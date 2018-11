V64-jackpot med 579 316 ekstra i sekserpotten

Johan Untersteiner er aktuell i Halmstad mandag. Foto: Anders Kongsrud/www.hesteguiden.com.

Sportspills øvrige mandagsmeny:

V4 Östersund: Spennende V4-omgang med et solid potensial

V65 Leangen: Ragnhild kusker Nettavisens V65-banker på Leangen

Oddstips: Bochum tar et kjempebyks med seier

Lykkespill: Nå kan du kjøpe Flax-julekalenderne på nett

Östersund er først ut denne mandagen, og da skal det dreie seg om en spennende V4-lunsj med start kl.12.20. Deretter byr Leangen på en svært fyldig kveldsmeny, og her blir det både V4/V65/V5. V65-omgangen er i gang kl.18.55. Det klare høydepunktet denne mandagen skjer i Halmstad hvor det er JACKPOT i V64-spillet. Kr.579 316 ligger ekstra i sekserpotten, og moroa her starter kl.19.30.



PS. Husk at du får hele gevinsten selv dersom du kjøper en av ekspertkupongene i spillboksen under. Artikkelen fortsetter under spillboksen

Det er altså JACKPOT i dagens V64-omgang, og det ligger 579 316 ekstra i sekserpotten. 3 Global Writer (V64-2) er fersk, men den kommer ut i et svært billig løp, og normalt burde det dreie seg om tidlig tet og slutt. Gå ikke glipp av følgende til Halmstad:



V64-1 : 3 That’s Art – Har denne dagen, ja, da er den best, og den må bare prøves fra nydelige betingelser. Den gikk et løp på det jevne i køen sist, mens den nest sist spurter enormt bra (07,8 s 400m) i tøffe omgivelser. Nå er den veldig riktig ute når det gjelder motstand, det blir skorykk, og akkurat det gir normalt et ekstra kick. MÅ MED PÅ ALT!

V64-2 : 3 Global Writer – Blir ekstremt hardt betrodd, og den har også en bra sjanse i et såpass billig løp som dette. Gikk et bra løp etter pause sist, og den blåseren gjorde nok også godt. Trolig kan Johan Untersteiner kjøre seg gratis til tet her, og siden skal det en god hest til for å plukke den ned. Motivert favoritt som også vi tror på.

V64-3 : 2 Harran Boko – Gjorde sin plikt sist, og den vant sprettlett på 14,6. Dette er en ordentlig kanon, og hadde alt gått normalt for seg i år, ja, da burde den ha hatt et grunnlag på LANGT over en million. Slik har det altså ikke gått, og den står dermed utrolig fint inne i grunnlaget. Nå blir det normalt gratis tet, og da skal den ikke få dempe mye før den er «uslagbar». Vi tror HARDT på Harran Boko, og er veldig inne på at dette dreier seg om tidlig tet og slutt!

PS. Husk at du får hele gevinsten selv dersom du kjøper en av ekspertkupongene i spillboksen under. Artikkelen fortsetter under spillboksen

V64-4 : 9 Overlord – Har egentlig sett veldig fin ut etter pause, men det hjelper lite når det ikke har klaffet i løpene. Spurtet klart positivt bak en såpass bra hest som Flying Fortuna sist, og det er ingen tvil om at storformen er der nå. Står interessant til for å smyge med her, og blir det bare litt tempo, ja, da burde den dukke opp på foto. SETTES FREKT FØRST!

V64-5 : 9 Mooney – Er den beste hesten på ren kapasitet i dette feltet, og den skal bli særdeles spennende å se i en KASTRERT utgave. Har feilet bort utrolig mye penger hittil i karrieren, og den har kapasitet LANGT utover det grunnlaget den har på konto. Joakim Lövrgen er opp på sin springer etter dette oppholdet, og han tror på sin hest. Taper neppe feilfritt, og vi iler til med tipsnikken.

V64-6 : 9 Belive In Fate – Etter en formdupp har den igjen løftet seg på slutten, og selv om den kanskje burde ha holdt unna fra tet sist så var den OK i nederlaget. Her tror vi på hard kjøring underveis, og da er det aldri feil å komme bakfra med sparte krefter. Sporet burde passe perfekt, og med tempo må den være HET. SPILLES!