Svært spennende V64-omgang fra Sverige

Oskar J. Andersson er aktuell i kveldens V64-omgang. Foto Morten Skifjeld/Hesteguiden.com

Sportspills øvrige tirsdagsmeny:

V4 Bergsåker: Vi jakter ny V4-opptur til lunsj

V65 Momarken: V65-banker på direkten

Oddstips 1: Norge skal ha revansje på England

Oddstips 2: Leeds-dødarne nekter å tape på bortebane

Moroa denne tirsdagen starter som vanlig i Sverige hvor det er duket for V4-lunsj kl.12.20. I dag er det Bergsåker som står for løpene. Momarken er først ut om kvelden, og i dag venter en INTERNASJONAL V65-OMGANG med stor omsetning. Her er man i gang kl.18.55. Eskilstuna er sist ut med sin knallfine V64-omgang kl.19.30.



PS. Husk at du får hele gevinsten selv dersom du kjøper en av ekspertkupongene i spillboksen under. Artikkelen fortsetter under spillboksen



Det ble FULLKLAFF i lunsjen fra Årjäng mandag, og den store V4-bongen til undertegnede på Kr.1 152 betalte ut fine Kr.4 285,-. Om kvelden ble det fullklaff for undertegnedes største flate V64-bong til Kr.3 000 (fire andeler a Kr.750), og den betalte ut Kr.7 431,- Når det gjelder kveldens V64-omgang så er den særdeles utfordrende, og svært spennende. Flere objekter blir aldeles for lite spilt, og her går det fort mot flotte kroner. Gå ikke glipp av følgende til Eskilstuna:



V64-1 : 1 Sideslip – Ble aldri kjørt med sist, og selv om den slapp med noen lengder tilslutt var den ikke sliten over mål. Gangen før feilet den, mens den tredje sist ble sittende bom fast med krefter igjen i tøffe omgivelser. Er noe billigere ute nå, og blir bare ikke sporet en felle så duger denne normalt SVÆRT godt i et løp som dette. Er verdt et forsøk som altfor lite spilt. SE OPP!

V64-2 : 7 Francisfromheaven – Helskummelt løp hvor en bred gardering ikke trenger å være feil. Vår ide pleier å selge seg veldig dyrt om den kommer seg foran, og det kan den gjøre her. Nå sist ble den sittende fast med krefter igjen i kulissene, mens den nest sist fullførte godkjent etter pause. Et perfekt springspor, og ikke veldig hardt i mot = DENNE SKAL PASSES! 10 Titan Igiro – Er i superform, og fortjener virkelig en opptur! Spurtet meget sterkt ute i banen sist, og den fikk et stort pluss i kanten av oss. Blir skummel med klaff!

V64-3 : 7 My Newt – Har vært matchet mot noen av de beste hoppene i årgangen, og den er betydelig billigere ute i kveld. Har vært klart bra de siste gangene, og da mot en helt annen verden av motstand kontra det den møter nå. Før oppgaven i kveld er den blitt behandlet, og forventes faktisk å være ytterligere forbedret. Klaffer det bare litt på veien så må denne være HET, og vi iler til med tipsnikken!

PS. Husk at du får hele gevinsten selv dersom du kjøper en av ekspertkupongene i spillboksen under. Artikkelen fortsetter under spillboksen



V64-4 : 12 Enzo AM – Er et av dagens beste objekter, og en hest vi tror MYE på. Har gjort fine løp de siste gangene, og selv om den har vært litt tråkk underveis så har den ikke vært tom over mål. Er nå veldig riktig ute når det gjelder motstand, den er lynrask ut, og fra et perfekt spor i volten burde den få gratis kontakt med streken. Etter altså å ha bitvis vært matchet i knalltøffe omgivelser så ser dette betraktelig mer overkommelig ut, og den må bare prøves i kveld!

V64-5 : 4 Concrete Dee – Har en sjeldent fin oppgave foran seg i kveld, og dette kan dreie seg om tidlig tet og slutt. Fullførte fint i Derby-kval sist, og selv om det ikke var mye igjen så fikk den aldri fritt frem. Gangen før var den også positiv etter sene luker. Her kan det bli gratis tet, og uten for mye trykk underveis kan denne utmerket godt renne unna. Blir etter vår smak aldeles for lite spilt, og vi kan ikke gjøre annet enn å rope et STORT VARSKO!

Dagens beste banker:

V64-6 : 4 Ebony Boko – Er halmstrået i en svært utfordrende V64-omgang denne kvelden. Var meget tapper i nederlaget etter pause sist, og den travet altså en 11-tid uten at det klaffet i det hele tatt. Kan trolig ventes ytterligere forbedret med det løpet i kroppen etter pause, og fra tet er dette hesten å slå. Går en lav 11-tid om nødvendig, og den kommer til å lede dette løpet svært lenge. VI BANKER!