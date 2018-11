Untersteiner fikser V64-opptur

Peter Untersteiner er aktuell i kveldens V64-omgang. Foto Morten Skifjeld/Hesteguiden.com

Romme er først ut denne fredagen, og V65-lunsjen her er i gang kl.12.45. Biri byr så på den norske V65-omgangen, og løpene ved Mjøsas bredd starter som vanlig kl.18.55. På Biri er det JACKPOT, og det ligger 330 000 ekstra i sekserpotten. Kalmar avrunder fredagen med sin V64-omgang kl.19.30.



Ellers er det liten tvil om hvor det store høydepunktet skjer denne helgen - DET SKJER NEMLIG PÅ LEANGEN LØRDAG! Her er det GULLJACKPOT i V75-spillet, og tipsene våre er det naturligvis Kurt Leirvåg som står for. Dette er en bane han kjenner like godt som sin egen bukselomme, og oppturene har vært mange. Du tar vel rygg?

Siste info suksess på Bjerke 21. november - Kr.3 380 ble til Kr.102 934!

Petter Kristiansen kom dessverre ikke i mål på sine spilleforslag på Nettavisen, men på Eksperten ble det stjernetreff for to av hans andelslag "SisteSuperV76MedPetter". De hadde begge med innleveringspris på Kr.3 380 (fire andeler a Kr.850), og kupongene inneholdt sju rette + 22 seksere. Disse betalte ut formidable Kr.102 934 hver seg.



PS. Husk at du får hele gevinsten selv dersom du kjøper en av ekspertkupongene i spillboksen under.

Kalmar er sist ut denne fredagen, og de byr på en knallfin V64-omgang. Her er det SOLID kvalitet på løpene, og det betyr stor sport og et stort spill. Kveldens beste banker kommer ut i V64-2, og her tror vi bare at 4 Ofelia O.E. vinner. Er best, distansen takler den best, og uten uhell på veien så skal den bare vinne. ALL IN! Sjekk ut følgende:



V64-1 : 2 Secret Mission – Er stadig bedre enn raden, og den spurtet fint når den fikk sjansen sist. Har ikke hatt marginer med seg på en stund, og den skal bli spennende å se i hendene på Peter Untersteiner. Normalt skal det være et klart pluss, og fra et nydelig spor mot en relativt overkommelig gjeng iler vi til med tipsnikken.

V64-2 : 4 Ofelia O.E. – Har en STOR sjanse uansett hvor den havner i dette lille feltet. Har matchet MYE bedre hester enn dette tidligere i år, og den har bra kapasitet i forhold til et lavt grunnlag. Normalt kan Peter Untersteiner kjøre seg til tet her, og da er i hvertfall dette over. Har en STOR sjanse, og vi banker!

V64-3 : 4 Mamba – Er ordentlig bra, og sist viste den 13/1900m etter galopp. Feilfritt = da vinner den trolig dette enkelt. Blir dog kolossalt hardt betrodd, den er ganske fersk, og vi tar med noen få hester i mot på de litt større bongene. PS. 9 Fighter Marke – Er en av de som skal passes om man først garderer her. Er nemlig MYE bedre enn raden, og den har virkelig levert fine løp på slutten. Gikk pigg i mål etter sene luker sist, og det var krefter igjen på tanken da. Kan få dette sydd opp, og den må passes om man spekulerer.

V64-4 : 10 Micro Vick – Må være et spennende spill her. Hadde faktisk kun 5% av innsatsene på seg når vi la ut dette tipset, og det er altfor lite. Har egentlig fått elendig betalt for SUPERFORM de siste gangene, og den spurtet meget bra i kulissene sist. Var ikke tom over mål, og den fikk et KLART pluss i kanten av oss. Får den bare litt tempo i førsterunden så går denne til mål så det suser, og den må passes. SKAL MED PÅ ALT!

V64-5 : 8 Stoletheshow – Ble aldri kjørt med sist, men den spurtet klart godkjent nedover oppløpet. Var ikke tom over mål, og den hadde nok SVÆRT godt av det løpet i kroppen etter pause. Har hatt et helt strålende år som 3-åring, og får den bare gå med i rygger så kan det fort komme en ny seier her. Er kolossalt speedig, og i et lite felt vil den ha bra kontakt hele veien. SPILLES!

V64-6 : 6 Martin De Bos – Er en banker for de som ønsker å gå tynt i finalen. Den vant enkelt når opponenten galopperte sist, og inntrykket var klart bra. Vi holder denne veldig høyt, og grunnlaget den har på konto er aldeles for lavt. Blir kjørt offensivt med nå, og skulle den komme seg foran så er dette løpet kjørt. Klar tipsener som vi tror mye på.