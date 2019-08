Strålende V64-lunsj med Oaks

Carlos Lopez rir vår banker på søndag. foto_Roger Svalsrød_hesteguiden.com

Denne artikkelen er tilrettelagt av Rolf Lerum. Tips, analyser og

spilleforslag er utarbeidet av Nettavisens galoppeksperter Birger

Christensen og Morten Olsen



En innholdsrik søndag er i vente, og her er det MYE å glede seg til. Vi skal først til Jägersro hvor V64-1 begynner kl.12.45. Deretter venter en fantastisk V75-omgang (en krone rekken) med E3-forsøk, og her er man i gang kl.15.00. Jarlsberg avrunder uken med en INTERNASJONAL V65-omgang, og det til fast tid kl.18.15.



PS. Husk at du får hele gevinsten selv dersom du kjøper en av ekspertkupongene i spillboksen under. Artikkelen fortsetter under spillboksen



På Bro Park onsdag satt tipsene MEGET BRA! Den lille V4-bongen til Kr.180 betalte ut Kr.1 220, og ALT satt i V4-spillet! I V5-spillet ble det fullklaff for bongen til Kr.432, og den betalte ut flotte Kr.3 478,- På Øvrevoll torsdag ble det fullklaff for den store flate bongen (fire andeler a Kr.750), og den betalte ut knallfine Kr.17 732,-.



Nå går Birger og Morten for GULL igjen, og skal til lukene med følgende:



Det er flere storløp på Jägersro søndag. Mest penger er det i Oaks med 700 000 til vinneren. Dette løpet går som V64-6, mens Hurricaneløpning i V65-5 har 500 000 i førstepremie. I dette løpet finner vi bankeren i form av 1 Red Cactus. Han var klart best i Derby for tre uker siden, og nå er motstanden enklere.

Ellers er det en runde hvor vi ikke tror det blir så mange store skreller. Men hvis et par av de største favorittene går på et nederlag, kan det fort bli en hyggelig utbetaling. Dog er det riktig å si at det nok ikke blir noe i nærheten av jackpot denne gang.

Heller ikke i V4 tror vi på de helt store pengene. Men det har lett for å komme en overraskelse i et løp eller to, og da kan det være en ide å spille et system hvor man tar høyde for en liten smell.