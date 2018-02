Topp V64-omgang fra Kalmar

Kevin Oscarsson er aktuell i kveldens V64-omgang fra Kalmar. Foto: Roger Svalsrød: hesteguiden.com

Vi har en herlig weekend i vente, og det er MANGE MILLIONER ekstra å spille om. Lørdag braker det løs på Jarlsberg, og her er det altså GULLJACKPOT i V75-spillet. Fra Halmstad dagen etter er det også V75-jackpot, og her ligger det hele 3 284 482 ekstra i potten. Denne dagen er det en krone rekken som gjelder. Når det gjelder dagen i dag så starter den som vanlig med lunsj fra Sverige, og V65-omgangen til Östersund er i gang kl.12.45. Biri står for den norske V65-omgangen kl.18.55, før Kalmar avrunder fredagen med en V64-omgang kl.19.30.



Systemfullklaff i V64-spillet på Jägersro 13. februar!

Untertegnede har startet V64-året på en bra måte. I januar kom høydepunktet den 23. januar på Solvalla hvor V64-bongen på Kr.960 betalte ut solide Kr.23 024,-. På Jägersro 13. februar var det duket for en ny opptur, og det var systemene våre det klaffet for her. Vårt største system (fire andeler a Kr.1 500) betalte ut Kr.18 259, mens vårt litt mindre system (fire andeler a Kr.1 000) betalte ut Kr.17 554,-.



Strålende V65-mandag på Leangen 12. februar!

Det mellomstore V65-forslaget (Kr.960) til Kurt Leirvåg satt igjen med fem hester i V65-6 på Leangen, men dessverre ble Gikling Lomeo tatt ned oppunder mål av storoutsideren Søyset Kaiser (9-valg). Utbetalingen for seks rette ble dermed gedigne Kr.118 200, mens det ble spreke Kr.1 493 for fem rette. Således ble det pene Kr.7 465 tilbake på V65-forslaget til Kr.960,-. Systemspillet (fire andeler a Kr.1000) hadde markert for supersjokket Søyset Kaiser i V65-6, men der ble det ett poeng for mye, og en "trøstegevinst" på Kr.17 916.

Syv V75-andelslag med fullklaff på Forus 10. februar!

Det ble fullklaff for totalt SYV ANDELSLAG fra undertegnede på Eksperten denne lørdagen, og disse betalte ut fra Kr.15 652 til Kr.16 549. Prisene på disse andelslagene var på Kr.1 500 (fem andeler a Kr.300), og opp til Kr.3 600 (fire andeler a Kr.899). I V4-spillet på samme bane ble også fullklaff på V4-bongen til Kr.420, og den betalte ut Kr.2 597,-.



Kalmar avrunder fredagen med et herlig V64-spill, og en omgang vi gleder oss til. Kim Eriksson kjører dagens beste banker, og på våre bonger står 6 Miss Prelong (V64-3) alene. Gå ikke glipp av følgende:



V64-1 : 1 Earthquake Neo – Innledningsløpet er ikke veldig bra, og det vil nok skille en god del over denne distansen. Hesten vi plasserer først ligger stadig i skorpen, og den var positiv sist. Står dønn riktig til på strek her, det er alt annet enn tøft imot, og sjansene MÅ være gode. SPILLES!

V64-2 : 1 Jumbles – Har en STOR sjanse til å lede dette monteløpet rundt om. Den var på vei til å gjøre et veldig bra løp sist, men feilet så i fra seg en andreplass oppunder mål. Gangen før feilet den som mulig vinner. Nå håper vi på tet, og fra den posisjonen skal de andre få kjørt seg. Tar en fortjent seier?

V64-3 : 6 Miss Prelong – Var brenngod sist uten å få vinne. Den ble hengt opp i sporene innledningsvis, og etter hvert måtte bare Kim Eriksson bakke den ned i køen. Gikk så på via sporene, og den fullførte veldig tappert. Nå er den billigere ute, den får trolig gratis tet, og siden er dette over? VI BANKER!

V64-4 : 3 C.R. Nobless – Blir ikke spilt her, og den er ute som et 9-valg i Travronden. Vi velger dog å varsle, for dette er en hest i flott form. Var OK på en dårlig bane sist, mens den nest sist var med på en luftig 09-åpning før den fikk tredje innvendig. Gikk helpigg i mål etter sene luker, og sen så helt strålende ut for dagen. Kommer nå ut på sin beste distanse, den er kraftig kuskeplusset med Takter, og den kan skrelle. OBS!

V64-5 : 11 Sinfonia D’Amore – Har superform i kroppen, og den har en fin sjanse her om det bare klaffer litt på veien. Spurtet sylvasst sist etter sene luker sist, og den gikk pigg i mål. Her er det ikke akkurat veldig hardt i mot, kusken er solid, og den MÅ med på alt.

V64-6 : 9 Stronghold – Har kun vært helt OK de to siste gangene, og den er kanskje ikke i sin absolutte toppform. Her er den dog veldig riktig ute når det gjelder motstand, distansen er den riktige, og med tempo pleier den å være sylvass. Settes først i en småspennende finale.