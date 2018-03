Toppobjekter funnet til V64-kjøringen på Romme

Jøregn Westholm har flere veldig fine sjanser på Romme fredag kveld. Her avbildet på Bjerke for åtte år siden. Foto: Anders Kongsrud/www.hesteguiden.com.

En herlig weekend venter for oss som er glad i trav. Sørlandet står for høydepunktet med sin V75-kjøring på lørdag, der vi blant annet får se Ulsrud Tea i aksjon. Åby smeller til med jackpot i sin internasjonale V75-omgang søndag, og det ligger hele 4 475 426 kr ekstra i syverpotten. Når det gjelder dagen i dag så innleder Umåker med en finfin V65-omgang, der det er flere jevne spilleløp. Spillefrist er 12:45. Biri er så vertskap for V65-kjøringen i kveld, og her kan man spille frem til 18:50. Våre svenske naboer kjører V64-omgangen sin på Romme, der vi blant annet får se Digital Ink etter pause. Til Romme kan man spille frem til 19:30.



Heretter skal det dreie seg om Romme og kveldens V64-kjøring. Jeg tror storfavorittene kommer til å regjere på Romme i kveld, men det betyr overhode ikke at det ikke kan bli store premier.

Ikke gulldivisjon nå

I V64-3 kommer kanonen 7 Digital Ink ut. Jeg tror han tar seg av dette langløpet. Det er kun en konkurrent som kan tukte favoritten i dette syvhestersfeltet, og det er 2 Sir Henry P.Hill. Sistnevnte har vært god i sitt grunnlag på slutten, men jeg tror ikke at han holder unna. Mye på grunn av at jeg tror Digital Ink er fremme og overtar teten etter en runde. Da kommer Sir Henry P.Hill til å slippe. Digital Ink har i sine tre siste løp startet og hevded seg godt i gulldivisjonen. Og sist holdt han unna for kanonen Zenit Brick. Dette er en topphest som Robert Bergh virkelig har fått sving på igjen. Jeg tror Digital Ink er en vinner og går all in i V65-spillet.



Westerholm med kapasitethest

Det vil forundre meg om 5 Lukas Zaz i V65-5 har blitt svakere i regi Nicklas Westerholm. Ja, Timo Nurmos er en topptrener, men det er jammen meg Westerholm og. Sistnevnte har hatt Lukas Zaz i trening en god stund nå, og det er knyttet stor spenning til hesten i år. Klarer han å fortsette utviklingen? Jeg tror det. Den lovende 5-åringen ble blant annet fjerde i fjorårets derby-kvalik. Maharajah-sønnen har et gaveløp foran seg i dag, og er normalt knusende overlegen dagens motstand. Det rapporteres om at hesten trener veldig fint, og da hovedopponenten 4 Vidivici C.C må ha ryggløp underveis, stinker det tet for Lukas Zaz. Jeg har stor tiltro til Westerholm, og føler meg sikker på at hesten er i ordning når han starter. Jeg klarer ikke å spille i mot og 5 Lukas Zaz blir derfor dagens nest beste banker for meg. Det blir også dagens DD-banker.

Klar formbeskjed fra objektet

I V65-1 har jeg et klart førstevalg. 11 Turboy synes jeg er veldig interessant. Fjerde sist tok 6-åringen en enkel seier. Mens han både tredje og nest sist gikk meget fort inn i mål, etter å ha sittet fast for lenge. Det var to meget solide inntrykk. Da hesten kom ut på Bergsåker for en drøy måned siden trodde jeg derfor at Turboy var en vinner, men dessverre galopperte hesten i volten. Opphentingen var av beste merke og vallaken viste tydelig at formen fortsatt er på topp. Dagens konkurrenter skremmer ikke veldig, og 11 Turboy blir mitt førstevalg.

Jennifer i monteløpet?

Jeg synes 3 Digital Winner er veldig spillbar i V65-2. Djuse-traveren er i absolutt toppform nå. Nest sist kom hesten ut i et monteløp gode Lubeck vant overlegent på Solvalla. Andreplassen kapret Digital Winner, og det etter en sterk sluttspurt. 4 Angry Bird Am kom i mål som sjettehest og var fullstendig tom for krefter. Jeg var derfor spent på hesten før starten på Solvalla nå sist. Det var da sulkyløp, men hesten var helt rå for dagen. Ble sendt frem til dødens da det gjenstod 12-300 meter av løpet, og kom seg omsider til tet. Der lenset kusken unna i høyt tempo og seieren ble veldig komfertabel, og det som en 14-oddser. Det finnes gode hester på tyve meter tilllegg i dagens løp, men jeg tror at 3 Digital Winner har en fin sjanse fra strek. Toppobjekt!

To svært spennende objekter i V65-4

Jeg ser for meg at det blir kjøring på startsiden i V65-4. 1 Bravo Quira er rask fra start og skal garantert prøve å sitte foran, mens jeg tror både 2 Genuine Boko og 3 Happy Ours vil prøve å hente en lengde.



Tempo vil være til stor fordel for 9 Blabar, som blir et objekt for meg. Hoppa imponerte veldig på Solvalla sist. Gikk virkelig fort ned oppløpet og hentet lengder på tre gode hester. Både nest sist og tredje sist startet hun i monteløp, mens hun fjerde sist var 40 meter dårligere enn hun var på Solvalla nå sist. Jeg tror derfor Above Hall-sønnen er kraftig på gang og fakta er at hun virker bedre enn noensinne. 11 Calissa Rich har jeg minst like stor tro på som 9. Lennartson-hoppa er vant med å starte i V75. Sist på Eskilstuna sitter hun bom fast og kusken fikk ikke kjørt en meter ned oppløpet. Nest sist på Ørebro fikk hun sen åpning, men hadde størst fart av samtlige inn i mål. Møter enklere motstand i dag, og er i toppform. Jeg har tro på henne.

Dennis i bånn

7 Dennis De Castella blir mitt førstevalg i V64-6. 7-åringen kom tilbake etter en pause på over seks måneder sist. Med tanke på det gikk vallaken ekstremt godt. Han møtte tross alt hester som Mr. Creation, Scarlets Mirakel, Qamaro C.D og Mon Etoile. Han satt sist da det gjenstod en runde. Han kom i mål som femtehest, men det etter å ha gått sisterunden på 1.12,7. Det er sterke tall i en årsdebut. Det stiller kun ti hester til start i dagens løp, og uansett hvordan løpet blir kjørt vil Dennis De Castella være på skuddhold. Treneren melder om en hest som ser svært fin ut hjemme på gården. Han bør være ytterligere forbedret i dag. jeg tror på 7 Dennis De Castella.