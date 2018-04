V64-bankeren matches mot Elitloppet

Johan Untersteiner er svært sentral i dagens V64-omgang. foto_Roger Svalsrød_hesteguiden.com

Lerum med spillfest i Harstad 21. april!

Det ble servert enormt sterke tips til Harstad denne kvelden, og lukene ble tømt! Nettavisens bong på Kr.1 920 satt som støpt, og den betalte ut hele Kr.17 518,-. I V5-spillet satt ALT, og vår minste V5-bong på Kr.192 betalte ut fantastisk fine Kr.5 741,-. Dagens storskrell Young Moon Hoss (5,6%) var med på kun tre hester i V65-6. På Eksperten ble det fullklaff for totalt 21 V65-bonger. Sjekk ut følgende:

* 8 bonger a Kr.500 (fire andeler a Kr.125) betalte ut Kr.16 278,-.

* 5 bonger a Kr.1 200 (fire andeler a Kr.300) betalte ut Kr.17 022,-.

* 6 bonger a Kr.2 000 (fire andeler a Kr.500/seks andeler a Kr.330) betalte ut Kr.17 518,-.

* 1 bong a Kr.3 000 (fire andeler a Kr.729) betalte ut Kr.18 014,-.

* 1 bong a Kr.4 000 (fire andeler a Kr.1 000) betalte ut Kr.18 510,-.

Luketømming i V4-spillet på Forus 21. april!

Undertegnede serverte sterke tips til Forus lørdag, og spesielt i V4-spillet tok vi for oss! Vår mellomste V4-bong på Kr.480 suste inn, og betalte tilbake fine Kr.6 382,-. SUPERSJOKKET, og 30,83 ODDSEREN Odins Høvding, advarte vi skarpt for. Den var faktisk en A-HEST for oss, og følgende info ble servert:

V75-5 : 12 Odins Høvding – Er en hest som Atle Erga har et solid tak på, og vi hadde tro på den sist. Så da ut som en klink vinner, men ble plukket ned på streken av en annen hest vi trodde på, Godtepåsen. Har fått tre NØDVENDIGE blåsere i kroppen etter pause, og normalt skal den bare bli bedre og bedre fremover. Fra tredje omvendt burde den havne fint på det, og den kommer i a-gruppen vår.

Vi har en helt fantastisk uke i vente, og det er ingen tvil om at dette er årets beste uke sålangt. Det store HØYDEPUNKTET denne uken skjer på Åby lørdag hvor det er duket for en internasjonal V75-omgang med GIGAPOTT! Vi har hester som Lionel/Givitgasandgo med i Olympiatravet denne dagen, og det er en helt rå meny som venter. Våre fyldige tips blir lagt ut fredag ettermiddag. Av andre høydepunkter vil vi nevne V64-jackpot på Solvalla tirsdag samt superonsdag i V76 på Bjerke onsdag. Til Halmstad mandag jakter vi V64-suksess med to bankere:

Vår første banker:

V64-1 : 3 Cyber Lane – Hadde et nesten UVIRKELIG sterkt fjorår, og den kammet med seg det som var. Vant 10 av 13-løp, og kontoen ble fylt opp med svimlende 6,9 millioner i løpet av året. Nå er det altså duket for årsdebut, rapportene går i dur, og vi tror på en TOPP MULIGHET direkte. Her burde den få gratis tet, og fra den posisjonen pleier ikke Cyber Lane å gi seg. Husk også på at vi her snakker om en av forhåndsfavorittene til Elitloppet, og skal den være med der så skal den bare ta seg av et løp som dette. ALL IN!

V64-2 : 1 Cody – Her er det en del talentfulle hester med, men de fleste av de er ikke å stole på. Cody var enorm til seier i Danmark sist, og den vant lett på en 15-tid fra dødens. Gangen før dummet den seg ut med volte. Virker stabil med bilstart, og på ren kapasitet holder vi den høyt. Er på foto om den ikke blir fast.

V64-3 : 1 Four Strong Winds – Gjorde flere meget gode løp når den stod hos Steen Juul, og vi snakker altså om en hest som har vært 14 ganger blant de to beste på 26 forsøk… Nå har den fått fire løp i kroppen etter at den kom inn på stallen til Thomas Uhrberg, og den virker å være på vei mot formen. Leverte en sisterunde i 12-fart sist, og noe veldig mye mer enn det kan man ikke kreve. Står spennende til på strek, den er sikret et bra opplegg, og som veldig lite spilt må vi varsle!

V64-4 : 11 Klara Håleryd – Et svært dårlig løp venter, og det er altså lærlingene som skal ut å «krige» mot hverandre. Det opplagte objektet kommer ut fra stallen til Peter Untersteiner, og det er snakk om en hoppe som de har litt tro på. Var klart godkjent på en god tid sist, og den ventes ytterligere forbedret til dagens oppgave. Henriette Larsen er rutinert i denne sammenhengen, og hun pleier å bite godt fra seg. Skal stå først, men vi tør ikke å banke.

V64-5 : 4 J.H. Respons – Nytt løp uten en veldig bra klasse, og heller ikke dette er helt lettløst. Hesten vi plasserer først er ganske entaktet, men var bra når den vant nest sist. Til denne starten er den nybehandlet, den har fått et bra spor bak bilen, og distansen passer midt i blinken. SKAL MED PÅ ALT!

Vår andre banker:

V64-6 : 5 Gomez – Er en TOPPHEST, og den skal bli utrolig spennende å følge etter en treningspause. Rapportene på den er fine, og den går et spennende 2018 i møte. Normalt vil «ALLE» ha ryggen til Gomez, og det betyr trolig gratis tet. Har en stor sjanse, og den vinner trolig dette løpet om alt går riktig for seg.