Toppfin V64-omgang fra Sverige

Bjørn Goop er aktuell i kveldens V64-omgang. Foto Morten Skifjeld/Hesteguiden.com

Sportspills øvrige fredagsmeny:

V5/V4 Bro Park: Herlig ettermiddagsgalopp på Bro Park

V75 Bergen: Her ser du V75-løpene på lørdag

Oddstips 1: Barcelona best også uten Messi

Oddstips 2: FCK og Solbakken reiser seg etter CL nedturen

Overgangsvinduet: Nettavisen følger sommervinduet 2019

Premier League: Alle overgangene sommeren 2019

En innholdsrik fredag er i vente, og her er det litt av hvert å glede seg til. Åmål er først ut med sin V65-lunsj, og som vanlig begynner lunsjen om fredagen kl.12.45. Deretter skal vi til Bro Park, og her blir det både et V4 + V5-spill denne kvelden. Moroa fra Bro Park begynner kl.17.56. Høydepunktet denne fredagen skjer på Biri hvor det er JACKPOT I V65-SPILLET. Løpene begynner kl.18.55, og det ligger 358 995 ekstra i sekserpotten. Örebro avrunder fredagen med sin V64-omgang kl.19.30.



PS. Husk at du får hele gevinsten selv dersom du kjøper en av ekspertkupongene i spillboksen under. Artikkelen fortsetter under spillboksen



Örebro står for kveldens V64-omgang, og det er en enormt fin omgang som venter. Her skal man blant annet kjøre trøsteløpene i E3 samt et forsøk til Diamantstoet. Vi har jobbet godt i løpsarkivet, og funnet frem til en god del GULL. Dagens beste banker kommer ut i V64-3, og der må vi bare tro mye på 3 Smokey Herman som vi tror leder hele veien. Gå ikke glipp av følgende:



V64-1 : 11 Lucifer Lane – Har kun tjent 132 000 i år, men har altså blitt utrolig tøft matchet mot knallhard motstand. Sist fikk han for eksempel aldri sjansen mot hester som er av en helt annen verden enn dette. Skal normalt runde en gjeng som den møter nå, og den er motivert i innledningen. 1 O.M. Easton – Kan være skrellen i innledningsløpet. Spurtet voldsomt i kulissene etter pause sist, og kom til mål med mye krefter igjen på 14,8/2140ma. Vant på en 13-tid over tilsvarende distanse fjerde sist, og da la den inn en avslutning i 11-fart. Trenger ikke å bli veldig enkel å fange om den leverer på sitt beste…

V64-2 : 7 Sideslip – Dette er altså et E3-trøsteløp for de som ikke kom til finalen. Vår ide var veldig uheldig i forsøket, og fikk en tøff innledning i sporene, før det ble rygg leder ca 850m fra mål. Fikk ikke lukene tilslutt, og den ble sittende bom fast med krefter igjen. Hadde vært i finalen med luker. Sporet nå trekker ned, men med den minste klaff duger den. 9 Kentin Day – Var svak i sitt forsøk, og det er mulig den har mistet formen. Viser den bare litt form igjen så er den egentlig god nok i massevis. 2 She Rains – Blir nok et veldig stort skrik da den gikk et svett løp i forsøket etter en veldig grov galopp. Skal naturligvis på bongen.

V64-3 : 3 Smokey Herman – Har smellfine betingelser foran seg nå, og det «stinker» tet og slutt. Var fin etter en liten pause sist, og den avgjorde sikkert tilslutt. Björn Goop har enorm respekt, og han får ofte litt gratis når han for eksempel kommer seg foran. Smokey Herman kommer ut utstyrt som sist, og rapportene går dessuten i dur. Lar seg rett og slett ikke stoppe?

PS. Husk at du får hele gevinsten selv dersom du kjøper en av ekspertkupongene i spillboksen under. Artikkelen fortsetter under spillboksen



V64-4 : 9 Karat Band – Hadde vi litt feeling for i forsøket, men da ble det dødens, og trøtte bein tilslutt. Dette er egentlig en knallgod hest som bør ta seg av et løp som dette. Jepson opp er et pluss, og blir det bare tempo underveis så kan umulig Karat Band bli enkel å stå i mot. VI TROR HARDT!

V64-5 : 9 Juan – Holder sin flotte form, og rader opp med sterke innsatser. Var igjen meget god sist, og Lövgren er lyrisk til sin springer. Møter denne gangen helt riktig motstand, og sjansene for at den runder til seier er gode. Motivert favoritt. 1 Ready To Roll – Er en knallgod 4-åring som dog blir skummel om den skikker seg. Står interessant til på strek, den er i full form, og plukkes med som et første motbud.

V64-6 : 15 Anna S.H. – Er en grunnkapabel hoppe som vi likte skarpt etter pause sist. Spurtet da meget sterkt etter et passivt opplegg, og kom til mål med krefter igjen på tanken. Er på ren kapasitet en av de beste her, og fortsetter den der den slapp sist, ja, da skal mulighetene være gode. Er verdt et forsøk som en frekkis i en ellers jevn/spennende finale.