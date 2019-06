The Untersteiners har gode muligheter i V64-spillet

Peter og Johan Untersteiner har flere gode muligheter på hjemmebanen Halmstad i kveld. Foto: Anders Kongsrud/www.hesteguiden.com.

En ny uke står for tur og vi skal prøve å gjøre all den jobben du ikke rekker! Denne uka er det nemlig jackpot i V75 Bonus (onsdag) og midtsommertrav på Leangen med gulljackpot i V75-spillet på lørdag. Vår mann Rolf Lerum tar seg to velfortjente ferieuker, noe som betyr at det er Kurt Leirvåg og Petter Kristiansen som står for travtipsene ut juni-måned.

Mandag åpner nemlig med brask og bram og vi må tidlig opp. Det er nemlig to lunsjomganger å spille til. Først ut er det fransk V5-lunsj fra Bjerke. De tre første løpene spiller vi i felles pott med franskmennene i Vinner/ Plass-spillet. V5-1 starter 12:10. Kun ti minutter etterpå er det V4-spill til Färjestad. Til kvelds er det Leirvågs lekegrind, Leangen, som står for tur 18:55. I Sverige går V64-omgangen fra Halmstad, og her må man spille før 19:30.

Lerum gjorde rent bord i Boden!

Rolf Lerum tok for seg i både V4/V5/DD-spillet til Boden! Samtlige V4-bonger på Eksperten betalte ut Kr.3 662,-. Den billigste kostet Kr.450, mens den dyreste kostet Kr.1 180,-. I V5-spillet suste den store bongen inn. Denne kostet på Kr.1 176 og levere, men den betalte ut meget fine Kr.6 390,-. DD ble ranket ut på kun FIRE REKKER, og superdype Little Red Corvette var ikke glemt! Lerums store DD-forslag på Kr.400 betalte ut Kr.3 876,-.



Halmstad serverer en veldig fin V64-omgang. Det er på ingen måte en slik omgang der vi har på følelsen at det skal bli for enkelt. I tillegg tror vi dagens i særklasse største favoritt kan tape!

Vi har følgende analyser å by på:

V64-2: 6 Vertigo N.P blir dagens beste banker for oss på Halmstad i kveld. 5-åringen er i absolutt toppform for tiden, og jeg synes dagens løp ser veldig fint ut på forhånd. Dette er et løp for amatørkusker og Håkan B Johansson, som kjører vår banker her, er en rutinert mann. Bare i år har han kjørt 83 løp. Det har blitt 10 seire. Nest sist imponerer Vertigo N.P stort og tar seg forbi lenge ledende Alicia Bore. Nå sist sender kusk Carl Johan Jepson frem til dødens runden fra mål, og hesten står på ypperlig på til tredjeplassen. Det var bak to veldig gode hester i Belladore og Viveur Bi. Dagens motstand er ikke veldig tøff og billigere enn sist. Det bør være gode muligheter for at hesten sitter tidlig i tet, og da skal Håkon B Johansson vinne dette løpet. All in!

V64-1: 6 Gina Mearas blir min førstehest i innledningen. I løpsdebuten, som var i fjor, viste hesten tegn på stor kapasitet. Galopperte da i siste sving, men hadde gått i nærkamp med gode Belker uten. Nå sist debuterte hesten for Johan Untersteiner, og hvilken fin innsats vi fikk se! Fra dødens sto han i mot en smygkjørt konkurrent ned oppløpet. Viljen til hesten var virkelig fin. Fra springspor i dag er det fort tet som gjelder. Vi tror klart mest på Untersteiner junior her. Motivert tipsener!

V64-3: 10 Domestic Ås kan vise seg å være en kupongrenser i dette løpet. Det er vrient å få denne først over mållinjen, men hoppa står veldig fint inne. Formen er bedre enn på veldig lenge. Nest sist sitter hun bom fast i et løp på Jägersro. Det var fine hester da. Nå sist så hesten seiersfarlig ut i den siste svingen, men mot litt for gode hester ble hesten sliten til slutt. Dette er en fin hest, og med maks klaff, mot dagens motstand, er formen god nok til at hesten kan sette nesa først. Hun trenger klaff, men fire prosent er for lite.

V64-4: 10 Maserati Woodland blir veldig klar favoritt her. Det er ikke merkelig det, da hoppa har sett veldig fin ut i sine tre siste seiersløp. Det er dog et stort MEN her, hesten har vunnet alle disse løpene fra tet. Hvordan vil hun gå bakfra? Normalt sett vil hoppa gå sterkt i dagens løp, men jeg har en følelse på at hun trives best i front.

3 Alloco Jet debuterte i Sverige sist. Det ble dødens underveis. Inn mot den siste svingen kom galoppen. Undertegnede så hesten i varmingen, og jeg likte hesten veldig godt. Det var en finfin traver. Så spørsmålet er hvor god denne egentlig er? Jeg tror han kan være god nok til å vinne dette. Må regnes tidlig.

6 Osborn Trot, 7 Ferrari og Key Mom er ytterligere garderinger. Taper den store favoritten, som vi syner, er det viktig å ha med vinneren.

V64-5: 13 Alonso Caeasar blir på to av fire bonger en banker for oss. Dette er feltets beste hest. Innsatsen sist, etter en to måneders pause, var tiltalende på Jägersro. Det ble en enkel seier, og jeg synes hesten så veldig fin ut for dagen. Det var et inntrykk som vitnet om en hest i fin forfatning. Nest sist på Charlottenlund mot gode hester, så vi at det er mye kapasitet i denne. Mot et par gode hester gikk han strålende etter galopp. Hesten satt bom fast i et løp Powderfinger vant tredje sist. Hadde fort vunnet det løpet ellers. Dagens motstand er ikke skremmende, og går alt rett for seg bør dette være en stor vinnersjanse.

På de to største bongene tar jeg med meg 14 Zorn Brick. Dette er en hest som avslutter fort med det rette ryggløp. Gikk fint til andreplassen bak Baxo Epice sist. Må regnes tidlig.

V64-6: 9 J.J så helt rå ut både nest sist og tredje sist. Faktisk så det ut som en ny traver. Derfor var hesten spilt voldsomt ned sist, og dette var et kvalikkløp til Diamantstoet. Her klarte utrolig nok kusk Carlos Söderström å sette seg på innerspor underveis. En svært svak styring spør du oss. J.J ble nummer seks i mål, og fikk ikke opp farten raskt nok. Skulle hoppa prestere som nest sist og tredje sist så er sjansene for seier hyggelige. Som et andrevalg er hesten spillbar her!