Strålende midnattstrav fra Dannero

B.W Sture er en flott traver som vi mener har en hyggelig sjanse i V64-1. Foto: Anders Kongsrud/www.hesteguiden.com.

For vi som liker hestesport, så blir torsdag en flott dag. Vi skal nemlig spille til hele fem baner! Første spilleform starter 12:20, mens siste settes igang 21:50. Vi i Nettavisen vil ha vurderinger til alle fem banene.

Det hele begynner med en finfin V4-lunsj fra Axevalla 12:20. Deretter er det i Drammen fokuset vårt skal gå. Det kjøres nemlig en V4-lunsj i Drammen med start 14:00. Mens på kvelden kan vi spille V65 til to baner her hjemme i Norge. Både galopp på Øvrevoll med start 18:30 og Bergen 19:35. Ikke nok med det, klokken 21:00 starter det en gnistrende flott V64-omgang i Dannero. Det er midtsommer i Sverige og det forventes masse publikum. Her skal det blant annet kjøres High Coast Midnight Race med kvalik og finale. Det er for hester som er over 4 år og med grunnlag fra 500 000 - 1 200 000. Forresten så vant Evil Enok M.E finalen i 2017! Vi gleder oss til en innholdsrik torsdag.

Dannero serverer en deilig kveldsomgang. Vi spiller billig i de to første avdelingene. Sjekk ut følgende vurderinger:

V64-2: 3 Spickleback Face blir dagens beste banker fra oss på Dannero i kveld. Dette løpet er et kvalikløp i High Coast Midnight Race, og finalen går senere på kvelden. Vi mener Robert Bergh sin traver skal ta seg av dette kvalløpet. Han ble nummer seks i fjorårets derby, mens i kvaliken til derby vant han på overbevisende måte. Det som var gledelig, det var og se hesten åpne såpass bra som han gjorde nest sist. De siste to løpene har endt med to veldig enkle seire. Normalt sett så blir denne veldig vrien å slå både i kvaliken og finale. Vi ser egentlig ikke helt hvem som skal han i dette løpet. Normalt vinner han dette fra dødens. All in!

V64-1: 7 B.W Sture. På tre av fire bonger så blir dette en banker for oss. Jan Olov Persson sin springer har virkelig gjort det sterkt hittil i karrieren, men nå er det vel på tide, som 6-åring, og ta steget opp til eliten? Vi tror han er gode nok til det. Hesten årsdebuterte for tolv dager siden. Da det gjenstod en runde kjørte kusk Kihlström B.W Sture til tet. Derfra ble seieren meget enkel. Selv om det kun ble med en lengde, så tror vi det var massevis av krefter spart. Vi mener sjansene for en ny seier er store i dag.

Hovedopponenten er 8 Pydin. Var strålende god sist. Tredje sist leverte han en meget sterk spurt og hentet lengder på gode Månprinsen A.M. Dette er den vi tar med på den største bongen.

V64-3: 4 Doctor Doxey Zenz. Dette er altså det andre kvalløpet i High Coast Midnight Race. Vi tror det kan komme en skrell, og Doctor Doxey Zenz er virkelig den vi tror på her. I fjor synes vi 6-åringen var strålende god til tider. På Solvalla 26. desember, i Hästägerkannan, ble han sjette med full fart i mål. Over oppløpet da spurtet han forbi en hest som Sorbet. Nå har Doctor Doxey Zenz fått et løp i kroppen etter en lang pause. Da ble han kun kjørt snilt med, men gikk et veldig positivt oppløpet. Med andre ord, hesten er virkelig satt opp til denne oppgaven. Kusken er offensiv og vi tror Donato Hanover-sønnen kan overraske.

Merk: V4-spillet starter opp her, og vi bankerspiller 4 Mellby Entre i V4-4. Sjekk hvorfor lengre ned i artikkelen.

V64-4: 10 Minelli er en het vinnerkandidat i dette åpne kaldblodsløpet. Bork Odin-datteren er uten tvil avhengig av reisen underveis i løpet. Hun må ha ryggløp i det lengste, men nå er formen virkelig fin. Tredje sist og nest sist fikk den staslige hoppa på seg amerikanervognen. Tredje sist viste hun faktisk frem en 22-tid og imponerte til seier. Nå sist går hesten strålende med to galopper og viser igjen tegn på flott form. Magnus Djuse og Minelli trives svært godt sammen og dagens motstand skremmer ikke veldig. Får hoppa løpet sitt underveis, tror vi hun vinner dette løpet. Vår tipsener!

V64-5: 1 Peat Chimney har gode muligheter på å svare tet. Både fjerde sist og femte sist viste hesten seg veldig rask i volten. I dag er det førstespor, og skulle en av hestene i springspor åpne meget fort kan han bli overflydd. Vi tror dog hesten er tidlig i tet. Ready Cash-datteren er god og vant enkelt sist. Det var svak motstand og hesten pliktvant slik det ble kjørt. Det er en helt riktig favoritt, men så overbevist er vi ikke på Peat Chimney. Vi har tidligere sett hesten tape fra tet og dagens motstand er hyggelig. Greit førstevalg, men ingen banker.

3 Min Vilja liker vi godt. Hesten er sterk og går alltid til mål. Glem løpet sist. Da var hesten elendig, men vi tror hun slet med banen. Vi tror hun er på fullt høyde med favoritten kapasitetsmessig, og må med på alt av forslag. 4 Miss Hejaracka satses mot Diamantstoet og er en god traver. Tar seg ikke til tet her, men med litt klaff er hesten god nok til å vinne. Regnes som et tredjevalg og må med på forslagene.

V64-6: 4 Mellby Entre elsker å springe i tet, og her ligger det an til tet og slutt for Marcus Pihlström sin hest. Going Kronos-sønnen har et meget fint løp foran seg i kveld, og rapportene fra trener er mildt sagt solide. Sist fikk nemlig hesten et tøft løp i dødens etter en lengre pause, og det meldes om at dette er grunnen til galoppen. Hesten trener meget sterkt og det løpet sist skal ha gjort godt. Foran dagens start kommer amerikanervognen på og det blir i tillegg helstengt hodelag. Det er med andre ord lagt opp til at hesten kan springe veldig fort i dag. I tillegg har hesten en strålende statistikk fra tet. Vallaken har vunnet seks av ni ganger fra front. Det blir vårt førstvalg i bånn, og på V4-bongene tester vi hesten som en frekk banker!

