Supertirsdag på Solvalla

Örjan Kihlström er aktuell i dagens V64-omgang. Foto: Anders Kongsrud/www.hesteguiden.com.

Oviken sparker i gang tirsdagen med V4-lunsj kl.12.20. Deretter skal vi til Stavanger, og Forus. Her begynner V65-1 kl.18.55. Sist ut denne tirsdagen er Solvalla, og her er man i gang kl.19.30.



Vi gjorde det altså skarpt i V64-spillet mandag, og bongen på Kr.900 betalte ut Kr.6 305,-. Nå tar vi nye tak, og retter blikket mot Solvalla denne kvelden. Her er det duket for SUPERTIRSDAG med topp travsport, og stort spill! Spesielt V64-1 er et sjeldent fint løp med noen av de beste hoppene blant 3-åringene. Dagens beste banker kommer ut i V64-4, og her tror vi hardt på tet og slutt for "tanksen" 2 Zeus Sensation. Gå ikke glipp av følgende:



V64-1 : 2 Evelyn – Ble egentlig aldri kjørt med sist, men den avsluttet sterkt, og vi hadde 11,7 s 800m på klokken. Står helt riktig til i dette løpet, og nå får vi se en mer offensiv Kihlström? Står trolig ikke veldig mye tilbake for storfavoritten på ren kapasitet, og fra et langt bedre spor er den verd et forsøk. OBS!

V64-2 : 2 Visa AS – Holdt bra fra tet i Italia sist, og tiden som den gikk på en stum bane var trossalt bra. Kan muligens komme seg foran her, og da skal det en veldig god hest til for å plukke den ned. Settes klart først fra drømmesporet.

V64-3 : 4 Conrads Rödluva – Er en lekker fux som man skryter VELDIG av på stallen til Reden. Den var knallgod i debuten nest sist, mens den nå sist ble grovt sjenert til galopp. Kom voldsomt tilbake i kulissene, og dette er en hoppe litt utover det vanlige. Vi tror på en stor sjanse mot dønn riktig motstand!

V64-4 : 2 Zeus Sensation – Er en «tanks», og en hest som Samuel Rehn holder enormt høyt. Den var noe tung sist, og ble tatt på speed tilslutt da. Gangen før var den overlegen, mens den var solid til andre tredje sist. Her får den gratis tet, den går minst 14,0 på en kjapp bane, og vi blir fakta overrasket om den taper. DETTE ER DAGENS BESTE BANKER!

V64-5 : 1 Einstein Sisu – Var det mange som gikk til på sist, og også vi hadde stor tro på den da. Ble imidlertid bortkjørt, og tatt på ren speed tilslutt etter at kusken satt å sov i tet. Er stadig MYE bedre enn raden sin, den er kjapp i vei, og ingen skal bli overrasket om det nå kan bli en saftig revansje! OBS!

V64-6 : 7 Smokin Joe – Adrian har begynt å komme til hektene igjen etter utestengingen, og hestene til Kolgjini gjør det stadig bedre. Smokin Joe er MILEVIS bedre enn raden, og den fortjener virkelig en opptur. Ble bortkjørt i E3-forsøket nest sist, men var likevel KOLOSSALT BRA! I finalen sist feilet den med ALT igjen i stengt posisjon mot oppløpet. Hadde gått en veldig lav 12-tid uten den galoppen. Er brennkvikk fra start, og blir den bare ikke for hissig så kan dette dreie seg om tidlig tet og slutt. Vi tror nemlig ingen tør å svare selv om de kanskje kan det. SPILLES!