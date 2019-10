Talentfull V64-banker i flott omgang på Jägersro

Conrad Lugauer er aktuell i kveldens V64-omgang. Foto Morten Skifjeld/Hesteguiden.com

Jägersro byr på en strålende V64-omgang denne kvelden, og det er meget bra kvalitet på flere av løpene. Spesielt finalen er en perle av et hoppeløp. Når det gjelder dagens beste banker så dukker den opp i V64-5, og her må vi bare tro mye på ytterst talentfulle 4 Harran Boko. Har trent strålende i pausen, og kommer til start med ordentlig positive rapporter i ryggen. ALL IN! Gå ikke glipp av følgende:



V64-1 : 12 Hennesy Boko (denne ble strøket tirsdag) – Jevnt innledningsløp hvor 1 Pere Ubu blir hardt betrodd. Er etter Pastor Stephen, og de avkommene er vi ikke helt solgt på. Veldig mange av dem har nemlig litt bløt skalle. Vi velger derfor å spekulere, og vår ide er på vei mot storformen etter et opphold. Var toer sist bak en såpass kapabel hest som Highspeed Dynamite, og er slett ikke verst på sitt beste. Står i et bra spor på tillegget, den burde komme fint gjennom på startsiden, og skal være på foto i et løp som dette. OBS!

V64-2 : 2 Far From Over – Er en entaktet 4-åring som vil dra fordel av distansen. Den gikk dessuten klart bra i kulissene etter en veldig grov galopp sist, og formen skal være solid. Husk også på at den fjerde sist var nede på 15-tallet over 3218m. Står i et bra spor nå, motstanden er overkommelig, og som lite spilt trenger den ikke å være helt ueffen her.

V64-3 : 4 Wolf Of Wallstreet – Har oppført seg etter man begynte med AUTO, og den var fin til andre sist. Vi er litt usikker på hvor hard den er i skallen, men her er det uansett såpass billig i mot at vi føler den er motivert. Bak denne er løpet vidåpent.

V64-4 : 15 Asajj T. Dram – Denne er fakta VELDIG god på sitt beste, og nest sist leverte den rett og slett et helt enormt løp etter grov galopp. Var for eksempel enormt mye bedre enn 14 Virgin Maiden som blir en del spilt her. Var ikke like bra sist, men det er slik hopper kan være. Viser den takter som nest sist så er den HET i et løp som dette, og som veldig lite spilt må vi bare varsle skarpt. SKAL MED PÅ ALT!

V64-5 : 4 Harran Boko – Er helt enorm på ren kapasitet, og vi tror ikke den taper et løp som dette fra tidlig tet. Fjerde sist jogget den 12,2/2140mv med krefter igjen… Har trent meget sterkt før dette løpet etter pause, og i et jobb på Jägersro har den gått 14,5/2100mv på en helt ukjørt måte. Dette er dagens beste banker for oss, og vi velger å gå til på den direkte etter oppholdet.

V64-6 : 5 Thanasi Bob – Det er HØY klasse i finalen, og veldig jevnt blant flere. Hesten vi prøver oss med gjør nesten ikke dårlige løp, og er bedre enn raden. Nå sist ble den for eksempel sittende bom fast som fulltanket i målgangen. Står ikke tilbake for noen i dette feltet, og den kan overraske om det bare klaffer litt på veien. Vår helfrekke tipsener.