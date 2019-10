V64-galopp med stor jackpot

Dardenne og Jan Erik Neuroth blir en av Nettavisens bankere under søndagens store jackpotomgang i V64-spillet på Bro Park. Foto: Roger Svalsrød: Hesteguiden.com

Denne artikkelen er tilrettelagt av Kurt Leirvåg. Tips, analyser og

spilleforslag er utarbeidet av Nettavisens galoppeksperter Birger

Christensen og Morten Olsen.

En strålende søndag står foran oss. Den innledes med stor V64-jackpot på Bro Park og hele 828 247 SEK ekstra i sekserpotten. Litt senere søndag ettermiddag er det V75 på Solvalla og her skal det handle om semifinaler i Breeders Crown og sportslig er det en pangomgang. Søndag kveld byr så Biri på en internasjonal V65-omgang.

PS. Husk at du får hele gevinsten selv dersom du kjøper en av ekspertkupongene i spillboksen under. Artikkelen fortsetter under spillboksen

Men i denne artikkelen skal det heretter handle om galoppløpene på Bro Park der det altså er gedigen jackpot i V64-spillet med hele 828 247 SEK ekstra i sekserpotten. V64-spillet har spillestopp kl 12.45, mens V4-spillet innledes i V64-3 og har spillestopp kl og her er det både V4 og V5 på menyen. V4 er først ut med spillestopp kl 12.45, mens V5-spillet innledes i V4-4 og har spillestopp 13.31. Nettavisens galoppeksperter har hatt solide treffere i V4-spillet den siste uken og forhåpentligvis er det duket for nye fremganger søndag.

Femsifret V4-utbetaling på Øvrevoll torsdag 24. oktober

Vår V65-banker Asaks Ambition ble kun nummer tre i sitt løp i V65-4/V4-2 på Øvrevoll denne kvelden, men på de største V4-forslagene var denne dekket opp med 8 Hope And Glory. V4-forslaget på Nettavisen med innl.pris på kr 1 440 satt klokkerent og betalte tilbake flotte 10 343 kr.

Herlig V4-gevinst på Bro Park søndag 20. august

Våre galoppeksperter valgte å dekke opp storfavoritten 2 Privilegadio i V4-spillet og det ble lønnsomt. Det største V4-forslaget på Nettavisen (innl.pris kr 1 872 kr) satt klokkerent og betalte tilbake flotte 24 153 kr. På Eksperten ble det fullklaff for fire andelslag (alle med fire andeler a kr 500) og dermed nærmere 100 000 kr innspilt i V4.

Neuroth og Dardenne

Wido Neuroth-trente Dardenne er ett av de store utropstegnene i årets sesong. Han er med formtall 91 en av de aller beste sprinterne i Skandinavia. Søndag har en veldig fin oppgave som i V64-4/V4-2. 8 Dardenne har vunnet tre kvalifiseringsløp til morgendagens oppgjør, og for seirene har han fått tre kilo lettelse! Det betyr at Dardenne går med 58 kilo og ikke 67 som han ellers måtte gått med. Dessuten er ikke sprinterne så utsatt for å miste form som hester som går lange løp. 8 Dardenne blir vår hovedbanker i V64-spillet og bankerspilles også i V4-spillet.

PS. Husk at du får hele gevinsten selv dersom du kjøper en av ekspertkupongene i spillboksen under. Artikkelen fortsetter under spillboksen

I V64-2 tror vi klart mest på 7 Double Rock. Har vært klart slått av Espen Hill, men de som så Espen Hill vinne St leger (mot Privilegadio) sist søndag, skjønner at det ikke har vært noen skam. 5 Meandyoutwo hos Niels Petersen blir nok betrodd etter å ha skuffet i hver eneste start til nå. Det han har vist rekker ikke, men det kan være en type hest som vil reagere positivt med en påminnelse av pisken. Han får plass på systemspillene, men vi går for banker også på 7 Double Rock i V64-2 på de flate kupongforslagene på Nettavisen.

Løpene ellers er det åpent. Vi tror 1 Ramone (Niels Petersen trener) kan vinne V64-3/ V4-1. Hun er rask, og 1200 meter er en fordel. Men hun har ikke vunnet løp i år, så vi velger å dekke litt.



Ellers har vi litt tro på 9 Double Cash i V64-5/DD-1. Sist var det 1200 meter, 200 meter ekstra skal være en klar fordel. Kanskje blir en dobbeltseier til Patrick Wahl med Double Rock og Double Cash? Vi går uansett for 9 Double Cash som vår banker i DD-spillet.



PS. Husk at du får hele gevinsten selv dersom du kjøper en av ekspertkupongene i spillboksen under.