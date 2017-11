Talentfull V64-banker fikser jackpotcashen

Christoffer Eriksson er meget aktuell i dagens V64-omgang. Foto Morten Skifjeld/Hesteguiden.com

Vi har en helt fantastisk uke foran oss, og de store høydepunktene denne uken skjer på Bjerke. I morgen er det JACKPOT i V76-spillet, og det ligger hele 1,2 millioner ekstra i sjuerpotten. Lørdag er det INTERNASJONAL V75-omgang på Bjerke, og skulle du ha alenebongen her, ja, da kan du faktisk stikke av med helt enorme 34 millioner!



Når det gjelder dagen i dag så er det Boden som er først ut med en fantastisk fin V4-omgang kl.12.20. Momarken byr så på V65-jackpot kl.18.50. Her ligger det 442 387 ekstra i sekserpotten. Det er også jackpot på Jägersro denne kvelden, og i V64-spillet ligger det hele 1 257 479 ekstre i sekserpottene. Her starter V64-1 kl.19.25.



On The Line (3-valg) fikset V64-suksess 13. november!

Undertegnedes V64-tips satt bra til løpene i Mantorp denne mandagen. Tipsenere ble servert på Cat's Klondike, Flash Di Quattro, The True F. (banker), samt On The Line (3-valg). V64-bongen på Kr.990 betalte ut meget fine Kr.3 400,-. I DD-spillet ble det gjort rent bord, og DD ble altså ranket ut på EN REKKE! DD-oddsen ble herlige 20,82.



Jägersro knaller til med en herlig V64-jackpotomgang tirsdag. Her ligger det altså vel 1,2 millioner ekstra i sekserpotten, og den ekstra "deigen" skal vi være med å kjempe om. 2 Ajabaja er et stort løfte, og det er en traver som bare kommer mer og mer. I V64-3 står den alene på våre bonger. Sjekk ut følgende:



V64-1 : 1 Spartan Kronos/2 Takethem – To kanoner kommer tilbake etter skader, og vi spiller dobbeltbanker på disse to i innledningen. Spartan Kronos så vi i prøveløpet på Jägersro sist, den så finere og finere ut jo raskere Conrad Lugauer kjørte, og vi hadde 11,2 s 800m / 08,3 s 400m på klokken. Kan åpne, men sporet er uansett sjansebetont. Takethem er beinhard i skallen sin, og den skal bli særdeles spennende å følge etter skade. Rapportene er fine, sporet er perfekt, og den skal med på alt direkte. Disse to skiller seg klart ut.

V64-2 : 3 Miss Senorita – Sliter med blodverdiene, og den er derfor av det variable slaget. Fjerde sist var den dog veldig bra, og da jogget den 13,5 fra tet… Har endelig en helt riktig oppgave foran seg igjen, og det kan opplagt dreie seg om tet og slutt. Må bare spilles fra slike betingelser i et elendig løp. PS. 9 Vincent Horse var meget god etter en lengre pause nest sist, mens den nå sist var langt under pari. På sitt beste gjør den seg ikke bort, og den har kapasitet til å skrelle.

V64-3 : 2 Ajabaja – Blir vår JACKPOTBANKER denne tirsdagen. Vi snakker om et stort løfte, og den virker gradvis å bli bedre. Nest sist vant den enkelt fra dødens på 14,4, og den imponerte stort. I Svampen sist spurtet den som en vind nedover oppløpet, den hadde full spenst over mål, og mye krefter igjen. Her møter den en motstand som den normalt slår, sporet er helt perfekt, og for oss er dette en KLAR BANKER!

V64-4 : 4 Miss Pixel – Et småskummelt, og spennende løp! Miss Pixel feilet seg bort sist, men den var meget god i nederlaget nest sist, og den var strålende til seier tredje sist. Kan en 14-tid på distansen, og det skal ikke bli mye feil for favoritten før vår ide kan sitte der som en godbit. Prøves fra helt riktige betingelser!

V64-5 : 8 Rawindski – Var helt enorm i debuten for Veijo nest sist. Dundret da unna i front, og åpnet første 1000m på 10,5! Ble i det løpet plukket ned på streken. Nå sist ble alt helt feil, og det løpet kan man sette en strek over. Leverer den som nest sist er den med på foto, og den er selvskreven på vår bong. MÅ MED PÅ ALT!

V64-6 : 3 Staro Leonardo – Gikk enormt etter startgalopp sist, og den viste igjen sin flotte kapasitet. Vi blir fakta ikke sjokket om denne minst går 14,0 fra strek på tirsdag, og da sier det seg selv at tillegget skal få det svett. Er en motivert favoritt i finalen, og skulle vi kun stått igjen med en hest på bongen, ja, da ville vi følt oss klart tryggest med springeren til Lövgren.

