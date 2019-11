Strålende V64-kveld på Solvalla

Per Oleg Midtfjeld og Lome Brage. Tirsdag kjører Erlend Rennesvik. foto_Roger Svalsrød_hesteguiden.com

Sportspills øvrige tirsdagsmeny:

V4 Mantorp: En V4-lunsj med potensial

V65 Forus: Knallfin V65-omgang med godbiter på menyen

Spillsenteret: Vi har vurdert tirsdagens viktigste kamper

Oddssingel EM-kvalik: Herlig odds på at Wales sikrer EM-billetten

Oddsdobbel EM-kvalik: Tyskland går for gruppeseieren

Håndball-VM kvinner: Oversikt over kamper, tider og lagene som skal møtes

Vi er kommet godt i gang med en ny uke, og det store høydepunktet denne uken skjer på Leangen lørdag. Her er det nemlig GULLJACKPOT I V75-SPILLET, og det betyr altså DOBBEL SJUERPOTT med ca fire millioner ekstra. Kurt Leirvåg kommer tilbake med sine tips til favorittbanen fredag ettermiddag.

Når det gjelder dagen i dag så er det Mantorp som er først ut med sin V4-lunsj, og det til fast tid kl.12.20. Forus står for V65-omgangen kl.18.55, mens det er Solvalla som avrunder med sin V64-omgang kl.19.30.

Lerum med SOLIDE tips i Bergen 14. november! Tok du rygg?

Undertegnede serverte igjen meget bra tips i Bergen, og det ble en herlig opptur i V65 og V5-spillet. V65-bongen på Kr.1 800 og V5-bongen på Kr.1 050 suste altså inn, og her kunne man totalt hente ut flotte Kr.10 663 om man hadde tatt rygg. Nøkkelen for denne oppturen het Lukas (5,7%), og den var i A-gruppen hos oss. Følgende info ble gitt på godbiten:

V65-5 : For de som leter på dypet, ja, de skal se litt opp for 6 Lukas. Har fått tre løp i kroppen etter pause, og var ikke tom i mål etter sene luker sist. Har egentlig fin grunnkapasitet, og skulle favoritten være noe under pari så er fakta ikke Lukas helt ueffen.

PS. Husk at du får hele gevinsten selv dersom du kjøper en av ekspertkupongene i spillboksen under. Artikkelen fortsetter under spillboksen



Lyntoto er den enkleste måten å spille på hest på. Du trenger ikke ha peiling på hest for å spille. Du bestemmer kun hvor mye du vil spille for, og lar spillmaskinen velge ut en blanding av favoritthester og outsidere for deg.

Solvalla står for V64-omgangen denne kvelden, og det er meget bra kvalitet på løpene. 5 Lome Brage (V64-5) blir dagens i særlklasse tyngste favoritt, men etter at værmeldingen viser regn så avstår vi fra et bankerspill. Har nemlig slitt under slike forhold tidligere. Bankeren som vi tilslutt landet på kommer ut i V64-2, og der tror vi MYE på 2 Beluga Bac. Dette er en skikkelig tøffing som også kan vinne fra dødens. Gå ikke glipp av følgende:

V64-1 : 10 Picasso – Er ikke enkel å sveive inn, men er mer enn god nok til å skrelle i et løp som dette. Trakk seg riktignok sist, men da passet garantert ikke distansen for 11-åringen. Gangen før satt den fast på 11,9/2140ma i et løp som Milliondollarrhyme vant. Møter ikke en hest av et slikt kaliber her. Tredje sist avsluttet den sterkt, mens den fjerde sist aldri fikk sjansen. Med tempo, og den leverer på sitt beste, ja, da kan den fakta komme på lette bein tilslutt! PASSES!

V64-2 : 2 Beluga Bac – Er en hest med bra masse i, og en hest som kan utvikle seg MYE fremover. Flyter veldig på styrken, og litt mer krevende baner er garantert kun et stort pluss. Avgjorde på et meget solid sett sist, og dette er rett og slett en bra hest. Blir tungt betrodd, men vi føler at det er snakk om en svært motivert favoritt i et ellers svakt løp.

PS. Husk at du får hele gevinsten selv dersom du kjøper en av ekspertkupongene i spillboksen under. Artikkelen fortsetter under spillboksen



V64-3 : 11 Indy D. – Ble det veldig skriking på sist, og også vi hadde TRO på den da. Til denne starten er visst det glemt, for når vi la ut tipset hadde den 1,8% av innsatsene på seg… Husk på at den nest sist spurtet meget sterkt, og den er i det hele tatt klart bedre enn raden. Nå sist ble det tidlig galopp og game over. I disse ungdomsløpene blir det ofte solid fart, og da er det aldri feil å komme bakfra med sparte krefter. SKAL MED PÅ ALT!

V64-4 : 10 Bearfire – Er dagens i særklasse beste objekt, og en hest som bare må prøves. Hadde utrolig nok kun 1,4% av innsatsene på seg når vi la ut dette tipset… Bearfire huket hjul, og mistet seieren pga det nest sist. Vi hadde derfor tro på den sist, men da var den innblandet i en kollisjon på startsiden, og tapte nok 20m pga det. Ble så med i sporene vel 900m fra mål, den ble så sjenert litt på oppløpet, men fullførte utrolig bra med litt krefter igjen. Gikk 17,4/2140ma med alt det røret underveis, og det på en sugen/krevende bane. Kan garantert en 15-tid på en god bane, og får bare kusken til styringen her, ja, da skal sjansene være gode. Vårt soleklare A-VALG!

PS. Husk at du får hele gevinsten selv dersom du kjøper en av ekspertkupongene i spillboksen under. Artikkelen fortsetter under spillboksen



V64-5 : 5 Lome Brage – Avgjorde enkelt etter et lengre avbrekk sist, og den blir helt enormt hardt betrodd i kveld. Det kan naturligvis dreie seg om tet og slutt, men vi liker ikke at det er meldt regn til kvelden da Lome Brage ofte har hatt problemer med et fuktig vær. Skulle han likevel levere på sitt beste, ja, da vinneren han. Vi synes uansett ikke at over 80% er riktig, og gjør derfor et forsøk på å felle den på de litt større bongene. Motivert, men…

V64-6 : 4 Up To Me – Ble det en del skriking på sist, og også Claes Sjöström var opp på sin springer. Da ble det imidlertid startgalopp, og game over. Gangen før spurtet den fint etter litt hinder, og det i knalltøffe omgivelser. Tredje sist tapte den på foto, og møtte også da veldig gode hester. Gikk altså meget bra for Rikard N. Skoglund tredje sist, og det er litt spennende at han får sjansen igjen. Er sylvass på speed, og dette ser i det hele tatt veldig riktig ut på forhånd. Overrasker?