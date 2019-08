Supersøndag på Øvrevoll

Den nordirske toppjockeyen Cosgrave er engasjert av Niels Petersen til å ri storfavorittene Square de Luynes og Privilegadio under Derbysøndagen ettersom hans faste jockey Rafael Schistl ble dopingtatt denne uken. Cosgrave har ridd på Øvrevoll og vant Derby Trail med Lord Of Trouble i 2014 (hesten til høyre på bildet). Foto: Roger Svalsrød: Hesteguiden.com



Denne artikkelen er tilrettelagt av Kurt Leirvåg. Tips, analyser og

spilleforslag er utarbeidet av Nettavisens galoppeksperter Birger

Christensen og Morten Olsen.

Supersøndag

Den fantastiske V75-uken avsluttes med Derbysøndag på danske Charlottenlund, og med årets største dag på Øvrevoll. Både Norsk Derby og internasjonal V64 går av stabelen på bærumsbanen. TV-sendingen går fra Øvrevoll, og her vil også V75-løpene på Charlottenlund vises. Sendingen fra Øvrevoll starter kl 12. På Nettavisen kan du se denne sendingen gratis.





I denne artikkelen skal det heretter handle om Øvrevoll. Her er det altså internasjonal V64, det er også V5, V4 og DD. Nettavisens galoppeksperter holder strålende form om dagen og fikset solide gevinster både i V5 og V4 under lørdagens vorspiel på nettopp Øvrevoll.

Herlig V5-klaff

I V5-spillet satt våre eksperters V5-forslag (innl.pris kr 945) klokkerent. 6 IKC Fiction innfridde som banker og store overraskelser i både V5-3 og V5-4, landet V5-utbetalingen på flotte 7 010 kr. Det ble ellers fullklaff for 10 andelslag på Eksperten.

Solid også i V4

I V4-spillet ble det også flotte gevinster. Men i denne spillformen måtte våre eksperter opp på sitt største V4-forslag på Nettavisen (innl.pris kr 1960) for å fire rette. utbetalingen i V4 landet på storfine 14 433 kr. På Eksperten ble det fullklaff for tre andelslag.

Herlig V5-suksess på Bro Park onsdag 21. august

Det ble ingen gevinst i en vrien V4-omgang denne onsdagen, men i V5-spillet ble det suksess. V5-forslaget på kr 1440 satt klokkerent og betalte tilbake flotte 11 385 kr. På Eksperten ble det fullklaff for tre andelslag.

Strålende tips i Århus søndag 18. august

Nettavisens galoppeksperter tok virkelig for seg under V5-løpene i danske Århus søndag ettermiddag. V5-forslaget på Nettavisen med innl.pris på kr 432 satt klokkerent og betalte tilbake 6 661 kr. V5-omsetningen var ikke høyere enn på 153 723 kr. Det var 15 kuponger som kom helskinnet gjennom og av disse hadde Nettavisen 13 av dem og gjorde altså bortimot rent bord.

Herlig V4-klaff også i Gøteborg søndag 18. august

Litt tidligere denne søndagen var det også V64/V4 i Gøteborg. Ingen spillere maktet seks rette i V64, men i V4 ble det annerledes. V4-forslaget på Nettavisen med innl.pris på kr 448 satt klokkerent og betalte tilbake pene 3 515 kr.

Over 100 i odds i DD-spillet søndag 18. august

Også i DD-spillet ble det fullklaff. Storoutsideren 13 Justice Focused var et 9. valg i V64-spillet, men våre galoppeksperter hadde ranket denne som 4. valg. Kombinert med DD-bankeren 2 Dardenne i DD-2 endte DD-oddsen på 109,62 i odds. De som fulgte Nettavisens minste DD-forslag (innl.pris kr 200) kunne således kvittere ut herlige 5 481 kr.



Det har med andre ord vært meget innbringende å følge våre galoppeksperter den siste uken og Derbysøndagen er en dag våre eksperter flere ganger tidligere har truffet meget bra på. Når det gjelder søndagen, så er det altså JACKPOT i V64-spillet med 317 310 kr ekstra i sekserpotten. V64 har spillestopp kl 15.30. Før det starter et V5-spill med spillestopp kl 13.55 (de to første V64-løpene avrunder V5-spillet). V4 har spillestopp kl 16.20 og omfatter de fire siste V64-løpene. Siden det er Derbysøndag, byr vi på omtale av alle løpene. V64 starter i løp 5.



De to første løpene er toårsløp. Det er flere debutanter og jevnt mellom de som har startet. I løp 1 har kun en hest, 6 Couleur Cafe, startet på Øvrevoll. Hun har sikkert sjansen, men vi velger å ligge lavt på toåringene før vi får sett dem i flere løp.

