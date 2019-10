To bankere i søndagens V64-galopp på Jägersro

Duca di Como og rytter Elione Chaves blir Nettavisens hovedbanker i V64-omgangen på Jägersro søndag. Foto: Anders Kongsrud/www.hesteguiden.com.

Denne artikkelen er tilrettelagt av Kurt Leirvåg. Tips, analyser og

spilleforslag er utarbeidet av Nettavisens galoppeksperter Birger

Christensen og Morten Olsen.

En herlig trav- og galoppsøndag står foran oss, og denne søndagen skal vi faktisk spille V75 til Tyskland og Hamburg når tradisjonsrike Grosser Preis von Deutschland går av stabelen. Det er samtidig jackpot i V75 med hele 2 692 800 SEK ekstra i sjuerpotten. I tillegg til V75-løpene fra Hamburg, byr søndagen også på V64-omgang fra Jägersro galopp og søndag kveld er det dags for internasjonal V65 på Klosterskogen.

I denne artikkelen skal det heretter handle om søndagens galoppløp på Jägersro. Her er det både V64 og V4 og V64 starter som vanlig kl 12.45. V4-spillet innledes i V64-3 og har spillestopp kl 13.31.

Vi satser på norsk hertug

Duca di Como er en fenomenal galopphest. Tre ganger på en drøy måned brukte vi ham som banker, De to første gangene gikk det bra, men forrige søndag på Øvrevoll ble han slått.

-Distansen var nok i korteste laget, og i tillegg mistet han en sko i løpet, berettet trener Cathrine Erichsen etter det løpet. Vi legger til at han nok er klart best på sand. Han har aldri vært i nærheten av å tape på det underlaget, til tross for knallhard motstand. Fra spor 1 tror vi han leder V64-2 hele veien. Spennende er det dog at han aldri har startet på Jägersro før, men vi håper og tror at det går bra og 1 Duca di Como blir vår hovedbanker i V64-spillet i V64-2.



Den andre hesten vi spiller banker på er 5 Gold Tyranny i V64-4/V4-2. Han har vært helt rå på hjemmebane, kanskje er han banens beste stayer. Han tåler å gjøre en del selv i løpene, og sist flesteparten av disse møttes, var han overlegen. Mange vil nok undre på hvorfor vi ikke tipper 4 Freestyler, som har fått et gjennombrudd i høst. Men han har, tross mange forsøk, aldri levert noe som helst på annet underlag enn gress. På Jägersro har han aldri prestert til godkjent, og det tror vi ikke er tilfeldig. 5 Gold Tyranny blir vår andre banker i V64-spillet og bankerspilles også på de to minste V4-forslagene.



De øvrige avdelingene er åpne, og vi håper derfor at våre to holdepunkter vil innfri. Det blir som kjent svært ofte gode utbetalinger i galopp selv om et par favoritter vinner.