Strålende V64-omgang med høyinteressant banker

Johan Untersteiner kjører vår banker på Åby. Foto: Anders Kongsrud/www.hesteguiden.com.

Torsdag blir det både trav og galopp, og her er det svært mye å glede seg til. Bollnäs er først ut med sin V4-lunsj kl.12.20. Deretter skal vi til Tønsberg, og da er det naturligvis Jarlsberg det skal dreie seg om. Her begynner V5-1 kl.13.40. Øvrevoll fikser ettermiddagen med både en V5 + V4-omgang på galoppen. Her er man i gang kl.16.15. Bergen byr så på en herlig V65-omgang kl.18.55, før vi avrunder torsdagen på Åby med deres V64-omgang kl.19.30.

Åby disker opp med en praktfull V64-omgang denne kvelden, og dette er en omgang vi virkelig gleder oss til. Flere svært spennende objekter er jobbet frem, og bankeren var fakta ingen favoritt når vi la ut tipset... 4 C. Nu Gilbak (V64-4) er nemlig vår beste banker, og en hest vi tror MYE på. Gå ikke glipp av følgende:



V64-1 : 7 Hakon Von Haithabu – Blir HARDT betrodd i innledningen, og det er også snakk om en god hest. Vær dog OBS på at dette er en oppjaget sprint, og fra dette sporet er det stor vingelrisk. Vi velger derfor å spekulere mot denne storfavoritten. Det soleklare OBJEKTET i løpet er 1 Secret Mission. Det ble delvis feil for den sist, og den trakk seg da tilslutt. Gangen før satt den fast, og møtte da bedre hester enn dette… Står spennende til nå, og den kan skrelle fra rygg leder/tredje innvendig. TAS MED PÅ ALT!

V64-2 : 11 J.J. – Var ute i et forsøk av Diamantstoet sist, og den møtte der klart tøffere motstand enn hva den gjør nå. Satt sist utvendig, men spurtet ordentlig bra i kulissene, og på klokken stod det 10,3 s 800m med litt krefter igjen. Dukker normalt opp på foto i et løp som dette om den leverer på sitt beste. SE OPP!

V64-3 : 2 Don’t Be Shy – Var klink overlegen fra tet sist, og dette er en hoppe som utvikler seg ordentlig fint. Kommer nå ut på en kjapp sprint, og feelingen vår sier tet og slutt. Favoritten har en stor sjanse, og også vi tror mye på denne. Velger man å gardere så er 9 Pippi Roc den hesten som skal først på. Den gikk kolossalt bra etter galopp i samløp med favoritten nest sist, mens den nå sist fullfører sterkt mot LANGT TØFFERE motstand enn hva den møter her (var altså kun vel en lengde bak Fanny Chenal over mål…). Kan opplagt overraske om favoritten skulle være under pari.

V64-4 : 4 C. Nu Gilbak – Burde vært en av dagens tyngste favoritter, men når vi la ut dette tipset var den fakta kun et 3-valg. Blir normalt mer spilt utover dagen, og det skal den også være. Vi tror nemlig at dette dreier seg om en vinner, og kan ikke gjøre annet enn å tro hardt på den. Nå sist var den med på en tøff åpning, men ble hengende, og deretter bakket sist. Gikk en strålende sluttrunde, og var ikke tom over mål. Fjerde sist jogger den 15,5/2100ma på en alt annet enn bra bane, og vi er klart inne på at denne går 14,0-14,5 fra eventuelt tet nå. Johan Untersteiner har dessuten respekt i banen, og han kjører nok til direkte med en startrask hest. DETTE ER VÅR BESTE BANKER!

V64-5 : 13 Black Snapper – Et helskummelt ungdoms/lærlingsløp, og her kan det være smart å spandere en del kryss. Vår ide blir ikke tatt på alvor, men man må være OBS på at den er helt riktig ute nå, og den varslet dessuten form etter pause sist. Ble da grovt hindret, men spurtet fint mellom hester i kulissene, og var ikke tom over mål. Vant fire løp i fjor, og to av dem kom i desember. Er altså på vei inn i sin beste tid av året, den står i et bra spor i denne sportrappen, og vi heiser den til topps på ranken. SKAL MED PÅ ALT!

V64-6 : 3 Stepping Spaceboy – En strålende finale venter, og dette løpet holder HØY klasse. Hesten vi plasserer knepent først røpet form etter pause sist, og den ble altså sittende bom fast som ubrukt over mål. Formbomben Dear Friend vant det løpet. Er veldig kjapp i vei, og skulle Söderqvist for eksempel finne rygg leder nå, ja, da kan dette bli veldig riktig. Vår knepne favoritt i et ellers meget fint løp.