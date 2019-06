Supersøndag på Bro Park med jackpot i V64

Our Last Summer og Rafael Schistl jakter 700 000 SEK i førsteptemie i Stockholms Stora Pris i V64-6/DD-2 på Bro Park søndag. Her er vi hesten vinne Marit Sveaas Minneløp på Øvrevoll i august i fjor. Foto: Roger Svalsrød: Hesteguiden.com

Det er spekket med høydepunkter i både travet og galoppen søndag. Først ut er Bro Park med en rekke storløp i søndagens V64-stevne. Her er det også jackpot med 255 929 SEK ekstra i sekserpotten. Litt senere på søndagen er det V75Grand Slam der det duket for kvalifiseringsløp til E3 og søndag kveld er det så internasjonal V65 på Sørlandet.

Men i denne artikkelen skal det heretter handle om galoppløpene på Bro Park. Her er det altså jackpot i V64 med 255 929 SEK ekstra i sekserpotten og det spillestopp kl 12.45. V4 er det også og dette starter som vanlig i V64-3 og her er det spillestopp kl 13.33.

Kanondag på Bro

Søndag er det stor galopp på Bro Park utenfor Stockholm. Sammen med den norske Derbydagen og Stockholm Cup-dagen i september, er morgendagens løp en av de store med internasjonalt snitt. I tillegg til Stockholm Stora Pris (V64-6/V4-4/DD-2), er det både 1000 og 2000 Guineas (hhv V64-4 og V64-3) for treåringene, et stort sprintløp (V64-5) og Bloomers Vase for de beste hoppene (V64-1). Alle løpene inngår naturligvis i V64-spillet.

Dansk V64-banker

Før strykninger koster det 6 075 000 å kjøpe seks rette. Heldigvis føler vi at det er en del hester vi tror det går an å ta bort fra kupongene. Vi tror på en meget god norsk dag, men bankeren i V64 er dansk. 3 Queen Rouge i V64-4 har imponert voldsomt så langt i år, og trener Marc Stott får frem den ene topphesten etter den andre. Hun har en fin sjanse i 1000 Guineas for hoppene. Sammen med dyktige Oliver Wilson på ryggen blir 3 Queen Rouge vår V64-banker i V64-4.

I V64-1 tror vi på den norske trioen 14 Appelina, 10 Seaside Song og 11 High as a Kite. De har stort sett slått sine svenske opponenter, men det skiller ofte ikke så mye.

Vi vinnertipper også 3 Wishformore (Niels Petersen) i V64-3, som er 2000 Guineas. Denne blir trolig stor favoritt, men 2 Yrroll og 4 Prince Charming er tøffe utfordrere og vi spiller disse tre på samtlige V64-forslag og V4-forslag.

I finalen som altså er Stockholms Stora Pris kommer 3 Our Last Summer ut i en etterlengtet årsdebut. Han trener strålende, og vi regner med et toppløp direkte. Vi tester uansett 3 Our Last Summer som vår DD-banker.



Vi ser også frem til å se 7 Duca di Como. Cathrine Erichsens stjerne skal nå møte den eldre eliten, men vi tror ikke han vil dumme seg ut og tar denne med på samtlige V64-forslag.