V64-galopp med jackpot

Per-Anders Gråberg (her på hesten Alsinsaam på Øvrevoll i sommer) rir Nettavisen bankerkandidat i V64-3/V4-1 på Jägersro søndag. Foto: Anders Kongsrud/www.hesteguiden.com.

V64 Jägersro: V64-galopp med jackpot



Denne artikkelen er tilrettelagt av Kurt Leirvåg. Tips, analyser og

spilleforslag er utarbeidet av Nettavisens galoppeksperter Birger

Christensen og Morten Olsen.

Det er en innholdsrik søndag vi har foran oss med jackpot både i V64 på Jägersro galopp og i V65-løpene på Biri søndag kveld. I tillegg er det V75 Grand Slam fra Romme. På Jägersro venter det 236 950 SEK ekstra i sekserspotten, mens det på Biri er helt 429 675 kr ekstra i sekserpotten.

I denne artikkelen skal det heretter handle om galopp i Jägersro. Her er det altså jackpot med 236 950 SEK ekstra i sekserpotten og spillestopp er kl 12.45. Som vanlig er det også V4-spill, denne innledes i V64-3 og har spillestopp kl 13.31.

Våre galoppeksperter har hatt en strålende 2019 og selv om det ikke ble fullklaff verken i V65 eller V4 på Øvrevoll torsdag, ble det flotte gevinster på Bro Park onsdag og i V4-spillet på Klampenborg lørdag og det har allerede blitt godt med gevinster i september.

Flott V4-klaff på Klampenborg lørdag 14. september

Det ble godt med overraskelser i V4-spillet på Klampenborg denne lørdagen, men Nettavisens V4-banker 3 Coat of Arms i V4-4 innfridde. Vi måtte dessverre opp på det største V4-forslaget på Nettavisen (innl.pris kr 1 920) for å fange fire rette. Utbetaling pene 8 105 kr.



Flotte gevinster i V4 på Bro Park onsdag 11. september

Det ble full klaff for V4-forslaget med innl.pris på kr 960 denne onsdagen. 8 Happy Honey Bee i V4-2 ble lansert som en alternativ V4-banker mot omgangens største V4-favoritt 11 Australian Open og vant da også lett. V4-utbetaling stoppet på flotte 5 634 kr.

Femsifret systemklaff i V5 på Bro Park onsdag 11. september

I V5-spillet landet utbetalingen på femsifret. Vårt systemspill på Eksperten (fire andeler a kr 750) satt som et skudd og utbetalingen ble fine 10 743 kr.

Solid V4-gevinst på Øvrevoll torsdag 5. september

Det ble fine penger i V4-spillet denne torsdagen. V4-forslaget på Nettavisen med innl.pris på kr 480 satt klokkerent og betalte tilbake meget pene 6 281 kr.



V5-klaff på Bro Park onsdag 4. september

Det ble bra gevinst i V5-spillet på Bro Park i går. V5-forslaget på Nettavisen med innl.pris kr 900 satt klokkerent og betalte tilbake pene 5 286 kr

Det er "Gøteborg-klasse" over løpene på Jägersro søndag. Med det mener vi at det er vrient å finne ut av løpene med få holdepunkter. Men feltene er mindre enn i Gøteborg, og det blir nok neppe en ny jackpot. Men et par fjerde-femtevalg blir det temmelig sikkert, og trolig blir det en fin utbetaling.

I V64 velger vi å gå tynt i V64-3/V4-1. 2 Black Coffee vant sikkert sist foran 4 Love You Vero. Sistnevnte har litt bedre vektbetingelser og får plass på de største bongene. Men vi tror klart mest på 2 Black Coffee og bankerspiller denne på de to minste V64-forslagene og på de to minste V4-forslagene.



I V64-1 er 2 Hot Chocolate vårt bud. Var strålende toer på den svenske Derbydagen før 2400 meter i Oaks ble alt for langt. Sist var hun klart først i mål, men ble flyttet ned til annen. Det var greit nok, for den urutinerte lærlingen fikk problemer på oppløpet. Nå er det Oliver Wilson på ryggen, og det hjelper godt. Løpet går over 1000 meter, og det er litt pussig. Så å si alle hestene har gått andre distanser i hele år.

V64-4/V4-2 er uhyre vrient, mens 11 Starka i V64-6/V4-4/DD-2 kan være et friskt bud. Vant to løp på Jägersro i fjor høst, og årets første seier kan komme her. Vi tester 11 Starka som banker i DD-spillet.

