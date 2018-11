Stor V64-jackpot med over en million ekstra

Per Lennartsson er aktuell i dagens V64-omgang på Åby. foto_Roger Svalsr¿d_hesteguiden.com

Sportspills øvrige torsdagsmeny:

V4 Bergsåker: Flott lunsj i Sverige

V5 Bjerke: Solid verdi i bankeren på Bjerke

V5/V4 Øvrevoll: Årets siste løpsdag på Øvrevoll

Oddstips 1: Djurgården må unnvære sin viktigste spiller

Oddstips 2: Formlaget spilles til strålende odds

Lykkespill: Nå kan du kjøpe Flax-julekalenderne på nett

Det blir både trav og galopp i det som er en svært innholdsrik torsdag. Bergsåker er først i gang med sin V4-lunsj kl.12.20. Deretter skal vi til Bjerke, og her begynner V5-lunsjen kl.13.40. Øvrevoll fikser ettermiddagen med både en V5 + V4-omgang. Moroa på galoppen starter kl.16.15. Bergen står så for den norske V65-omgangen kl.18.55, før Åby avrunder torsdagen med sin V64-omgang kl.19.30. På Åby denne torsdagen er det JACKPOT, og det ligger hele Kr.1 033 509 ekstra i sekserpotten.



Siste info suksess på Bjerke 21. november - Kr.3 380 ble til Kr.102 934!

Petter Kristiansen kom dessverre ikke i mål på sine spilleforslag på Nettavisen, men på Eksperten ble det stjernetreff for to av hans andelslag "SisteSuperV76MedPetter". De hadde begge med innleveringspris på Kr.3 380 (fire andeler a Kr.850), og kupongene inneholdt sju rette + 22 seksere. Disse betalte ut formidable Kr.102 934 hver seg.



PS. Husk at du får hele gevinsten selv dersom du kjøper en av ekspertkupongene i spillboksen under. Artikkelen fortsetter under spillboksen

Åby byr på en mildt sagt spennende V64-JACKPOTOMGANG torsdag, og dette er en omgang som fort kan gi godt betalt. Dagens klart beste banker kommer ut i V64-5, og her kan vi ikke gjøre annet enn å gå ALL IN på 2 Rudisha. Ta rygg på følgende:



V64-1 : 9 Lightning Photo – Blir ikke tatt på alvor i innledningen, og den hadde rundt 3% av innsatsene på seg når dette tipset ble lagt ut. Vær dog OBS på at vi her snakker om en svært hurtig/kapabel vallak som neppe gjør seg bort om formen bare er på plass etter en liten pause. Travet for eksempel 10,8/1609ma med litt krefter igjen tredje sist, og det var et løp som ble vunnet av Ferrari River foran Gina Schermer… Vi tror på kjøring mellom favorittene, og da er det aldri feil å komme bakfra med sparte krefter. OBS!

V64-2 : 14 Judge Memphis – Ser ut til å gå litt under raderen her, og når vi la ut tipset hadde den 5,2% av innsatsen på seg. Er trolig den beste hesten i feltet, og nest sist feilet den for eksempel fra seg en tid på 11,8/11,9-2140ma. Feilet hakk i hel på kanonen Vainqueur R.P. da… Nå sist havnet den i dødens, og den fullførte TAPPERT over 3140ma. Må være HET i omgivelser som dette om det bare klaffer litt på veien, og som altfor lite spilt er i hvertfall vi på vakt. MÅ MED PÅ ALT!

V64-3 : 7 Vanyar Pil – Kommer ut i regi Conrad Lugauer denne torsdagen, og det er en av kveldens mest spennende hester. Er nemlig veldig grunnkapabel, og den har gjort flere meget bra løp. Sist var den for eksempel ikke veldig langt bak KAPABLE Da Pepperboy (stod 20m bak) i mål… Har Lugauer greid å løfte denne ytterligere, ja, da gir den fort 6 Randemar R.D. en match. Vi roper et varsko!

PS. Husk at du får hele gevinsten selv dersom du kjøper en av ekspertkupongene i spillboksen under. Artikkelen fortsetter under spillboksen

V64-4 : 10 Moruga – SKUMMELT LØP hvor vi velger å plukke med oss flere hester. Draget hadde under 10% av innsatsene på seg når dette tipset ble lagt ut, og den er spillbar. Kommer nå ut etter pause, og da pleier disse Kolgjini-hestene å fungere som best. Har møtt vel så gode hester som dette tidligere i år, og den har en svært passende oppgave foran seg når det gjelder motstand nå. Er HET om den bare viser form etter pausen… OBS! PS. 4 Adrian’s Fight – Står med to strake, og blir knallhardt betrodd. Har ikke imponert oss veldig, og dette er derfor en favoritt vi bare må prøve å felle.

V64-5 : 2 Rudisha – Hadde vi STOR tro på for kun noen dager siden, og den var også bra i nederlaget. Fungerte bedre enn noen gang, var ikke helt tom over mål, og på klokken stod det 11,5 s 800m… Hester fra Robert Bergh sin stall pleier å være ytterligere enormt forbedret andre gang ut etter pause, og akkurat det tror vi bestemt at Rudisha også kommer til å være. Er over middels fra start, og trolig vil den kunne få gratis tet nå. Vi tror ikke den taper et løp som dette om alt går riktig for seg, og dette er dagens i særklasse beste banker. ALL IN!

V64-6 : 3 Categorical – Flyr til tet, og leder dette hele veien? Har møtt mange av årgangenes beste, og det er snakk om en ordentlig bra 4-åring. Var tapper i nederlaget etter en pause sist, og den falt med flagget til topps da. Nå møter den «vanlige» hester i grunnlaget, og på sitt beste blir den ikke enkel å slå. 11 Dugur – Er en hest som Robert Bergh snakker varmt om. Har rotet de siste gangene, og den kan være litt spesiell. Per Lennartsson opp er interessant, og som relativt lite spilt er den tidlig på vår bong. Distansen er kun et stort pluss.