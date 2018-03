V64-jackpot i en praktfull omgang

Time for Money og kusk Ole Johan Østre. Tirsdag kommer de ut i V64-1. Foto: Anders Kongsrud/www.hesteguiden.com.

Årets første riktige SUPERUKE venter, og her er det spekket med høydepunkter! Det største høydepunktet skjer naturligvis lørdag hvor det er en INTERNASJONAL V75-JACKPOTOMGANG på Momarken. Her ligger det enorme 17 539 688 ekstra i sjuerpotten, og løpene er i gang kl.16.20. Allerede i dag smeller imidlertid Solvalla i gang med ukens første høydepunkt, og her er det altså JACKPOT i V64-spillet. Hele 1 152 127 ligger ekstra i sekserpotten. Forus byr også på V65-jackpot, og her ligger det 463 317 ekstra i sekserpotten. På Bjerke i morgen er det JACKPOT i V76-spillet, og her finnes det 1 185 655 ekstra i sjuerpotten. Som om ikke dette var nok så er det også JACKPOT i V75-spillet til Gävle søndag, og her er sjuerpotten fylt opp med 3 207 611 ekstra!



Lerum med supertips på V75 i Sverige 4. mars!

Undertegnede serverte knallsterke V75-tips til løpene på Umåker søndag 4. mars! Tzarina (2-valg / dobbelt a-valg), Tangen Haap (2-valg), Dusktodawn Sisu (vår V75-banker), Rorri Bris (3-valg), og Rally Funny (4-valg / vår DD-banker) stod alle først på ranken! Vårt mellomste V75-forslag på Kr.864 satt som et skudd, og betalte ut meget solide Kr.30 705,-.

Når kommer V64-suksessen i mars?

Untertegnede har startet V64-året på en bra måte. I januar kom høydepunktet den 23. januar på Solvalla hvor V64-bongen på Kr.960 betalte ut solide Kr.23 024,-. På Jägersro 13. februar var det duket for en ny opptur, og det var systemene våre det klaffet for her. Vårt største system (fire andeler a Kr.1 500) betalte ut Kr.18 259, mens vårt litt mindre system (fire andeler a Kr.1 000) betalte ut Kr.17 554,-.

PS. Husk at du får hele gevinsten selv dersom du kjøper en av ekspertkupongene i spillboksen under. Artikkelen fortsetter under spillboksen

Solvalla sin bane er i oppløsning, og løpene er derfor blitt flyttet til Mantorp, hvor løpene i går ble avlyst grunnet tåke... Når det gjelder dagens V64-omgang til Mantorp så er det JACKPOT med vel 1,1 millioner ekstra. Noen av sveriges beste unghester rammer inn dagens omgang, og det er rett og slett en ekstremt fin meny vi har foran oss. Vi jakter svenskecashen med følgende godbiter:



V65-1 : 10 Time For Money – Har hatt sine problemer med munnen, og den har fakta ikke vært helt kjørbar. Var uansett GOD i nederlaget sist, og vi hadde 13,6 s 800m på klokken uten at det virket til å være tomt på det. Gikk altså 15,6/2100ma, og den kan nok et sekund raskere om den er kvitt de småproblemene som den har hatt. Møter ikke de absolutt beste 3-åringene i Sverige her, og vi er litt inne på at det kan bli norsk seier. PASSES!

V65-2 : 3 Whitehouse Express (denne ble strøket tirsdag ettermiddag) – Er den klart beste hesten i dette flotte løpet, og skikker den seg etter pause, ja, da skal mulighetene være store. Vær dog OBS på at den feilet i årsdebuten i 2016, og det gjorde den også i Finland i fjor. At løpene er blitt flyttet til Mantorp trenger ikke å være noe pluss, og vi nøyer oss med å sette den først på ranken. Vi stoler rett og slett ikke på den når det skal dreie seg om årsdebut. Er dessuten best skoløs, men første gangen ut blir det trolig sko på alle fire. 6 King City er en hest vi holder veldig høyt, og den pleier å være godt forberedt etter pause. Vant på en 12-tid direkte i fjor, og da begynte man faktisk å snakke om Elitloppet… Må bare prøves når den store favoritten er blitt strøket, og den skal med på ALT!

Dagens beste banker:

V65-3 : 5 Staro Miami – Er et STORT løfte, og selv om vi «hater» å banke såpass unge hopper så gjør vi her et unntak. Den vant lekende lett i debuten tredje sist, mens den på isbane nest sist var helt overlegen. Nå sist innledet den i dødens, fikk deretter andre utvendig, men avgjorde på to steg når den fikk marsjordre ca 300m fra mål. På klokken stod det 14,5 s 700m, og det var den helt ukjørt på. Det finnes talent med i dette feltet, og Staro Miami kan ikke ha noen dårlig dag om den skal vinne. Har dog imponert oss såpass mye at vi lar det stå til. ALL IN!

V65-4 : 10 Creation Primero – Har bare gjort åtte løp, men den har altså vunnet fire av disse, og på tirsdag debuterer den for Stig H. Vi så den i prøveløpet på Solvalla 14. februar, og der kjørte Stig H kun de siste 300m. Avsluttet imidlertid knallsterkt, og den så ordentlig fin ut i målgangen. På klokken stod det 16,3 den siste runden, og det var den helt ubrukt på. Vi er usikker på hvor tøft man vil bruke den første gangen ut, men den møter en gjeng som den har en solid mulighet mot, og den skal stå først. PS. 2 Crazy Man Ås – Bremset fra start til mål sist, og den hadde mye krefter igjen over mål. Til denne starten vil man justere hodelaget, og forhåpentligvis blir den litt mer villig da. Det er snakk om en fin hest, og den kan lede dette rundt om skulle den være på hugget.

V65-5 : 5 Fantasy In – Er en hoppe som har utviklet seg fint, og den virker stadig å bli bedre. Den spurtet meget bra nest sist, og den hentet noen lengder på 2 Baronessa Ima over oppløpet da. Nå sist fikk den aldri sjansen i køen, og den ble sittende bom fast som ubrukt. Svante Båth varsler at skoene skal rykkes for første gang på denne, og akkurat det kan gi et ytterligere kick i steget. Har vært såpass positiv de siste gangene at vi føler den er veldig spennende på «racerbalanse» tirsdag. BANKES SUPERFREKT PÅ DD!

V65-6 : 1 The Bucket List F. – Vi er fullt klar over at det dreier seg om en årsdebut, og vi er også fullt klar over at den ikke har vært som raskest fra start tidligere. Dog må vi bare prøve oss med denne direkte da det er snakk om en ordentlig KANON! I et forsøk til Svenskt Travkriterium nest sist gjør den et helt spinnvilt løp etter tredjespor/dødens på Coin Perdu, og du verden hvor bra den var. Denne har stoff i seg til å bli en av de beste i årgangen, og som veldig lite spilt (hadde 4,1% av innsatsene på seg når vi la ut tipset) er den superspennende i en fantastisk finale! MÅ MED PÅ ALT!