Løp 2 - V5-1:

Vår favoritt i V5-1 blir 7 Ascot Brass, mens 8 Sea Moonster kan være en luring. Han tapte i starten og gikk en dårlig sving. På oppløpet gikk det unna, og han blir trolig lite spilt.

Løp 3 - V5-2:

6 Silver Falcon tapte Derby i 2017 med hode før han vant St Leger. Var borte med skade i hele 2018 og har trengt noen løp for å komme tilbake. Sist var han meget bra, og det er vår favoritt. 3 Freestyler vant lett sist søndag i Gøteborg og er et motbud. Ellers er 10 Talisman, 4 I and I og 1 Mikklus Makklus tenkbare garderinger. 12-årige 9 Somerville er god, men snart begynner kanskje alderen å kreve sitt.



Løp 4 - V5-3

Treårine 9 Unwanted Beauty utfordrer de eldre hoppene. 4 High as a Kite, 2 Angel Love og 7 Smooth Escape ser verst ut i mot. Hvis vår favoritt står 2400 meter, er det en vinner. Hun har imponert enormt i sine to seiersløp. En mulig gardering også for 8 Ginseng.



Løp 5 - V64-1/V5-4:

Det er en ekstremt vanskelig innledning på V64-spillet denne søndagen og både i V64 og V5, markerer vi alle 15 hestene på samtlige forslag. Dette er dagens nøtt, og her blir det løpsopplegg som kommer til å avgjøre. Vi velger å la være å trekke frem noen spesiell.



6. løp - V64-2/V5-5:

Det beste sprintløpet på mange år. 5 Duca di Como er en av våre favoritter, og sammen med fantastiske 8 Fiftyshadesfreed blir det vår utvalgte duo på tre av fire V64-forslag. 5 Duca di Como bankerspilles på de to minste V5-forslagene og på det minste V64-forslaget. 3 Brian Ryan har vunnet seks løp i år i Frankrike og Tyskland, men har nylig ankommet Norge og blir med på det største V64-forslaget. En klar outsider. Vinneren er trolig nevnt, på trippel kan 7 Captain America og 10 Backcountry være gode kort.



7. løp - V64-4/V4-1:

Fjorårets Derbyvinner 9 Square de Luynes blir storfavoritt i Marit Sveaas Minneløp og det med rette. Vi bankerspiller superhesten på samtlige V64-forslag.

2 Appelina er feltets eneste hoppe og kommer til å gjøre et sterkt løp og i V4-spillet blir denne med på samtlige forslag.

7 Our Last Summer var knallgod, men det har ikke stemt i år. 3 Learn by Heart vant storløp i Stockholm i juni. Er lite tippet og kan være et godt trippelobjekt. Ikke glem 4 Swedish Dream, som går bra løp hver gang. Flere er bra, men vi tror på Square de Luynes.



8. løp - V64-4/V4-2:

Et løp for de treåringene som ikke står Derbydistansen. De beste resultatene har 10 Amon Ra stått for. Men det er først og fremst på Jägersro, og vi er ikke like sikre på at det går like bra på Øvrevolls krevende bane. Stall Neuroth har forventninger til 1 Topas Royal. Har et par lette seire før han skuffet litt i Guineas. Veldig spennende er 6 Sweet Pearl, som ikke har startet i år. Men rapportene går om en hoppe som jobber knallbra i trening, hun skal passes. Vi låser V64-4 på disse tre hestene. De øvrige må forbedre seg eller favorittene må ha en dårlig hvis noen av de øvrige skal vinne.



9. løp - V64-5/V4-3/DD-1:

Norsk Derby har sin store favoritt i 1 Privilegiado. Har startet fire ganger på Øvrevoll og vunnet alle. Vi spiller Petersen-hesten banker på de to minste V64-forslagene og i DD-spillet.



Men 11 Nouvelle Lune er kapasitetsmessig nesten like bra, selv om har tapt alle de fire innbyrdes møtene med storfavoritten. Vi tar likevel med Wido Neuroths hest på de større V64-forslagene og på samtlige V4-forslag.

7 Tinolo og 5 Deadline Day er gode trippelobjekter, og en premie kan det bli på 13 Bosmann og/eller 14 Meandyoutwo. Men å vinne tror vi blir veldig vanskelig.



10. løp - V64-6/V4-4/DD-2:

Amatørene avslutter stordagen. Willa Synøve Schou og Mina Haug har vunnet omtrent alle amatørene i år. Derfor tror vi på 4 Costasera og 9 Punktum Finale. Det er muligens 7 Elusive Thought og 10 Queen of Skara i mot, men her kan det komme en skrell og vi tar med noen ekstra garderinger i V64-spillet, mens vi tar med alle på de større V4-forslagene.