løp i kroppen etter pause, den har funnet formen, og avgjorde enkelt sist. Da viste klokken 11 s 800m. Tåler å bli brukt underveis, og vi blir ikke overrasket om Anders Svanstedt velger et offensivt opplegg. OBS!

PS. Husk at du får hele gevinsten selv dersom du kjøper en av ekspertkupongene i spillboksen under. Artikkelen fortsetter under spillboksen

V64-4 : 10 Digger Lord – Småskummelt stayerløp eller er det bare slik at favoritten vinner? Digger Lord var strålende opplagt sist, og da feilet den som HELPIGG fra seg en andreplass på oppløpet. Vinner av det løpet var Carabinieri… Her er Digger Lord veldig riktig ute når det gjelder motstand, og leverer den som sist, ja, da har favoritten en meget god sjanse. SPILLES!

V64-5 : 5 Leader Brodde – Ble sittende bom fast sist, mens den viste 12,2 s 1900m etter galopp tredje sist. Er stadig bedre enn raden, her er den helt riktig ute, og leverer den på sitt beste dukker den opp på foto. Motivert favoritt som også vi tror en hel del på.

V64-6 : 12 Lovely Flicka – Ligger stadig litt i skorpen, og den fortjener virkelig en opptur. Fullførte bunnsolid sist, men ble altså spurtet ned av en smygkjørt 13 Opera Avenue. Har vinnerform i kroppen sin, og med litt klaff på veien kan den overraske i et særdeles åpent oppgjør.