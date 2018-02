Ulf Ohlsson har V64-bankeren på Romme

Ulf Ohlsson er aktuell i dagens V64-omgang. Foto: Anders Kongsrud/www.hesteguiden.com.

En strålende weekend venter, og her er det virkelig mye å glede seg til. Allerede i dag braker det løs med en herlig V65-lunsj på glattisen i Boden. Her starter V65-1 kl.12.45. Bjerke byr så på en strålende V65-omgang med start kl.18,55, før Romme avrunder fredagen med en topp V64-omgang kl.19.30.

Nicklas Westerholm sine hester har mange tilhengere i dagens V64-omgang, men flere av disse blir for tungt betrodd, og vi velger å spekulere. Dagens beste V64-banker kommer ut i V64-4, og her tror vi MYE på 10 Björs Frej som har fått en blåser i kroppen etter pause. Gå ikke glipp av følgende:



V64-1 : 10 Jamie Oliver – Debuterte i Sverige sist, og den gikk et helsvett løp direkte. Etter å ha bommet starten, fått en drøy reise mot tet, så bare forsvant den i fra tilslutt, og den vant med krefter igjen. Banen den dagen var heller ikke noe bra, og tiden var med tanke på det meget god. Leverer den like bra nå så er den med garanti på foto, og den står klart først på vår rank.

V64-2 : 3 Caesar’s Dream – Her blir 5 Vincent Zaz kolossalt hardt betrodd pga den debuterer for Nicklas Westerholm. Dog har den aldri vært å stole på, og den har dessuten vært best uten sko foran… Vi prøver å spekulere, og vi gjør det med en hest som har fått to løp i kroppen etter pause, og som var MYE forbedret sist. Kan fort være enda bedre nå, og skulle den komme seg foran, ja, da trenger den ikke å bli enkel å fange… OBS!

V64-3 : 3 Corky Ramirez – Har vært knalltøft matchet på slutten, og det ser mer «riktig» ut på fredag. Fikk ordentlig syre sist, og den var nok ikke helt på topp da. Til denne starten vil man igjen teste en yankervogn, og skulle den komme seg tidlig foran, ja, da blir den alt annet enn enkel å ha med å gjøre. Settes først i et løp hvor det er jevnt blant de beste.

V64-4 : 10 Björs Frej – Var et enormt skrik sist, men den var ikke mer enn den måtte være etter pause, og den gikk kun helt greit. Kan muligens ha vært banen som spilte den et puss. Har normalt gått MYE frem med den blåseren i kroppen, motstanden nå er den riktige, og vi kan ikke gjøre annet enn å tro en hel del på denne. I en ellers svært krevende omgang så er dette dagens klart beste banker.

V64-5 : 4 Tina Gel – Har blitt ganske hardt matchet på slutten, og i V75’en sist var den tapper i nederlaget. Trakk seg siste 100m, men det ble veldig feil i det løpet. Var også tapper nest sist, og dette er en hoppe med flott form i kroppen. Nå er den ute i helt riktige omgivelser, og klaffer det bare litt bedre på veien så skal mulighetene være gode. SPILLES!

V64-6 : 3 Wollafur – Er det opplagte spillet i finalen. Vi snakker her om en veldig grunnkapabel hest, og den er dessuten bedre enn raden. Gikk helpigg i mål etter sene luker sist, og den så helt ubrukt ut i målgangen da. Blir nå solid kuskeplusset med Kontio, sporet passer perfekt, og her er vel det endelig duket for en seier igjen? BANKES FREKT PÅ DD!