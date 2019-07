Utfordrende V64-jackpotomgang på galoppen

Per Anders Gråberg er aktuell i søndagens omgang på Bro Park. foto_Roger Svalsrød_hesteguiden.com

Sportspills øvrige søndagsmeny:



Overgangsvinduet: Nettavisen følger sommervinduet 2019

Premier League: Alle overgangene sommeren 2019

Denne artikkelen er tilrettelagt av Rolf Lerum. Tips, analyser og

spilleforslag er utarbeidet av Nettavisens galoppeksperter Birger

Christensen og Morten Olsen.



Vi har en svært spennende søndag foran oss, og her er det MYE å glede seg til. Det er galoppen som starter denne søndagen, og det er JACKPOT I V64-SPILLET på Bro Park. Det ligger vel 240 000 ekstra i sekserpotten, og V64-1 er i gang kl.12.45. Deretter skal vi spille V75 på Axevalla, og her begynner V75-1 kl.15.00. Biri avrunder uken med en INTERNASJONAL V65-OMGANG kl.18.15.



PS. Husk at du får hele gevinsten selv dersom du kjøper en av ekspertkupongene i spillboksen under. Artikkelen fortsetter under spillboksen





Birger og Morten byr på følgende til løpene på Bro Park:



Søndagens V64-runde på Bro Park skaffer grå hår i hodet om man ønsker å løse rebusen. Store felter gjør at man må gå lenger ned på antall hester i flere avdelinger enn ønskelig. En ting føler vi oss imidlertid sikre på, det blir en meget pen sekser om man er dyktig og heldig med plassering av strekene.

PS. Husk at du får hele gevinsten selv dersom du kjøper en av ekspertkupongene i spillboksen under. Artikkelen fortsetter under spillboksen



Vi har valgt å basere spillet på 10 Shepherd Gate i V65-6. Han er blitt ridd av sin trener Madeleine Smith i løpene i lang tid. Nå er Per-Anders Gråberg engasjert til rittet, og det er et stort pluss for oss. Gråberg leder klart blant jockeyene på Bro, og her synes vi han har en god sjanse til å øke forspranget.

Vi var også inne på å gi full tillit til 13 Lunar i V64-3/V4-1. Har prestert innsatser til formtall 74, og det er solid. Men det er noen hester som har startet lite og var lovende i debuten. Derfor ble det kun banker på det minste forsalget i V64-4.

PS. Husk at du får hele gevinsten selv dersom du kjøper en av ekspertkupongene i spillboksen under.