Stor V64-jackpot med over 900 000 ekstra

Sofia Adolfsson er aktuell i kveldens V64-omgang. Foto: Anders Kongsrud/www.hesteguiden.com.

Vi har en svært spennende uke foran oss, og det STORE høydepunktet denne uken skjer på lørdag hvor det er UNIONSTRAV og en FELLES V75-OMGANG med Sverige. Her kan du vinne gedigne 24 millioner kroner! Våre gratistips til løpene på Färjestad kommer fredag ettermiddag.



Når det gjelder dagen i dag så skal vi først til Halmstad hvor V4-lunsjen begynner kl.12.20. Om kvelden er det Momarken som er først ut med sin V65-1 omgang kl.18.55. Høydepunktet denne mandagen skjer i Sverige og Eskilstuna. Her er det nemlig JACKPOT I V64-SPILLET, og det ligger over 900 000 ekstra i sekserpotten. Moroa her begynner kl.19.30.



Lerum med supertips på Färjestad 9. september - kr 960 ble til kr 16 879!

Undertegnede var på hugget under V64-omgangen på Färjestad, og det meste satt som det skulle. Odds Indicator innfridde som en banker av STÅL, og Global Skipper (2-valg) samt Neslands Trine (5-valg) stod først på ranken. V64-forslaget på Nettavisen med innl.pris på kr 960 satt som den skulle, og betalte ut knallfine 16 879 kr.



PS. Husk at du får hele gevinsten selv dersom du kjøper en av ekspertkupongene i spillboksen under. Artikkelen fortsetter under spillboksen



Eskilstuna byr på en HERLIG V64-JACKPOTOMGANG mandag, og det ligger altså over 900 000 ekstra i sekserpotten. Vi har jobbet frem flere luringer samt en banker som vi tror mye på. 3 Chapter Neo (V64-5) er billigere ute nå, og varslet dessuten toppform etter pause sist. ALL IN! Gå ikke glipp av følgende:



V64-1 : 8 Gold Twister – Er variabel, men fakta riktig så bra når den ført har dagen. Har bitvis vært matchet mot tøffere hester enn dette, og den avslørte dessuten form sist når den avgjorde sikkert tilslutt. Står ikke tilbake for noen i dette feltet, den er vass på speed, og skal ikke undervurderes. KAN SKRELLE!

V64-2 : 6 Butterfly Ima – Var SMELLFIN under sal i debuten nå sist. Fikk et ganske tøft løp i dødens, og var stor i nederlaget mot en såpass god hest som Lövdala Principito. Kommer nå ut på en kjapp sprint, og det er garantert ikke et minus. Er dessuten KJAPP i vei, og dette ser veldig riktig ut på forhånd. Senker storfavoritten? VI TROR DET!

V64-3 : 6 Pikachu Face – Leverte en voldsom avslutning sist, og den ser fakta veldig formsterk ut for tiden. Her er den mildt sagt riktig ute i grunnlaget, og leverer den bare på sitt beste så skal sjansene være gode. Plasseres foran 9 Mcgarret/2 Twist Lane.

V64-4 : 2 Carlos Messi – Var bra etter pause sist, og den fullførte veldig fint da. Er trolig ytterligere forbedret til denne starten, den har trukket et nydelig spor, og nettopp det å være med i fremste rekke i amatørløp er aldri feil. Vår ide i et løp hvor det ellers skiller en god del på de beste kontra de nest beste.

V64-5 : 3 Chapter N. Deo – Kom ut etter en liten pause grunnet sykdom sist, og den leverte et sterkt løp direkte. Spurtet nemlig ordentlig bra i kulissene, og møtte da betydelig tøffere motstand enn hva som venter her. Er normalt ytterligere forbedret til denne starten, sporet er perfekt, og distansen midt i blinken. Kommer dessuten ut fra en FORMSTALL, og her er vi veldig inne på at det blir en ny seier. ALL IN!

V64-6 : 7 Nika – Spurtet igjen meget sterkt sist (11,2 s 800m), og kom til mål med krefter igjen. Er en ordentlig bra hest i grunnlaget, og blir den bare kjørt tidsnok med så har den en flott sjanse. Skrellbudet i finalen er 8 Terri Hörsta. Denne ble sittende bom fast nest sist, mens den gikk strålende etter galopp sist (kjørte oppi). Passerte igjen mål med mye krefter på tanken. Er nå solid kuskeplusset med Emilia Leo, og selv om den er noe hardt ute i grunnlaget så plukker vi den tidlig på.