V64-bankeren har drømmebetingelser

Claes Sjöström har en av luringene i dagens V64-spill. foto_Roger Svalsr¿d_hesteguiden.com

I morgen BRAKER DET LØS med en INTERNASJONAL V75-omgang på Bjerke, og skulle du ha alenebongen der, ja, da kan du faktisk stikke av med helt enorme 34 millioner! Det er rett og slett en praktfull omgang som venter, og her har vi en miks av norske/svenske hester som gjør denne omgangen særdeles interessant. Kurt Leirvåg's V75-vurderinger blir lagt ut i løpet av fredagen.



Vi innleder weekenden med en herlig V65-lunsj fra Sverige. Bergsåker står for løpene, og V65-1 begynner kl.12.45. Jarlsberg står for den norske V65-omgangen med start kl.18.50, før Romme avrunder fredagen med V64 kl.19.25.

PS. Husk at du får hele gevinsten selv dersom du kjøper en av ekspertkupongene i spillboksen under.

Romme er sist ut denne fredagen, og her venter det altså en STOR V64-omgang. Dagens klart beste banker dukker opp i V64-finalen, og vi kan ikke spekulere i mot Sugar Daddy i finalen.

Sjekk ut følgende:



V64-1 : 10 Global Thunder – Avgjorde på en lekende lett måte etter pause sist, og den så ordentlig bra ut for dagen. Er sylvass når den får gå med i rygger, og den kan dessuten være ytterligere forbedret til denne oppgaven. Står dønn riktig inne i løpet, og vi iler til med tispnikken.

V64-2 : 6 Photo – Småskummelt løp, og vi ser ikke bort fra at det kan skrelle til her. Vår ide blir ikke mye spilt, men den er MYE bedre enn raden, og snart må vel det komme en opptur? Den satt bom fast som pigg sist, mens den nest sist fikk maks mot ganske bra motstand. Tredje sist hadde den alt igjen over mål, og den så fin ut i hendene på Nathalie Blom. Motstanden her skremmer ikke, og med flyt kan bomben være et faktum. OBS!

V64-3 : 6 Coktail Chip – Gjør en mildt sagt spennende start i regi Claes Sjöström, og vi må bare prøve den direkte for den nye treneren. Nå sist takter den bra om etter sene luker, mens den var strålende etter en tidlig galopp nest sist. Claea Sjöström tror vi kan forbedre denne ytterligere, og den blir aldeles for lite spilt etter vår smak. SKAL MED PÅ ALT!

V64-4 : 9 Angry Bird AM – Hadde denne vært i full form, ja, da kunne vi tatt av strikken. Da hadde den normalt lekt hjem dette billige monteløpet. Har dog gått mer på det jevne over en periode nå, og formen har vært klart bedre tidligere. Er uansett så billig ute nå at sjansene må være gode. Er en banker for de som ønsker å ta en sjanse i jakten på store V64-kroner!

V64-5 : 12 Calamara’s Girl – Har møtt de beste i årgangen, og den har altså kammet med seg godt over en million kroner. Svante Båth er stor optimist på forhånd, og han tror på en flott mulighet selv om sporet ikke er det beste. Har blitt strøket inn et spor, og det hjelper litt på. Speeder ned en overkommelig gjeng? Vi dobler dog bongene med 5 Velasquez Gar som er fryktelig bra på sitt beste, og det er en traver vi liker skarpt. Var meget god i nederlaget sist, og formen virker å være knallbra.

V64-6 : 2 Sugar Daddy – Er fredagens redningsplanke. Har stortsett blitt knallhardt matchet, og den har mer enn doblet grunnlaget sitt gjennom 2017. Burde ha en fin sjanse å kjøre seg tidlig til tet her, og siden skal dette være over. Magnus Träff (34% seire i 2017) melder om en hest som trener uforandret godt, og han tror på seier. Banker! PS. Tvillingen kan fort bli med 1 Tro Lo Lo fra rygg leder…

