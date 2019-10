Svært spennende V64-jackpotomgang

Per Linderoth er aktuell i kveldens V64-omgang. Foto: Anders Kongsrud/www.hesteguiden.com.

Sportspills øvrige torsdagsmeny:

V4 Boden: Deilig lunsj med et mulig superobjekt i Boden

V5 Drammen: Vinner den tunge veien

V65 Øvrevoll: Praktfull V65-omgang på Øvrevoll

V65 Bergen: Helfrekke objekter i Bergen

Tippetips: Bonuspotten skal ut på midtukekupongen

Oddsdobbel: Nå er det slutt på moroa for Nord-Irland

Oddssingel EM-kvalik: Wales må unngå tap

Spillsenteret: Vi har vurdert torsdagens viktigste kamper

En særdeles innholdsrik torsdag venter, og her blir det både trav og galopp. Moroa starter allerede kl.12.20, og da dreier det seg om en herlig V4-omgang til Boden. Deretter skal vi til Drammen hvor V5-lunsjen begynner kl.13.40. Øvrevoll er først ut om kvelden, og her begynner V65-1 kl.18.30. Bergen overtar så med sin V65-omgang kl.19.10, før Gävle avrunder torsdagen kl.19.30, og her er det altså JACKPOT I V64-SPILLET. Det ligger hele 1 203 390 ekstra i sekserpotten.

Leirvåg med SOLIDE V75-tips på Bjerke 10. oktober

Det ble dessverre bare seks rette på V75-forslagene på Nettavisen, til tross for at vi hadde fem førstevalg på ranken (kun to av dem var førstevalg i spillet).Vi hadde banker på Lovato America i V75-3 og Frøyu Pelle i V75-4 på forslagene på Nettavisen, men førstnevnte skuffet dessverre stort for dagen.

På Eksperten og det som heter Siste V75Bonus, splittet vi dog bankerne. En tråd med Lovato America og en tråd med Frøyu Pelle, og lagene med Frøyu Pelle ble det bra klaff:

To stk andelslag (fem andeler a kr 101/ fire andeler a kr 125) - innl.pris kr 480 - utbetaling kr 12 394

Fire andelslag med innl.pris kr 960 (tre andelslag fire andeler a kr 250 og ett andelslag fem andeler a kr 200) - utbetaling 13 513 kr på hvert av dem

Tre andelslag fire andeler a kr 500 - innl. pris kr 1 920 - utbetaling 14 419 kr på hvert av dem

Ett andelslag fire andeler a kr 899 - innl. pris kr 3 456 - utbetaling kr 15 798

Folkesystem 20 andeler a kr 200 - innl. pris kr 3 800 - utbetaling kr 17 237 kr

PS. Husk at du får hele gevinsten selv dersom du kjøper en av ekspertkupongene i spillboksen under. Artikkelen fortsetter under spillboksen



Gävle byr på en KNALLFIN V64-JACKPOTOMGANG denne kvelden, og det er en omgang med et gedigent potensial! Vi skal prøve å felle dagens tyngste favoritter, og du vil elske vår info i flere av løpene. Dagens beste banker kommer ut i V64-3, og her står 3 Fairchild alene på bongene. Debuterer for Per Linderoth, den er lynrask fra start, og står helt perfekt inne i løpet. TET OG SLUTT! Ta rygg på følgende:



V64-1 : 10 Global Upset – Spennende innledningsløp hvor det kan være smart å plukke med seg en del hester. Her er det nemlig ikke lettløst. Vår ide er i TOPPFORM, og den spurtet helt strålende når lukene kom mot oppløpet sist. Var alt annet enn tom i målgangen, og den fikk et stort pluss i kanten av oss. Blir det bare litt tempo på forestillingen så er denne giftig på speed, og vi roper et stort varsko!

V64-2 : 3 Grorud Tilla – Feilet seg bort fra start sist, og havnet siden langt bak feltet. Gikk dog BRA i kulissene etter denne grove galoppen, og hadde stor fart i målgangen. Det er ganske fin kapasitet i denne, og den hevder seg godt i et løp som dette om den bare skikker seg. OBS!

V64-3 : 3 Fairchild – Dukker opp i regi Per Linderoth, og det er liten tvil om at man har ventet på nettopp denne oppgaven. Står nemlig helt perfekt inne i løpet… Var meget god i sine to siste løp før den skiftet regi, og dette er en hoppe med fin kapasitet. Er brennkvikk fra start, og i kveld er vel det slik at Linderoth ønsker å kjøre den foran med tanke på det korte oppløpet i Gävle? VI BANKER!

PS. Husk at du får hele gevinsten selv dersom du kjøper en av ekspertkupongene i spillboksen under. Artikkelen fortsetter under spillboksen



V64-4 : 13 Ornstein – Er en skikkelig tøffing, og den var bunnsolid til andre sist. Distansen i kveld takler den bedre enn noen annen, og motstandsmessig ser dette veldig riktig ut på forhånd. Skal stå ganske klart først på ranken i et løp som dette, og at den ikke var favoritt når vi la ut tipset tar vi i mot med takk.

V64-5 : 12 Lisa SE – Står ikke med den beste raden, og går fort litt i glemmeboken nå? Vær dog OBS på at denne er bedre enn raden, og sist spurtet den strålende når lukene kom. Gikk PIGG i mål, og det på en god tid. Blir nok kjørt noe mer offensivt nå, og med de riktige ryggene er den sylvass på speed. SKAL PASSES!

V64-6 : 9 Klack Nova – Småskummel finale hvor 5 Gnistas Filur blir HARDT betrodd. Vær dog litt OBS på at denne ikke er veldig glad i bilstart, og har ikke vært i nærheten av å komme seg avgårde hverken nest sist eller tredje sist med bilstart… Vår ide har full vinnerform i kroppen, og feilet som fulltanket i stengt posisjon på oppløpet sist. Vi likte den skarpt da, og den MÅ tas på alvor i et løp som dette. Slår til som en frekkis?