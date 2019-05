Stor V64-jackpot med over 1,3 millioner ekstra

Rick Ebbinge er aktuell når KUSKE VM fortsetter tirsdag. Foto: Anders Kongsrud/www.hesteguiden.com.

Sportspills øvrige tirsdagsmeny

V4 Visby: V4-lunsj fra Sverige med et stort potensial

V65 Momarken: Herlig V65-omgang med to bankere

Oddstips: Tidligere Brann-spiller i opprykksdrama

Visby åpner denne tirsdagen med en svært spennende V4-lunsj kl.12.20. Deretter skal vi til Momarken hvor V65-1 begynner kl.18.55. Dagens høydepunkt skjer i Sverige hvor det altså er JACKPOT I V64-SPILLET, og det ligger hele 1 390 431 ekstra i sekserpotten. V64-1 TIL ESKILSTUNA ER I GANG KL.19.30.



PS. Husk at du får hele gevinsten selv dersom du kjøper en av ekspertkupongene i spillboksen under. Artikkelen fortsetter under spillboksen



Kuske VM fortsetter fra Sverige denne tirsdagen, og når også V64-omgangen er krydret med en stor JACKPOT, ja, da blir det ikke så mye bedre enn akkurat det. Dagens beste banker kommer ut i V64-2, og her står 4 Fabulous Journey alene. Vi tror HARDT på tidlig tet og slutt! Ta rygg på følgende til Eskilstuna:



V64-1 : 5 Dallas Brick – Var vel kanskje ikke helt optimal sist, og det var nok grunnen til galoppen. Gangen før vant den sikkert på en lav 12-tid, og fungerte langt bedre. Dukker opp mot en SÆRDELES BILLIG gjeng i V64-innledningen, og henger den bare sammen, ja, da taper den ikke et løp som dette. Hadde vi fått opp Høitomt her, ja, da hadde det vært 100% grønne lykter. Vi er dog ikke like trygg på Gingras, men at den har en stor sjanse, ja, det har den!

V64-2 : 4 Fabulous Journey – Ble det laddet voldsomt med fra spor lengst ut sist, den løste også knallbra, men galopperte på den første svingen. Kom kruttsterkt tilbake etter galoppen, og den fikk to pluss i kanten av oss. Gangen før var den med på en 09-åpning, og solgte seg da meget dyrt mot gode Polly Avenue. Nå er Fabulous Journey billig ute, her blir det trolig gratis tet, og siden burde dette løpet være over. VI TROR HARDT!

V64-3 : 5 Garrett Mix – Har alltid hatt et godt rykte, og den avslørte sitt flotte talent ved flere anledninger som 3-åring. Slet dog mer og mer med aksjonen sin, og den forsvant derfor ut fra Stig H sin trening. I debuten for Westholm sist fungerte den finere enn noen gang tidligere, og det gjorde den på en svært krevende bane. Fikk i det nevnte løpet en elendig start pga et trangt spor, havnet dessuten i en dårlig rygg, men på klokken stod det faktisk 12,8 s 1000m. Er normalt ytterligere forbedret til dette løpet, den står veldig fint inne her, og det er snakk om en banker for de som ønsker å spille frekt!

PS. Husk at du får hele gevinsten selv dersom du kjøper en av ekspertkupongene i spillboksen under. Artikkelen fortsetter under spillboksen



V64-4 : 9 Yfront – Dette løpet vinner normalt 7 Le Crack Sox om den viser en solid form direkte. Er dog en stor/tung hest som kanskje trenger et par løp før formen er der, og det er grunnen til at vi spekulerer. Vår ide virker å gå helt under raderen, men fakta er at den er kanskje feltes mest formsterke hest. Har spurtet strålende to ganger på rappen, og kommet til mål med krefter igjen. Blir kuskeplusset nå, og fra et interessant smygspor skal man være litt på vakt. OBS!

V64-5 : 8 Argbiggan – Slo over i passgang tilslutt sist, noe den også gjorde i fjor når den gikk uten sko på alle fire. Var dog ikke noe dårlig i årsdebuten sist, og den var nok ikke helt tom over mål. Er i bunn og grunn en KNALLGOD HOPPE, og den er fakta ikke sånn veldig langt bak de beste i årgangen. På ren kapasitet er den best, og når balansen er fikset til denne starten burde den også holde seg i trav hele veien. Tåler å bli brukt underveis, og vi må bare tro mye på denne frekkisen!

V64-6 : 4 Mellby Ess – Er en hest vi holder svært høyt i grunnlaget når den fungerer som best. Femte sist gikk den PIGG i mål etter sene luker på 12,8/2140ma, og det løpet ble altså vunnet av Heart Of Steel… Etter pause fjerde sist avsluttet den meget sterkt etter en hjulhekt. Nå sist var den ikke helt på topp selv om den ble tredje. På sitt beste er vi inne på at dette dreier seg om tidlig tet og slutt i et løp som dette, og den skal helt klart passes! MÅ MED PÅ ALT!