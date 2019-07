Trippel V64-jackpot til lunsj

Elione Chavez er aktuell i lunsjen søndag. foto_Roger Svalsrød_hesteguiden.com

Denne artikkelen er tilrettelagt av Rolf Lerum. Tips, analyser og

spilleforslag er utarbeidet av Nettavisens galoppeksperter Birger

Christensen og Morten Olsen



Det store høydepunktet søndag skjer på galoppen, og det er altså TRIPPEL V64-JACKPOT i lunsjen som starter kl.12.45. Det betyr at det ligger hele 932 000 ekstra i sekserpotten! Deretter skal vi til Åmål hvor V75-1 starter til fast tid - kl.15.00. Sørlandet avrunder søndagen med en internasjonal V65-omgang kl.18.15.



PS. Husk at du får hele gevinsten selv dersom du kjøper en av ekspertkupongene i spillboksen under. Artikkelen fortsetter under spillboksen



Birger og Morten byr på følgende til løpene fra Göteborg:



Ingen klarte verken seks eller fem rette sist det var V64 i galoppen. Med en mindre pott fra før er det rundt regnet 932 000 ekstra i sekserpotten i Gøteborg søndag. Det er ikke umulig at det er ganske få som kommer til å dele på den potten, for det er fullt av utfordringer.

Med 7 Muskat strøket i V64-3, tar vi sjansen på 5 Borughtons Story i det samme løpet. Torsdag gikk det bra med Elione Chaves med Ocho Rios, og Elione får tilliten igjen. Trener Hans Inge Larsen er fornøyd med utviklingen, og vi tror det er dags nå.

I V64-2 er det et hoppeløp hvor halve feltet går med flere kilo overvekt. Vi tror mest på 1 Miss Chocolate, som vant løpet i fjor, og 3 Reet Petite. Men Niels Petersen tar med seg 4 Swan Black, som står veldig fint til løpet, og hun får plass på bongen.

De to mest åpne løpene er første og siste avdeling. I finalen kan 11 Rock Dancer være en mulig skrell. Har vunnet i Gøteborg før for Hallvard Soma, og han står fint til vektmessig.

