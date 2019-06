Super galoppsøndag på Jägersro

Elione Chaves (her som rytter på Duca Di Como) har en rekke gode vinnersjanser under søndagens løp på Jägersro. Foto: Roger Svalsrød: Hesteguiden.com

Denne artikkelen er tilrettelagt av Kurt Leirvåg. Tips, analyser og

spilleforslag er utarbeidet av Nettavisens galoppeksperter Birger

Christensen og Morten Olsen.

OGP-søndagen er den største travdagen her hjemme og søndag er det klart for en ny festdag på Bjerke. Dessverre er Looking Superb blitt strøket fra Oslo Grand Prix, men uansett er det et meget sterkt felt som skal kjempe om den voksne førstepremien på 1,5 mill kr. Ellers er det Alm Svartens æresløp i V75-4 og Europamatchen i V75-6 som byr på de største førstepremiene. 300 000 kr venter vinneren i disse to løpene. Men det skjer andre steder enn på Bjerke også søndag og i Malmö er det igjen klart for V64-galopp.

Her er det spillestopp allerede kl 12.45, mens V4-løpene starter i V64-3 og her er det spillestopp kl 13.29.

Banker på direkten

Vi går rett på bankeren i V64-1 på Jägersro søndag. Det er et løp for treårige hester, som ikke står Derbydistansen. Derfor satser de mot sprintløpet på Derbydagen. Nylig så vi 7 Es Raco vinne overlegent, og de to nærmeste konkurrentene 5 Lads Order og 1 Modjim ble utklasset. Uten uhell vinner Es Raco, som allerede er en av Skandinavias beste sprintere, i hvert fall på sand.

Derby Trial (V64-3/V4-1) og Voterløpning (V64-5/V4-3) står også på programmet. Sistnevnte har samlet omtrent alt av den skandinaviske eliten blant treåringene, og førstepremien er hele 600 000 kroner. 2 Irish Trilogy og 5 Privilegiado (Niels Petersen) er kanskje de to heteste navnene. Førstnevnte var strålende god i Dubai i vinter, og Privilegiado vant på Øvrevoll 17. mai. Men ingen av dem har aldri løpt på annet enn gress, og vi har sett mange topphester mislykkes på nettopp Jägersro. Mange av konkurrentene er gode, og det kan betale seg å gardere opp.

Dobbeltbanker i V64-4

Vi prøver også på en dobbeltbanker i V64-4. 6 Loveatfirstsight og 7 Momentum er en formsterk duo som begge bør ha et bra bud på seieren i V64-4. De står også alene på de to minste V4-forslagene.

Selv med banker er ikke V64 enkel. Vi prøver å gå tynnere enn mange i finalen. Det er en rekke ganske formløse hester, og vi tror ikke på noen stor smell i en type løp hvor det ofte kommer en overraskelse.

