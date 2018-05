Stor V64-jackpot med over en million ekstra

Frode Hamre og El Diablo B.R. Mandag er det Örjan Kihlström som kjører. Foto Morten Skifjeld/Hesteguiden.com

En meget innholdsrik uke venter, og her er det MYE å glede seg til. Allerede i dag braker det løs med en herlig V64-jackpot fra Sverige. Kr.1 015 080 ligger ekstra i sekserpotten. Lørdag er det GULLJACKPOT i V75 på Bjerke, mens det søndag er V75 på Charlottenlund med blant annet Copenhagen Cup. Når det gjelder dagen i dag så er det Bjerke som er først ut med LUNSJ-V5 kl.11.10, deretter er det V4-lunsj til Vaggeryd med start kl.12.45. Leangen står for kveldens V65-omgang kl.18.55, før Färjestad avrunder mandagen med sin V64-JACKPOT kl.19.30.



Lerum med pangstart på mai! Kr.1 176 ble til Kr.22 047!

Det ble servert sterke tips på Bjerke 3. mai, og vi fikk en ordentlig herlig start på mai-mnd! Supersjokket Trespasser (11-valg) var med på samtlige bonger i finalen, og dermed føk V5-verdien i været. Nettavisens største bong med en innleveringspris på Kr.1 176 satt som spikret, og utbetalingen ble knallfine Kr.22 047,-



Färjestad byr på en helt strålende V64-jackpotomgang mandag, og dette er en omgang vi gleder oss MYE til. Over en million ligger ekstra i dagens sekserpott, og de skal vi være med å krige om. Dagens beste banker kommer ut i V64-1, og vi spekulerer ikke mot El Diablo BR som debuterer for Daniel Reden. Sjekk ut følgende:



V64-1 : 6 El Diablo BR – Gjør et særdeles spennende comeback denne mandagen, og det er altså duket for debut for Daniel Reden. Vi så den i prøveløpet på Solvalla, og selv om den var tung i kroppen sin la den inn 12,9 s 800m som helt ukjørt. Trenger helt sikkert noen løp for å finne storformen, men dette er en såpass billig oppgave for enormt kapable El Diablo B.R. at den bare skal vinne direkte. DAGENS BESTE BANKER!

V64-2 : 2 Global Upfront – Virker MYE forbedret, og denne hoppen utvikler seg veldig fint for tiden. Har satt bom fast to ganger på rappen nå, og den har levert et herlig forminntrykk. Her er det med få unntak billig i mot, og sjansene burde være store. At den også blir testet skoløs for første gang gjør oss ikke akkurat mindre sugen på denne. SPILLES! PS. 7 Hakkestadhs Saga – Kan være skrellen om man velger å spekulere litt. Gikk ordentlig bra etter hinder på veien sist, og den kom til mål med krefter igjen på en god tid. Er ikke ueffen om det skulle bli feil for favorittene… VI LÅSER LØPET PÅ TRE HESTER!

V64-3 : 1 M.T. Like A Prince – Dette er ingen dum hest, og når en slik omtrent ikke er spilt må vi bare varsle. Satt bom fast etter pause sist, og det løpet gjorde nok veldig godt. Plukket ned Polycrates Face i et stayerløp i vinter, og distansen er altså intet minus. Vi liker dessuten strekhester når banene er såpass kjappe som nå, og her skal man være på vakt. TAS MED PÅ ALT!

V64-4 : 7 Carlos C. – Et sprintløp venter, og her er det ELENDIG klasse på de fleste. Vår ide hadde 3,9% av innsatsene på seg når vi la ut tipset, og det er for lite. Den vant veldig enkelt etter et lengre avbrekk sist (15,0 s 800m), og den hadde krefter igjen over mål. Fjerde sist løste den enormt ut fra et tilsvarende spor, og løser den slik her kan det bli tet. Går helt sikkert en 15-tid om den skulle komme seg foran, og normalt rekker det en bit… OBS!

V64-5 : 5 Sikvelands Svarten – Har fått fire løp i kroppen etter en lengre pause, og den er veldig på riktig vei. Spurtet strålende etter litt hinder på veien sist, og vi hadde 22,0 s 400m på klokken. Er 20m billigere ute kontra en hest som 14 Tripsson ØK fra tidligere, og den har en riktig oppgave foran seg her. At den også får pisken med seg for første gang i karrieren blir spennende. På fart duger den, og klaffer det bare med et OK ryggopplegg, ja, da har den en fin speed. Kan supersjokke på en god dag… OBS!

Frekk DD-banker:

V64-6 : 11 La Diva Rossi – Har motstandsmessig en billig oppgave foran seg, og den er svært spillbar i finalen. I årsdebuten sist viste 10,8 s 800m i sporene, og den fullførte klart bra. Er normalt MYE forbedret med det løpet i kroppen, og med den minste flyt fra tillegget er den HET! PS. 2 Gateway Fortuna – Dette er ingen dum hoppe, og i vinter satt den for eksempel bom fast på en 15-tid på dagens distanse. Etter en liten pause sist varslet den form, og den feilet som helt klink i den siste svingen da. Her kan det bli revansje, og den skal passes!