V64-bankeren er på vei mot superformen

Ulf Eriksson er aktuell i kveldens V64-omgang. Foto Morten Skifjeld/Hesteguiden.com

Bollnäs byr på en FLOTT V64-omgang denne kvelden, og det er en omgang vi virkelig gleder oss til. Dagens klart beste banker dukker opp i V64-4, og her spekulerer vi ikke i mot 8 Västerbo Highscore.

Gå ikke glipp av følgende:



V64-1 : 10 Hulk Boko (denne ble strøket fredag) – Per Nordlund har enda litt å slipe på, men dette er en hest med en voldsom kapasitet, og får bare Nordlund den til å være 100% funksjonelt, ja, da kommer den til å nå langt. Gjorde et «umulig» løp sist, og det skal ikke være mulig å vinne slik det ble den dagen. Klaffer det bare litt bedre nå skal sjansene være store, og vi iler til med tipsnikken. Vi dobler dog bongene med 4 Esprit Sisu som var veldig forbedret i ny regi sist.

V64-2 : 10 Global Trademark – Debuterte for Markus Pihlström sist, og den gikk bra nedover oppløpet etter å havnet opp i veldig dårlige rygger underveis. Nest sist feilet den i stengt posisjon i den siste svingen, og den hadde fort gått en høy 12-tid uten den galoppen. Er MILEVIS bedre enn raden, og nå kommer seieren? MÅ BARE SPILLES MED ULF OHLSSON!

V64-3 : 6 Swift Success – Oskar J er den klart beste kusken i dette lærlingsløpet, og han kjører en hest som neppe blir enkel å fange. Kommer nå ut etter pause, men Oskar J som har kjørt jobb med den virker å være veldig optimist på forhånd. Fyker til tet, og siden er dette hesten å slå. PS. 10 Emmylou Love – Blir kjørt av Alexander Ljungman, og den blir hardt betrodd. Vær dog OBS på at dette er en ungdom som kun har kjørt 17 løp, og kun tatt en 2-plass på de oppsittene… Det lover ikke veldig godt.

V64-4 : 8 Västerbo Highscore – Gikk strålende sist, og den hentet lengder på en såpass god hest som Extra Fudge da. Vi hadde 11,7 s 800m på klokken, og det var krefter igjen på tanken. Er en veldig reell type som tåler å bli brukt underveis, og mot en veldig overkommelig/billig gjeng så kan ikke vi gjøre annet enn å tro hardt. Har en TOPP MULIGHET selv om den skulle havne utvendig leder, og dette er dagens beste banker.

V64-5 : 5 Klack Vilja – Var tung etter pause sist, men den fullførte uansett OK på en god tid. Har normalt gått MYE frem med det løpet i kroppen, og den skal bli spennende å følge i omgivelser som dette. Er nemlig helt klart god nok, og den settes frekt først i et ellers småskummelt løp.

V64-6 : 8 Serious Try – Har gjort to løp for Daniel Wäjersten, og den har vært helt OK. Dog er dette en hest som er KLART BEST skoløs, og på fredag skal man rykke skoene. Kan ventes mange knepp forbedret da, og mot dønn riktig motstand skal mulighetene være veldig store. VI BANKER I DD-SPILLET!