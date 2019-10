Talentfull V64-banker viser seg frem på Åby

Marc Elias er sentral i kveldens V64-omgang på Åby. Foto: Anders Kongsrud/www.hesteguiden.com.

En innholdsrik torsdag venter, og her er det mye å glede seg til. Åby avrunder torsdagen med sin V64-omgang kl.19.30.



Ellers er det viktig å huske på at UKENS STORE HØYDEPUNKT skjer på Momarken lørdag. Her er det nemlig GULLJACKPOT I V75-SPILLET, og det betyr altså DOBBEL SJUERPOTT.



Åby står for kveldens V64-omgang, og det er som vanlig spennende på banen med to ledige innerspor på oppløpet. Vi har jobbet frem flere høyaktuelle objekter, og spesielt godbiten i V64-5 bør du få med deg. Når det gjelder dagens beste banker så kommer den ut i V64-2, og dette er en billig oppgave for 7 Il Duce Boko. Burde sitte tidlig i tet, og siden skal løpet være over. Ta rygg på følgende:

V64-1 : 3 Countdown Fougett – Er ekstremt speedig, og alltid skummel når den får smyge med i rygger. Sist kom lukene for sent, men avslutningen, ja, den var storveis! Gikk helpigg i mål, og vi likte den skarpt. Nå passer nok distansen enda bedre, den står i et langt bedre spor, og den må være svært tidlig aktuell i et løp som dette. SKAL MED PÅ ALT AV SERIØSE BONGER!

V64-2 : 7 Il Duce Boko – Er talentfull, men sparsomt startet. Var klink overlegen i billige omgivelser nest sist, mens den trakk seg noe fra tet i tøffe omgivelser sist. Gikk uansett OK på en tilsvarende distanse da. I kveld blir det normalt gratis tet, den er igjen langt billigere ute, og sjansene må være STORE i et løp som dette. Vi anbefaler et bankerspill!

V64-3 : 6 Högstenastalldräng – Solgte seg dyrt sist, og ble kun plukket ned helt oppunder mål. Revansjen kan fort komme direkte, for den har en passende oppgave foran seg i kveld. Burde bli sluppet gratis til tet, og siden skal sjansene være knallgode. Er en motivert favoritt som også vi tror en hel del på.

V64-4 : 7 Typhoeus Face – Har fått tre løp i kroppen etter et lengre avbrekk, og er veldig pågang. Gikk et helt enormt løp i kulissene etter en grov galopp sist, og den gjorde nok et av karrierens beste løp. Sporet trekker naturligvis ned igjen, men i en feilfri utgave, ja, da dukker denne opp på foto. SE OPP!

V64-5 : 1 Dokonjo – Er dagens beste objekt, og nå kommer vel det en seier? Den spurtet enormt nest sist, og gikk da pigg i mål på 11,9. Nå sist ble det egentlig feil da det ikke var noe tempo på forestillingen, og det var umulig å hente noe når det ble avsluttet i 10-fart i teten. Her har ENDELIG Dokonjo fått et bra spor, og fra tet/rygg leder så er den normalt med på foto mot en overkommelig gjeng som dette. Er også en banker for de som ønsker å spille skikkelig frekt. DENNE TROR VI MYE PÅ!

V64-6 : 5 Ofelia O.E. – Ble meldt rett i et TØFT løp i Tyskland, og det etter opphold sist. Gikk fullt godkjent i kulissene, og så ikke direkte plaget ut i målgangen. Dette er en tøffing av en hoppe som besitter en ordentlig bra grunnkapasitet, og med en blåser i kroppen etter oppholdet så burde den også ha gått betydelig frem. Regnes i et jevnt/flott hoppløp i kveld.