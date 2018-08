Stor V64-jackpot med over en million ekstra

Erik Adielsson er aktuell i dagens V64-omgang. Foto Morten Skifjeld/Hesteguiden.com

Vi skal som vanlig til Sverige først denne fredagen, og kl.12.45 blir det lunsj fra Vaggeryd. Jarlsberg knaller så til med en spennende V65-omgang kl.18.55, før Gävle avrunder med sin herlige V64-omgang kl.19.30. HER ER DET V64-JACKPOT med 1.025.004 ekstra i sekserpotten.



Herlig systemtreff på Øvrevoll 2. august!

Fire av våre systemer satt som de skulle på Øvrevoll denne torsdagen. Det største systemet (fire andeler a Kr.2 000) betalte ut Kr.21 126, det nest største systemet (fire andeler a Kr.1 500 - levert to ganger) betalte ut Kr.21 126, mens systemet med fire andeler a Kr.1 000 betalte ut Kr.20 784,-.



I V4-spillet satt ALT, og vår minste bong på Kr.192 betalte ut Kr.2 948,-. Her hadde våre eksperter bankerspilt Appelina (2-valg) mot dagens tyngste favoritt, Icecapada.



Deilig lunsjtreff i Drammen 2. august!

Det ble servert solide tips fra Petter i lunsjen denne torsdagen, og forslaget på Kr.900 betalte ut fine Kr.4 912,-.



Gävle byr på en helt strålende V64-jackpotomgang fredag, og det ligger altså over en million ekstra i dagens sekserpott. Vi trengte to bankere for å komme i mål med dagens bonger. Noen av løpene er nemlig mildt sagt åpne, og her oser det en skrell eller to. Dagens første banker kommer ut i V64-2, og her tror vi hardt på 9 Silver Stjärna. Dagens beste banker kommer ut i V64-3, og dette løpet vinner 9 Very Kronos uten uhell underveis. Ta rygg på følgende:



V64-1 : 9 Sir Francis Bacon – Skummelt innledningsløp, og her kan det opplagt skrelle til direkte. Hesten som vi bare må prøve oss med hadde 0,4% av innsatsene på seg når vi la ut tipset, og den blir ikke tatt på alvor. Vær dog OBS på at denne er MYE bedre enn raden, og den har form til å sjokke. Den satt bom fast sist, og så rålekker ut i målgangen med alt igjen. Gangen før galopperte den i temposkiftet ca 1200m fra mål, mens den tredje sist dundrer på utvendig leder før den feiler bort en mulig seier mot oppløpet. Wilma Wallberg har skrellvunnet med denne før i år, og også det skjedde på denne banen… Dacapo? SKAL MED PÅ ALT!

V64-2 : 9 Silver Stjärna – Har blitt som en helt ny hest etter at man begynte å rykke skoene på den. Den var ENORM fra dødens i SM nest sist, og da møtte den MYE bedre hester enn dette. Nå sist løste den skarpt ut bak bilen, men så kom galoppen, og den tapte mye. Satt bom fast som helpigg over mål, og på klokken stod det 23,8 s 1300m som helt ubrukt. Kan ikke få en bedre oppgave enn dette, og den kan bankes om du ønsker å spille frekt etter de store kronene!

V64-3 : 9 Very Kronos – Er en STORKANON, og en av forhåndsfavorittene til Svenskt Trav-Derby. Var morsk når den vant storløpet sist, og da slo den altså en topphest som Volnik Du Kras etter en siste 1000m som gikk etter 09,5. Her tar Erik Adielsson den forsiktig ut, lar den få trave seg inn, for så å komme tungt i sluttrunden. Vinner normalt enkelt over denne distansen, og vi kan ikke spekulere. ALL IN!

V64-4 : 3 Fonda Boko – Har en passende oppgave foran seg her, og får den først løpet, ja, da er den sylvass. Det klaffet ikke for den sist, men før det har den varslet form, og feelingen er at den er klart bedre enn raden. En supersprint takler den fint, den står i et bra spor, og vi iler til med tipsnikken.

V64-5 : 1 Lady Zappa – Vi liker gode spor i løp som dette, og når vi her jakter med en hest som også er bedre enn raden, ja, da må det være spennende. Fikk aldri sjansen før det var for sent sist, og den kom til mål med krefter igjen. Da var den ute mot langt tøffere motstand enn hva den møter nå. Er kjapp i vei, den er sikret et bra opplegg, og med luker tilslutt kan den sitte der. OBS! Bak denne er dette løpet vidåpent, og en bred gardering trenger ikke å være dumt.

V64-6 : 14 Thelma De Glatigne – Har gjort fire løp for sin nye trener, og den blir stadig bedre. Spurtet sterkt i kulissene etter hinder på veien sist, og den var ikke tom over mål. Var meget tapper i nederlaget nest sist, mens den vant sikkert etter en avslutning i 10-fart tredje sist. Oskar J opp er spennende, den er opplagt en av de beste på kapasitet, og klaffer det bare litt på veien skal mulighetene være meget fine. Bankes helfrekt på DD!