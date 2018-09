Superobjekter serveres i kveldens V64-omgang

Kenneth Haugstad dukker opp i kveldens V64-omgang. Foto Morten Skifjeld/Hesteguiden.com

En helt herlig WEEKEND venter, og her finnes det en rekke høydepunkter å glede seg til. Lørdag kan du vinne 13 millioner i V75-spillet, og vi byr naturligvis på fyldige tips med mange godbiter til omgangen på Forus. Søndag venter en EKSTRA V75-omgang hvor blant annet UET TROTTING MASTERS FINALEN med to millioner i førstepremie skal kjøres. Hester som Propulsion, Readly Express, og flere kanoner dukker opp i det som er et mildt sagt fantastisk løp. Östersund står for søndagens V75-omgang, og våre tips blir lagt ut søndagsmorgen.

Når det gjelder dagen i dag så er det Axevalla som er først ut med V65-lunsj kl.12.45. Deretter er det Jarlsberg sin tur kl.18.55, og her er det også en V65-minijackpot med 188 776 ekstra i sekserpotten. Romme er sist ut, og her begynner V64-1 kl.19.30.



Lerum med V75-suksess på Jägersro 2. september – Kr.324 ble til Kr.11 134,-.

Det ble servert MEGET STERKE V75-tips fra Rolf Lerum denne søndagen, og det meste satt som det skulle!



Vårt mellomste V75-forslag, med en innleveringspris på Kr.324, suste nemlig inn og betalte ut knallfine Kr.11 134,-. På Eksperten satt samtlige 25 bonger fra Lerum, og alle betalte ut fra Kr.11 134 og oppover.

I V5-spillet ble det også fullklaff, og her betalte vår V5-bong på Kr.432 ut Kr.3 473,-.



Nøkkelen for å hente fine kroner denne søndagen het La Diva Rossi (2,4% - odds 27,49), og den var de fleste sjakk matt på. Vi hadde dog SOLID TRO på denne storskrellen, og serverte topp info!

Lerum med V65-suksess i Bergen 6. september - Kr.2 000 ble til Kr.98 622,-.

Undertegnede la ut EN V6-BONG (fire andeler a Kr.500) på Eksperten til Bergen Travpark, og den satt som et skudd. På denne bongen ble V65-6 låst HELFREKT på kun to hester, og Ila Håleryd (5-valg) var en av disse. Utbetalingen på V6-bongen ble storfine Kr.98 622,-.

Romme serverer en spennende V64-omgang denne fredagen, og det er en omgang vi virkelig liker. Dagens beste banker dukker opp i V64-1, og normalt skal Even Smaller Plum taue et slikt løp fra start til mål. Ellers finnes det flere HØYINTERESSANTE objekter, og spesielt i DD-spillet jakter vi på dypet. Gå ikke glipp av følgende:



V64-1 : 3 Even Smaller Plum – Gikk 15,4 fra dødens etter en 10-åpning i Finland sist, og den fikk da syre nedover oppløpet. Har fått seg vel en mnd pause etter det løpet, og den skal være godt forberedt til oppgaven som venter fredag. Her er det BILLIG i mot, og normalt skal dette dreie seg om tet (lynrask fra start), deretter dempe, og full kontroll. VI TROR HARDT!

V64-2 : 10 Nordby Kuling – Var fin etter pause sist, og den jogget altså 27,7/2140mv til en svært enkel seier. Leverer den tilsvarende igjen, ja, da skal den klare forhåndsfavoritten, 3 Isbjörn, få kjørt seg. Nordby Kuling har egentlig kapasitet en bra bit utover det grunnlaget den har på konto, og den er spillbar i omgivelser som dette.

V64-3 : 6 Regina C.D. – Har ikke fått vinne enda, men den skal få en siste sjanse av oss denne fredagen. Dette er nemlig en hoppe med STOR fart i kroppen, og 2. mai klokket vi den til 10/1000m etter galopp. Har ellers gått mye på det jevne, og også sist var den kun helt grei. Rikard Skoglund opp er spennende, sporet er bra, og motstanden er særdeles billig. Skal den først vinne et løp så kan det være i omgivelser som dette…

V64-4 : 2 From The Mine – Er bra, og den har et riktig løp foran seg nå. Stod i et kaldt spor sist, den møtte tøff motstand, men spurtet likevel strålende nedover oppløpet. Tiden ble også knallgod. Har nå trukket et langt bedre spor, motstanden er den riktige, og den er motivert.

V64-5 : 3 Blue Star Champion – Ville Karhulahti er en nystartet trener i Sverige, og dette er en trener som skal bli spennende å følge. Debuterte med sin nykommer Blue Star Champion etter vel en mnd pause sist, og vi satt igjen med et «WOW-inntrykk» etter løpet. Innledet i dødens, ble så dradd helt sjakk ned mot siste sving… Spurtet likevel som en vind nedover oppløpet, og den så rett og slett enormt bra ut for dagen. Er svært grunnkapabel, og vi er litt inne på at den kan overraske denne fredagen. SKAL MED PÅ ALT!

V64-6 : 1 Boyson Village – Dette er ingen dum traver, og den kan SJOKKE om den leverer på sitt beste. Fjerde sist gjør den et helt enormt løp etter en ganske grov galopp, og den viste da at den nok kan ned mot 14,0 over denne distansen. Gikk helt greit fra dødens etter pause sist, og det på en noe krevende bane. Er normalt kraftig forbedret med det løpet i kroppen, den får opp rutinerte Kaj Widell, og fra tet trenger den ikke å bli enkel å fange… SKAL MED PÅ ALT!