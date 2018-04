Superspennende V64-omgang med frekk banker

Ulf Ohlsson er aktuell i dagens V64-omgang. Foto: Anders Kongsrud/www.hesteguiden.com.

PS. Husk at du får hele gevinsten selv dersom du kjøper en av ekspertkupongene i spillboksen under.

V64-1 : 4 Bålsta Palema – Blir SUPERFAVORITT i comebacket, og den kommer altså ut etter å ha blitt fikset i knærne. Slet med aksjonen på tampen av fjoråret, og knærne var altså grunnen. Det kan dreie seg om tidlig tet, og slutt i årsdebuten, men vi vil gjerne se den fungere på sitt beste igjen før vi anbefaler et bankerspill. 5 Bison Spiro – Er den klare OBS-hesten i feltet. Dette er rett og slett en fryktelig bra hest, den har fått to løp i kroppen etter pause, og den er pågang. Her er den DØNN riktig ute, og vi dobler opp a-gruppen!

Dagens beste banker:

V64-2 : 6 Alicia Bore – Er vår sikreste banker i dagens V64-omgang, og det beste av alt er at den trolig kun blir et 2-valg i spillet. Vi snakker her om en hoppe som har utviklet seg fint på slutten, og i sitt siste løp var den MONSTERGOD! Åpnet da på 09,7/11,2, men holdt altså likevel unna. Er veldig kjapp fra start, vi tror den får tidlig tet, og siden burde fakta dette løpet være over. Nå er det nemlig billigere i mot… ALL IN!

V64-3 : 2 Jaguar Dream – Avgjorde sikkert sist, og den var god i debuten. På klokken hadde vi 12,9 s 800m, og den var ikke tom på det. Åpnet OK bak bilen sist, og fra dette sporet vil nok Claes Sjöström prøve seg litt direkte? Skulle den løse ut som best, og kanskje komme seg foran, ja, da skal det en god hest til for å knekke den ned. Settes knepent først i et løp hvor det finnes en del talentfulle hester med.

V64-4 : 9 Hochthereitis Sox – Snart må vel denne få vinne et løp? Den spurtet sterkt nedover oppløpet nest sist, og da viste klokken 11,7 s 800m. Nå sist havnet den etter hvert utvendig leder, og den var svært tapper i nederlaget. Kan få det sydd opp fra et nydelig smygspor nå, og den er verdt et forsøk. PS. 3 Fideli Star – Ligger i skorpen, og den kom til mål med litt krefter igjen sist. Klaffer det bare litt på veien har den form til å skrelle.

V64-5 : 11 Above All – Her er det åpent, og en bred gardering kan være smart. Vi prøver oss med noe virkelig dypt, og når dette tipset ble lagt ut hadde den 0,7% av innsatsene på seg. Når det gjelder Above All så er dette ingen dårlig hoppe, og den har vært utrolig tøft matchet på slutten. Har vært ute mot klart bedre hester enn dette, og den har gjort gode løp selv om den ikke har fått betalt for det. Nå sist gikk den bra i kulissene etter å ha blitt grovt hindret i den siste svingen, og vi hadde 12,5 s 800m på klokken. Gangen før fullførte den bunnsolid etter en tøff sisterunde. Får kusken bare litt bedre flyt på det nå, ja, da kan supersjokket være et faktum. OBS!

V64-6 : 3 Mavericks Barbie – Er ordentlig pågang, og den var veldig positiv til tredje sist. Var ikke mye slått, og den kunne kanskje ha vunnet om den ikke hadde slitt litt med aksjonen. Nå håper vi at den henger enda bedre sammen, og fra tet/rygg leder burde den være HET mot en overkommelig gjeng. Løpet ellers er VIDÅPENT, og her er fakta ikke mange sjanseløse. Skrell i vente?