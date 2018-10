Topp V64-omgang med spennende banker

Lykkje Borka og kusk Bjørn Steinseth. Fredag kommer de ut på Romme. Foto: Anders Kongsrud/www.hesteguiden.com.

Axevalla knaller til med V65-jackpot i dagens lunsjomgang, og det ligger altså 671 818 ekstra i sekserpotten. Løpene starter som vanlig kl.12.45. Deretter er det Jarlsberg sin tur, og også her er det V65-jackpot. Her ligger det 272 154 ekstra i sekserpotten, og løpene er i gang kl.18.55. Romme er sist ut fredag, og her begynner V64-1 kl.19.30.



Biri står for helgens STORE V75-OMGANG, og lørdag kan du altså vinne hele 13 millioner kroner. Søndag blir det V75 fra Hamburg, og her skal flere storløp kjøres. Vi byr naturligvis på fyldige tips til begge baner.

Romme disker opp med en herlig V64-omgang fredag, og dette er en omgang vi liker. Flere av de største favorittene er i trøbbel, og vi serverer hete objekter mot dem! Dagens beste banker kommer ut i monteløpet, og vi kan ikke gjøre annet enn å tro hardt på 1 Angry Bird AM (V64-4). Gå ikke glipp av følgende:



V64-1 : 4 Monark Newmen – Kan fort vinne dette fra dødens. Her blir det nemlig tet på 2 Muscle Hustle, og utvendig er nok Fredrik Persson interessert i å «låse løpet». Monark Newmen har normalt en klart bedre skalle enn storfavoritten, og side om side tror vi mest på Monark Newmen. Dobbeltbanker, men vi tror altså mest på outsideren…

V64-2 : 8 Silver Jo – Har kun gått monte i flere år nå, og grunnen til det vites ikke. Har nemlig vært knallgod med vogn tidligere, og dette er en hest som har stor fart i kroppen sin. I flere av disse monteløpene har den møtt bedre hester enn dette, og det skal bli spennende å se den i et vanlig travløp igjen. Oskar J. Andersson opp er spennende, og som lite spilt gir vi den et forsøk. Løpet er dog VIDÅPENT, og en bred gardering kan være smart…

V64-3 : 7 Lykkje Borka – Kommer ut etter en liten pause, og den er behandlet siden sist. I Sverige har man gjort 6 Mofaksan til STORFAVORITT, men glem ikke at Lykkje Borka banket denne i deres eneste møte før i år. Da gikk begge feilfritt, og Lykkje Borka var 30m foran den i mål… Rapportene på Lykkje Borka etter oppholdet er oppløftende, og vi tror MYE på den her. Lar seg ikke stoppe?

V64-4 : 1 Angry Bird AM – Er dagens beste banker. Den var tung i kroppen etter en liten pause sist, men den gikk trossalt 15,4/2160mv fra dødens til en klart godkjent tredjeplass. Nå har den fått det løpet i kroppen, den får opp Sofia Adolfsson, og den kan umulig bli enkel å plukke ned fra tet. Går i underkant av 15,0 på distansen om nødvendig, og skal den tape her, ja, da må noen frem tidlig og trykke opp fart. TET OG SLUTT, og vi går all in!

V64-5 : 8 Thunderpedia – Er en 3-åring under en veldig utvikling, og den skal bli spennende å følge her. Feilet litt etter at proppene ble trukket på siste bortre sist, og den tapte en del. Kom voldsomt tilbake nedover oppløpet, og da skal man huske på at det var Versailles US som vant foran Thought Hanover… Gikk 14,2/2140ma på en regnvåt bane da. Nå er den kuskeplusset med Kevin Oscarsson, motstanden er den riktige, og når en slik ikke er spilt, ja, da må i hvertfall vi prøve oss. SKAL MED PÅ ALT!

V64-6 : 7 Grammofon – Fullførte strålende nest sist (12,3 s 800m), og var ikke langt unna seieren da. Nå sist ble det veldig feil, men den spurtet ordentlig bra innvendig, og kom til mål med krefter igjen. Her har den en passende oppgave foran seg, og sjansene for seier skal være store. Vi banker på DD!