Utfordrende V64-omgang på Axevalla

Peter Untersteiner er aktuell i dagens V64-omgang. Foto Morten Skifjeld/Hesteguiden.com

PS. Husk at du får hele gevinsten selv dersom du kjøper en av ekspertkupongene i spillboksen under.

Det ble altså V64-suksess for fire av våre andelslag på Eksperten sist tirsdag, og vi spilte inn over 100 000 da. Når det gjelder dagens V64-omgang på Axevalla er den ikke spesielt lettløst, og vi blir ikke veldig overrasket om dette gir meget godt betalt.

Vi skal til lukene med følgende:



V64-1 : 6 Heavy Sound – Spurtet inn til en andreplass i Svenskt Trav-Derby 2016, og da ble den toer bak Readly Express. Slet i fjoråret, men gjorde likevel et par fine løp. Nå har den fått en god vinter på seg, og tirsdag debuterer den for Daniel Reden. Reden er en trener vi holder svært høyt, og det skal bli utrolig spennende å se hva han greier å få ut av denne ekstremt grunnkapable hesten. Er den eneste hesten i feltet som ikke sier nei takk til stayerdistanse, og den kan vinne dette fra dødens om man velger å kjøre der. Er et naturlig førstevalg, og en hest som bare må prøves direkte.

V64-2 : 10 Caddie Jo – Har en råtten rad, men her gjelder det å ikke la seg lure. Nå sist feiler den fra seg en god premie i angrep inn på oppløpet, og tidsmessig hadde den landet på ca 14,5/2140ma. Står riktig inne i dette løpet, distansen takler den fint, og fra et perfekt spor i volten burde den komme seg bra avgårde. Prøves som et helfrekt objekt i et ellers småskummelt løp.

V64-3 : 7 Dollar Access – Var SYLVASS i de siste løpene før den fikk seg en liten pause, og inntrykket var utrolig bra. Er den som før pausen, ja, da har den fakta en fin sjanse til å overraske, og fra et perfekt spor i volten setter vi den frekt først. PS. 2 Baron Gift – Imponerte oss noe kolossalt ved flere anledninger i fjor. I løpet nest sist jogget den 10,4 med krefter igjen… Kommer nå ut etter et lengre avbrekk, og den har fått fjernet en løs beinbit. Rapportene er svært oppløftende, og den tas med på alt. Sporet takler den normalt fint.

V64-4 : 10 Gun Palema – Radet opp med fine løp i fjor, men fikk altså ikke vinne. Ble da matchet mot bedre hester enn dette. Kommer nå ut etter at vintertreningen er gjort unna, og den skal bli spennende å se igjen. Har en fin sjanse om formen er sånn noenlunde på plass direkte. Hadde 4,2% av innsatsene på seg når vi la ut tipset, og det er naturligvis for lite… PS. 4 Veroni – Er nok den beste hesten i feltet, og den gikk SOLID etter galopp sist. Er dog alt annet enn stabil, og vi plasserer den derfor på outsiderplassen.

Dagens beste V64-banker:

V64-5 : 3 Sunwapta Goj – Vi liker ikke å banke hopper som årsdebuterer, men her gjør vi et unntak. Vi tror nemlig at vår banker er den tidlige tethesten, ingen er interessert i å trykke opp noen fart utvendig over denne distansen, og vi blir fakta overrasket om den ikke leder dette løpet rundt om. Rapportene på den er fine, og selv om den nok trenger noen løp før toppformen er der så trenger den ikke å være i toppform for å vinne dette. Var ti ganger på trippelen på tretten forsøk i fjor, og den er «ALLTID» med i fremste rekke. ALL IN!

V64-6 : 5 Day Sun Dream – Er en hest som er HERDET i knalltøffe grunnlagsløp, og da mot vel så gode hester som den møter her. Har nå hatt et lengre avbrekk, og det kan helt sikkert være slik at den trenger noen løp for å komme i gang igjen. Er dog såpass bra på sitt beste, den har slått hester som er MYE bedre enn de den møter nå, at vi velger å prøve oss med den som en sjokkerende tipsener. Vi tror heller ikke at Svend Dyhrberg hadde tatt denne ut, uten å være fornøyd med den i jobbene. OBS!