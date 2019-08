Stor V64-jackpot med nesten en million ekstra

Peter Untersteiner er aktuell i kveldens V64-omgang. Foto Morten Skifjeld/Hesteguiden.com

En ny innholdsrik uke venter, og her er det litt av hvert å glede seg til. Når det gjelder dagen i dag så skal vi først til Östersund hvor V4-lunsjen begynner kl.12.20. Om kvelden blir det DERBYKVAL på Bjerke, og her begynner V65-1 kl.18.55. Dagens høydepunkt skjer i Sverige, og det er altså JACKPOT i kveldens V64-omgang. Hele 988 000 ligger ekstra i sekserpotten, og løpene begynner kl.19.30.



Enorme fulltreffere i V75 på Bjerke 22. august - Kr.2 000 ble til Kr.165 710!

Kurt Leirvåg kom ikke til mål på bongene med banker på Moe Tyr (V75-2), men på flere av siste info bongene ble det SUPERTREFF! På tre siste info bonger hvor 4 Troja Face ble banket i finalen ble det spilt inn voldsomt med penger! To siste info bonger a Kr.2 000 (fire andeler a Kr.500) betalte ut enorme Kr.165 710,-. Mens en siste info bong a Kr.3 576 (fire andeler a Kr.899) betalte ut Kr.172 414,-.

OBS! Pga feil hos Rikstoto kommer våre kupongforslag i en spillboks litt senere.



Kveldens JACKPOTOMGANG er særdeles spennende, og en omgang som vi virkelig liker skarpt. Flere helaktuelle objekter er jobbet frem, og her er det bare å lese vår info nøye før du leverer bongene. 1 Diversity Pellini er dagens beste banker, og går alt riktig for seg så må sjansene være store for at den leder hele veien. Ta rygg på følgende til Halmstad:



V64-1 : 3 Delantero – Spennende innledningsløp, og dette er ikke helt lettløst. Vårt drag var klart bra etter pause sist, og den fullførte fint etter et upassende opplegg. Er egentlig veldig grunnkapabel, og i V75’en femte sist gikk den et aldeles helsvett løp etter en grov galopp. Var da ute mot tøffere hester enn dette. Nå har den fått et løp i kroppen etter pause, den er kuskeplusset med Christoffer Eriksson, og den kan dessuten åpne bra fra start. MÅ MED PÅ ALT!

V64-2 : 5 Henna – Har kun gjort to løp under sal. Den galopperte sist, mens den var helt overlegen nest sist den gikk under sal. Vær OBS på at denne travet 15,5/2140mv under sal i prøveløpet, og dette er en stilart som den virker å elske. Ser fakta ut til å gå litt i glemmeboken nå, og den hadde kun 4,4% av innsatsene på seg når vi la ut dette tipset. Det mener vi er helt feil, og roper et stort varsko. Dyktige Tova Bengtsson rir.

V64-3 : 2 Zelante C.R. – Har gjort tre løp for sin nye trener, og den blir gradvis bedre. Spurtet ordentlig bra etter et passivt opplegg sist, og kom til mål med litt krefter igjen. Da viste klokken 13,8 s 800m. Er trolig ytterligere forbedret med den blåseren i kroppen, og på ren kapasitet duger den normalt godt i et løp som dette. Stor OBS-hest som naturligvis skal med på alt av bonger.

V64-4 : 1 Diversity Pellini – Var ute mot ganske bra hester sist, og spurtet fint nedover oppløpet etter et forsiktig opplegg. Gangen før ble den egentlig bortkjørt, men avgjorde likevel enkelt når lukene kom. Dette er en bra hoppe, den går garantert 15,0 fra tet, og feelingen vår er tet og slutt mot en billig gjeng. MÅ BARE PRØVES MED DRØMMEBETINGELSER!

V64-5 : 4 Magic Happens – Her blir 3 Jefferson Dotcom hardt betrodd, men nå er det sko på alle fire, og den ble dessuten kjørt ned i kjelleren sist. Vi spekulerer, og prøver oss heller med hesten til Untersteiner som var enorm til seier sist. Er sterk/reell, og den tåler å bli brukt underveis. Dødens pleier å være gratis, og fra den posisjonen på for eksempel favoritten kan dette gå veien. SE OPP!

V64-6 : 3 Maze Runner – Har drømmebetingelser foran seg i finalen, og dette kan utmerket dreie seg om tet og slutt. Den holdt bra fra tet sist, og møtte da betydelig bedre hester enn hva den gjør nå. Tethester i Halmstad er aldri enkle å plukke ned da banen er veldig kjapp, og sjansene for at Maze Runner leder dette rundt om er store. Velger man å spekulere så kan tverrspeedige 1 Tropicana Ås være sjokket. Vil normalt få rygg leder på Maze Runner, og da kan det bli veldig riktig…