Trives utmerket i Boden

Ove A. Lindqvist kusker vår hovedbanker i Boden torsdag kveld. Foto: Anders Kongsrud/www.hesteguiden.com.

Torsdagene er som vanlig særdeles innholdsrike, og igjen har vi en torsdag hvor det er mye å glede seg til. Undertegnede, Inge Grytbak, er ny i Nettavisens travredaksjon, og torsdag tar jeg meg av V4-lunsjen til Romme kl.12.20 samt V64-omgangen fra Boden kl.19.30. Rolf Lerum tar seg av de to andre banene, og det dreier seg om V5-omgangen på Bjerke kl.13.40 samt V65-omgangen i Bergen kl.18.55.

Det store HØYDEPUNKTET denne uken skjer på Färjestad lørdag hvor det altså er duket for en SAFTIG V75-OMGANG MED GIGAPOTT! Her kan du vinne enorme 24 millioner, og våre oppdaterte tips blir lagt ut fredag ettermiddag.

PS. Husk at du får hele gevinsten selv dersom du kjøper en av ekspertkupongene i spillboksen under. Artikkelen fortsetter under spillboksen

Til kveldens herlige V64-meny i Boden kan vi blant annet by på følgende:

1 Lexington Tooma (V64-2) er lynrask fra start og spant til tet selv fra spor åtte bak bilen i et Breeders Crown-løp på Umåker sist han var ute. Den formsterke 4-åringen fikk siden flere flere trykker underveis og holdt koken meget bra til et knepent tap og var svært tapper i nederlaget. Even's Cool Boy vant det løpet. Fra førstepor bak bilen er forutsetningene helt perfekte i kveld og vi tror han leder fra start til mål mot helt riktig motstand. Vår alenestrek trives dessuten veldig godt i Boden og har vunnet sine to siste løp på samme bane. Banker!

9 No Matter (V64-2) blir også hun stor favoritt - med all rett. Den Svante Båth-trente 4-års hoppa vant som noen kanskje husker en E3-finale i fjor og er herdet i tøffe årgangsløp i det siste. Møter dønn riktig selskap og bør ha en solid vinnersjanse. Normalt skal hun ta seg av dette.



9 Polar Aurora (V64-3) venter fortsatt på sin første seier, men i et åpent kaldblodsløp kan hoppa være en morsom luring å ta med på bongen! Hun er i stadig utvikling og kan fort få et fint løp herfra. Vi blir ikke overrasket om hun får seiersdefilere for første gang i karrieren i kveld. Et tidlig kryss på bongen!