Toppfin V64-omgang fra Sverige

Adrian Kolgjini og mektige Rajesh Face. Mandag kommer de ut i V64-5. Foto Morten Skifjeld/Hesteguiden.com

PS. Husk at du får hele gevinsten selv dersom du kjøper en av ekspertkupongene i spillboksen under.



Halmstad byr på en SUPERFIN V64-omgang denne kvelden, og det er vrient å få noe bedre kvalitet på løpene enn dette. Det er rett og slett solid kvalitet tvers gjennom, og her er det duket for både stor sport og et stort spill. Den beste bankeren i omgangen har vi spart til finalen, og her kan vi ikke spekulere mot kanonen 8 Staro Mcmillan. ALL IN! Gå ikke glipp av følgende:



V64-1 : 4 Global Action – Må ha en TOPP MULIGHET i innledningsløpet, og dette er en hest vi tror mye på. Har gradvis blitt bedre, og i et forsøk til Svenskt Trav-Kriterium sist spurtet den sterkt via drøye spor mot oppløpet. Møtte da BETYDELIG bedre hester enn dette. Er over middels fra start, og fra et nydelig spor så ladder vel Joakim Lövgren til direkte? Taper ikke dette om den skulle komme foran, og denne må bare prøves!

V64-2 : 2 Bring Me Happy – Ble det helt feil for sist, og det løpet kan man bare sette en strek over. I debuten for Dick Robertsson nest sist så ble den sittende bom fast som fulltanket i tøffe omgivelser. En kjapp sprint er normalt et pluss, den har trukket et nydelig spor, og det vil overraske oss om den ikke er med å kjemper om seieren med slike betingelser. Settes frekt først!

V64-3 : 9 Xanthis De Roi – Er trolig BEST, og leverer den som den skal, ja, da er dette hesten å slå. Har dog vært noe variabel, og det trekker ned. At den nå skal gå med i rygger over en distanse som passer den perfekt ser vi på som et pluss, og blir det bare litt tempo er den TUNG tilslutt. Skal med på alt. 13 Pagano – Feilet i angrep sist, og tapte en del. Kom forrykende tilbake, og avslørte at den er på vei mot superformen. Distansen er kun et stort pluss, og den skal opplagt ikke undervurderes i et løp som dette.

V64-4 : 4 Zaira Del Ronco – Var et sistevalg med 0,3% av innsatsene på seg når vi la ut vårt tips, og den blir garantert ikke mye spilt. Vær dog OBS på at denne er MILEVIS bedre enn raden, og er kapabel nok til å supersjokke om den bare skikker seg. Dro unna i et friskt tempo sist, men feilet på oppløpet når hetten ble trukket, og den gikk glipp av en plass blant de tre. Gangen før feilet den i angrep i den siste svingen, og den hadde igjen vært blant de tre uten galoppen. Tredje sist feilet den som pigg når den ble styrt ned på open stretch. Er kjapp fra start, sprint passer perfekt, og den er på foto i en feilfri utgave. OBS!

V64-5 : 4 Rajesh Face – Har sett knallfin ut etter pause, og sist jogget den altså 11,4 på en lekende lett måte. Er en SUPERBRA hest når den bare går feilfritt, og den har en stor sjanse her om den er som sist. Er en veldig motivert favoritt, og en banker for dem som ønsker å gå tynt.

V64-6 : 8 Staro Mcmillan – Er normalt i en helt egen klasse i finalen, og dette er dagens i særklasse beste banker. Ble dessverre litt for hissig i et forsøk til Derby sist, men var uansett veldig tapper i nederlaget. Her klemmer nok Steen Juul til direkte, og det vil være svært overraskende om den ikke får overta teten gratis på første bortre. Vinner trolig dette nesten uansett hvordan det blir kjørt, og denne kan ikke vi spekulere mot. ALL IN!