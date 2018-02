Stor V64-jackpot med over 1,8 milioner ekstra

Peter Untersteiner og Hades Håleryd. Tirsdag kommer de ut på Jägersro. Foto Morten Skifjeld/Hesteguiden.com

Sportspills øvrige tirsdagsmeny:

V4 Romme: Spennende V4-lunsj på Romme

Oddstips 1: City må jobbe for seieren

Oddstips 2: CSKA får det tøft på bortebane

OL-tips 1: Emil Iversen er på medaljejakt

OL-tips 2: Lunde Pedersen er en joker i gullkampen

OL Pyeongchang: Her er programmet for vinter-OL

Syv V75-andelslag med fullklaff på Forus 10. februar!

Det ble fullklaff for totalt SYV ANDELSLAG på Eksperten denne lørdagen, og disse betalte ut fra Kr.15 652 til Kr.16 549. Prisene på disse andelslagene var på Kr.1 500 (fem andeler a Kr.300), og opp til Kr.3 600 (fire andeler a Kr.899). I V4-spillet på samme bane ble også fullklaff på V4-bongen til Kr.420, og den betalte ut Kr.2 597,-.



Dagens beste banker innfridde, og den ble faktisk servert mot dagens tyngste V75-favoritt, Orlando Knick. Bankeren vi gikk for var nemlig Kick Off Classic, og følgende info ble servert på den:

V75-7 : 1 Kick Off Classic – Har en skreddersydd oppgave foran seg i finalen, og normalt dreier dette seg om tet og slutt. Ble matchet mot langt bedre hester enn dette i fjor, og den travet for eksempel 13,5/2100ma i Drammen etter et løp i dødens den siste runden… Noe slikt er ingen i dette feltet i nærheten av. Har nå fått tre løp i kroppen etter at vintertreningen er gjort unna, og den er MILEVIS bedre enn raden! Nest sist viser den 10,3 s 300m, og den går pigg i mål. Nå sist fikk den aldri sjansen, og ble sittende fast. Følger bilen fra start når den blir laddet med, og ingen henter en lengde på den. VI TROR KNALLHARDT PÅ TET OG SLUTT!

PS. Husk at du får hele gevinsten selv dersom du kjøper en av ekspertkupongene i spillboksen under. Artikkelen fortsetter under spillboksen

Hele 1 879 579 ligger ekstra i dagens sekserpott, og vi har en HØYINTERESSANT V64-JACKPOTOMGANG foran oss! 4 Swish Lane har radet opp med sterke prestasjoner, og vi tror på en knallgod mulighet i innledningen. Dette er dagens beste banker på Jägersro. Sjekk ut følgende:



V64-1 : 4 Swish Lane – Er fryktelig god, og den imponerte med å vinne fra dødens sist. Har her trukket et bra spor bak bilen, og greier bare Peter Untersteiner å svare ut sin verste konkurrent, 7 Ulriika Highness, ja, da er MYE gjort. Virker dessuten mer stabil når den går med sko, og vi kan ikke gjøre annet enn å tro MYE på denne favoritten. Ligger på til fire strake?

V64-2 : 7 Tour De France – Var klink overlegen i monte sist, og den virker å utvikle seg veldig fint i den stilarten. Leverer den slikt her, ja, da er naturligvis sjansene meget gode. PS. 8 Dyolo In – Dette er ingen dum montehest, og sist den var ute i denne stilarten (7. oktober) kom den alene til mål. Gikk da 16,4/2160mv på en noe krevende bane. Viser den noe tilsvarende her så gjør den seg ikke bort…

V64-3 : 2 Falk On Hill/3 Hades Håleryd – To hester gjør opp, og tetkampen vil avgjøre dette løpet. 2 Falk On Hill er veldig kjapp ut, og greier den å svare Hades Håleryd så er dette løpet over. Sist var Falk On Hill knallgod i nederlaget mot Turdor Kronos, og formen er på topp. Nå passer distansen enda bedre, og den er helaktuell. 3 Hades Håleryd tar vi med som en «sikkerhet». Dette er nemlig også en hest i storform, den er LYNRASK fra start, og vi tror ikke den taper om den kommer seg foran. DOBBELTBANKER!

V64-4 : 8 Scorpions Kiss – Småskummelt amatørløp hvor vi går for en grunnkapabel ide som vår tipsener. Gjorde flere meget sterke løp i fjor, og den duger svært godt i et grunnlag som dette. Hjemmetrener Lars I. Nilsson tar den nå ut etter et lengre avbrekk, og den står nesten på kronen riktig inne i løpet. Vant direkte ut i fjor etter et tilsvarende avbrekk, og den pleier å være godt forberedt. Har en fin sjanse om den bare ikke havner helt feil på det, og vi setter den frekt først.

PS. Husk at du får hele gevinsten selv dersom du kjøper en av ekspertkupongene i spillboksen under. Artikkelen fortsetter under spillboksen

V64-5 : 3 Rocky Egedal – Er en ordentlig vinnerhest, og den vant lett etter en luftig avslutning sist. Er best på denne tiden av året da den har hatt allergiproblemer når det blir varmere i været. Kommer her ut i et lite felt, den tåler å bli brukt underveis, og den har en veldig fin sjanse om den leverer på sitt beste igjen. Motivert tipsener.

V64-6 : 1 Roddick Broline – Var meget god etter pause sist, og den var ordentlig tapper i nederlaget. Er normalt ytterligere forbedret med det løpet i kroppen, og fra tet må sjansene være meget gode. BANKER FOR DE FREKKE! PS. 6 Piper Pagadi – Har ikke hatt marginene med seg på slutten, og den er stadig bedre enn raden. Har en OK oppgave foran seg nå, og som altfor lite spilt er den tidlig på vår bong. OBS!