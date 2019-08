Sveriges raskeste hest innfrir i V64-spillet

M.T. Insider og kusk Olle Alsén er aktuell i kveldens V64-omgang. Foto: Anders Kongsrud/www.hesteguiden.com.

Lindesberg innleder en strålende WEEKEND med sin V65-omgang kl.12.45. Deretter skal vi til Tønsberg og Jarlsberg hvor V65-1 begynner kl.18.55, mens det er Gävle som avrunder fredagen med sin V64-omgang kl.19.30.



V75-systemfullklaff på Jägersro 30. juli - tok du rygg?

Tipsene var SOLIDE på Jägersro denne tirsdagskvelden. Det begynte bra med TOPPBONGER til den innledende V4-omgangen, og V4-bongen til Kr.975 betalte ut knallfine Kr.7 710,-. I V75-spillet kom vi ikke helt til mål på de flate, men på våre to systemer (fire andeler a Kr.1000 / 20 andeler a Kr.200) ble det en deilig opptur. Disse betalte ut Kr.22 062 hver seg. Dog var det veldig surt i finalen hvor Illuminati feilet i mål som vinner. Da hadde nemlig våre systemer betalt ut rundt 50 000 hver seg.



Lerum med knallsterke V65-tips til Kalmar 27. juli - Kr.1 920 ble til Kr.11 414!

Under nattravet til Kalmar serverte undertegnede meget solide vurderinger, og det ble en ordentlig opptur for dem som "rygget" den store bongen til Kr.1 920,-. Her kunne man nemlig hente ut meget fine Kr.11 414,-. Reddington innfridde som dagens beste banker, og godbiter som Virgin Maiden (2-valg) og Tengil Face (2-valg) ble servert som herlige tipsenere.



PS. Husk at du får hele gevinsten selv dersom du kjøper en av ekspertkupongene i spillboksen under. Artikkelen fortsetter under spillboksen



2 M.T. Insider er Sveriges raskeste hest, og i kveld viser han igjen hvorfor! Dette er dagens beste banker. Ellers har vi jobbet frem flere mulige godbiter i de øvrige løpene, og dette kan fort gi bra betalt. Gå ikke glipp av følgende:



V64-1 : 4 Daughterofdarkness – Fikk maks etter pause sist, men var da ute i tøffe omgivelser. Har normalt gått frem med det løpet i kroppen, den støter på en ikke veldig formsterk motstand, og fra et bra spor burde den dukke opp i fremste rekke. Settes frekt først i et ellers småskummelt løp.

V64-2 : 4 Simb Murdoch – Er LYNRASK fra start, og noe bedre enn raden. Den ble sittende bom fast tredje sist, mens den nest sist ikke var som best. Nå sist var den slett ikke dårlig, og feilet da fra seg en lav 12-tid på oppløpet etter å ha vært med på mye kjøring underveis. Blir livsfarlig her om den leverer på sitt beste. OBS!

V64-3 : 10 Eigelands Spretten – Kom ut for sin nye trener sist, og den varslet form direkte. Spurtet fint innvendig etter sene luker, og møtte fakta ganske bra hester. Her er den motstandsmessig helt riktig ute, og skulle den være ytterligere forbedret så duger den godt. Settes frekt først.

V64-4 : 2 M.T. Insider – Har vunnet speedracet på Solvalla de to siste årene, og det er snakk om Sveriges kjappeste hest. Fikk seg en blåser i kroppen etter pause sist, og den gjorde nok godt. I kveld blir det skoløs på alle fire, BIKE, og et helstengt hodelag. Det er meldt om strålende forhold, og da ser vi ikke helt hvordan denne skal tape med et nydelig spor bak bilen. TET OG SLUTT!

V64-5 : 1 BWL Ruthless – Er av en eller annen grunn veldig undervurdert her, og akkurat det skjønner vi ikke. Den vant sprettlett som vår banker fra tet nest sist, mens den sist havnet opp i dårlige rygger og fikk løpet spolert. Skulle Hanna Olofsson greie å holde opp innersporet her, ja, da blir den alt annet enn enkel å fange. MÅ TAS PÅ ALVOR, og skal med på alt!

V64-6 : 3 Edrica – Holdt meget bra fra tet på en upassende distanse sist, og den falt med flagget til topps. Nå passer distansen bedre, og med et kort oppløp så er feelingen at den kan renne unna på en kjapp bane. Settes foran storfavoritten 2 Carry Cash.