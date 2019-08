V64-galopp med norsk banker

Wido Neuroth-trente Dardenne med trenersønn Jan Erik Neuroth som rytter, skal ha gode vinnersjanser i V64-6 på Gøteborg søndag ettermiddag. Foto: Roger Svalsrød: Hesteguiden.com

V64 Gøteborg galopp: Norsk banker i herlig omgang

V5 Århus galopp: Spennende ettermiddags-V5 fra Danmark

Tippetips: Søndagskupongen har et heftig potensial



Det er som vanlig en innholdsrik søndag i hestersporten. Galoppen er som vanlig først ut med V64 der spillestopp er kl 12.45. Litt senere på søndagen med start kl 15.00 er det så klart for V75 fra sommerbanen Tingsryd. Så er det enda mer galopp med V5-omgang fra Danmark og Århus galoppbane. Søndag kveld byr så Momarken på internasjonal V65-omgang.



PS. Husk at du får hele gevinsten selv dersom du kjøper en av ekspertkupongene i spillboksen under.





Vi tror på Dardenne

Vårt holdepunkt i Gøteborg søndag blir Wido Neuroth-trente 2 Dardenne i V64-6. Han vant lett på banen i juli og fulgte opp med en sikker seier på Bro Park.

- Han er blitt mye tøffere etter at jeg satte på blinkers før løpet i Gøteborg. Nå fighter han på en mye bedre måte, og formen er fortsatt veldig god. Han må være litt bedre med fra start fra innvendig spor, men det tror jeg han skal løse. Det er bare en fordel at det regner i Gøteborg i dag, sier trener Wido Neuroth. Vi bankerspiller 2 Dardenne i både V64, V4 og DD.

PS. Husk at du får hele gevinsten selv dersom du kjøper en av ekspertkupongene i spillboksen under.

Selv med en banker vi tror på, er det ikke slutt med problemene. Vi tror mer på en utbetaling i nærheten av jackpot enn småpenger. Vi går tynt i V64-4. 5 Althon bankerspilles på tre av fire V64-forslag. Gikk sterkt på Klampenborg sist og skal ha en bra sjanse her. 7 Eddie Shoestring blir klart rytterforsterket og tas med på det største V64-forslaget.

PS. Husk at du får hele gevinsten selv dersom du kjøper en av ekspertkupongene i spillboksen under.