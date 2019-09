Stor V64-jackpot med over 1,2 millioner ekstra

Björn Goop er aktuell i kveldens V64-omgang. Foto Morten Skifjeld/Hesteguiden.com

En ny innholdsrik uke er i vente for vi som elsker å spille på trav og galopp. Det store HØYDEPUNKTET denne uken skjer på lørdag hvor det altså er JACKPOT i V75-spillet på Sørlandet. Hele 2 450 067 ligger ekstra i sjuerpotten, og undertegnede er litt EKSTRA PÅ HUGGET siden det er snakk om hjemmebanen Sørlandet.

Når det gjelder mandagen så begynner moroa som vanlig kl.12.20 med lunsj til Hagmyren. Leangen står for V65-omgangen fra Norge, og da med start kl.18.55. Färjestad er sist ut kl.19.30, og det er her dagens høydepunkt skjer. Det er nemlig JACKPOT I V64-SPILLET, og det ligger hele 1 221 755 ekstra i sekserpotten.

PS. Husk at du får hele gevinsten selv dersom du kjøper en av ekspertkupongene i spillboksen under. Artikkelen fortsetter under spillboksen



Det er altså JACKPOT med over 1,2 millioner ekstra i kveldens V64-omgang på Färjestad, og her skal det svært lite til før verdien skyter i været. Dagens beste banker dukker allerede opp i V64-1, og her kan vi ikke gjøre annet enn å tro hardt på 5 Odds Indicator som er kuskeplusset med Björn Goop. Ellers har vi jobbet frem flere luringer, og anbefaler deg å ta rygg på følgende:



V64-1 : 5 Odds Indicator – Er betydelig bedre enn det grunnlaget den har på konto, og med NYDELIGE betingelser i kveld må vi bare tro hardt på denne. Fikk aldri sjansen i kulissene sist, og da viste klokken 12,5 s 800m med krefter igjen. Gangen før var den solid til seier på 14,6/2140ma, og da skal man huske på at banen var minst ett sekund for tung. Nå er det opp med Björn Goop, den kan åpne bak bilen, og normalt dreier dette seg om tidlig tet og slutt. VI BANKER!

V64-2 : 11 Global Skipper – Her er det usikker form på favoritten 6 Wir Ideal. Har ikke vist noe som helst i år, og sist fungerte den dessuten veldig dårlig. Vår ide er på vei mot formen, og den har vært klart positiv de siste gangene. Er dønn riktig ute når det gjelder motstand nå, og blir det bare litt tempo underveis så må sjansene være riktig så fine. SPILLES!

V64-3 : 3 Orakel Face – Denne kan være litt spennende som lite spilt. Vær OBS på at den har vunnet monteløp i Frankrike, og den er meget god i denne disiplinen. Har kun gått et løp under sal i Sverige, og det gjorde den i fjor. Feilet da med alt igjen i stengt posisjon mot den siste svingen. SKAL PASSES med ganske fin form i kroppen!

V64-4 : 3 Neslands Trine – HELSKUMMELT LØP hvor en bred gardering kan vise seg å være smart. Hesten vi plasserer knepent først har fakta levert meget bra de gangene den har vært i Sverige. På tre turer har det blitt en første og to tredjeplasser. Har fin fart i kroppen sin, og dette ser riktig ut på forhånd. Settes først, men her bruker vi altså en god del med hester på bongene.

V64-5 : 7 Roddick Broline (denne ble strøket mandag) – Er egentlig en KANON i grunnlaget, men det har ikke akkurat flytt på veldig bra for denne de siste årene. Den har bitvis levert bra, for så å være under pari igjen. Debuterte for sin nye trener sist, og den var enormt god direkte. Etter en tøff innledning i 09-fart trykket den seg til tet, og siden var det takk og adjø via 14,5 s 800m med krefter igjen. Sporet i mot, men denne er såpass god at den uansett bare må prøves. Vår klare ide. 4 Mimmi Dynamite – Er veldig kjapp ut, og spinner fort til tet. Har fin grunnkapasitet, og den trenger ikke å bli enkel å fange om den leverer på sitt beste.

V64-6 : 9 Gun Palema – Har vinnerform i kroppen, og er selvskreven på bongen i finalen. Den gikk et meget sterkt løp i kulissene med krefter igjen nå sist, og den fikk et klart pluss i kanten av oss. Kommer den seg bare avgårde fra start så duger den i massevis i et løp som dette, og vi setter varsellampene på full styrke. MÅ MED PÅ ALT!