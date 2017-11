Stor V64-jackpot med over 1,1 millioner ekstra

Johnny Takter kjører vår V64-banker på mandag. Foto: Morten Skifjeld/Hesteguiden.com

Sportspills øvrige mandagsmeny:

V5 Bjerke: Høitomt med lunsjbankeren

V4 Åby: En lunsjomgang med stort potensial

V65 Leangen: Amanda må fikse V65-cashen på Leangen

Oddstips 1: Det må bli mål i Milano

Eurojackpot fredag: Potten gikk - en person vant 221 millioner

Vi har en helt fantastisk uke foran oss, og de store høydepunktene denne uken skjer på Bjerke. Onsdag er det JACKPOT i V76-spillet, og det ligger hele 1,2 millioner ekstra i sjuerpotten. Lørdag er det INTERNASJONAL V75-omgang på Bjerke, og skulle du ha alenebongen her, ja, da kan du faktisk stikke av med helt enorme 34 millioner!

Når det gjelder dagen i dag så er den meget innholdsrik, og allerede kl.11.10 er det duket for V5-lunsj på Bjerke. Åby byr så på en V4-lunsj kl.12.20. Leangen står for den norske V65-omgangen, og her begynner man som vanlig kl.18.50. Høydepunktet skjer i Mantorp denne mandagen, og kl.19.25 er det duket for en herlig V64-jackpot på nettopp denne banen. Knappe 1,2 millioner ligger ekstra i dagens sekserpott.



PS. Husk at du får hele gevinsten selv dersom du kjøper en av ekspertkupongene i spillboksen under. Artikkelen fortsetter under spillboksen

Vi innleder altså uken med en herlig V64-jackpotomgang, og det ligger knappe 1,2 millioner ekstra i dagens sekserpott. Omgangen som venter er utfordrende, og det var ikke lett å finne noen klink banker. 2 The True F. ble vårt valg, og den kan ikke få noe finere enn oppgave enn hva som venter i dag. Sjekk ut følgende:



V64-1 : 1 Cat’s Klondike – Skuffet sist, men den kan bedre enn som så. Har nå drømmebetingelser foran seg, den er lynrask fra start, og på en god dag blir den ikke enkel å fange. Spilles på hestens beste distanse. 9 Grinneby’s Orion – Fikk maks etter pause sist, men var uansett OK. Har radet opp med fine løp på slutten, og den ligger stadig litt i skorpen. Kan få det optimale løpet nå, og den er ikke ueffen som for lite spilt. OBS!

V64-2 : 9 Bambinos Hope – Småskummelt hoppeløp med veldig ferske hester. Vår ide har gradvis blitt bedre, og sist på Bjerke satt den fast med vinnerkrefter over mål. Da skal man også huske på at den var med på luftig kjøring innledningsvis. Mandag er den solid kuskeplusset med Jepson, smygsporet passer perfekt, og den må være spillbar. SKAL MED PÅ ALT!

V64-3 : 6 Flash Di Quattro – Fyker til tet, og siden er dette over? Har fått tre løp i kroppen etter pause, og den var klart bra i nederlaget sist. Duger godt i grunnlaget den står inne i, og den må være spillbar. 11 Gunnar Magnificent – Ble testet i yankervogn for første gang sist, og det slo meget heldig ut. Den spurtet voldsomt etter sene luker, og kom til mål med krefter igjen. Blir ikke helt tatt på alvor her, men ser den ut som sist, og får tidligere luker, ja, da kan den skrelle. OBS!

V64-4 : 5 Flashing Victory – Gjør en meget spennende start etter en lengre pause. Det man skal være klar over er at den i fjor kom ut etter en veldig lang pause den 30.10, og da var den en klink vinner direkte. Ble da trent av samme person som nå. Vi har derfor et håp om at den er klar direkte også i år. Følger bilen fra start, og feelingen er at den henter en lengde på den store favoritten, 1 Baja Rosa Akema. Skulle det skje, ja, da kan fakta dette dreie seg om tet og slutt. Er nemlig en god hest i grunnlaget, og som lite spilt går vi til på den direkte!

PS. Husk at du får hele gevinsten selv dersom du kjøper en av ekspertkupongene i spillboksen under. Artikkelen fortsetter under spillboksen

Dagens jackpotbanker:

V64-5 : 2 The True F. – Har en veldig riktig oppgave foran seg her, og det kan opplagt dreie seg om tidlig tet og slutt på en bane som Mantorp. Har hatt en pause, men den pleier å levere bra etter pause, og det håper/tror vi skjer også her. Kan ikke få noen finere oppgave enn hva den har foran seg nå, og vi tror MYE på denne. I en meget krevende jackpotomgang landet vi på The True F. som vår beste banker.

V64-6 : 8 On The Line – Har møtt de beste i årgangen, og den er mildt sagt riktig ute nå. Femte sist gjør den et toppløp mot kanonen Disco Volante, mens den også er klart bra mot tøff motstand fjerde sist. Står nå med tre smultringer, og formen er noe usikker. Kontio opp er spennende, og er denne 80% for dagen så har den fakta en meget fin sjanse. SPILLES!