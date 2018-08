V64-jackpot med 784 648 ekstra i sekserpotten

Erik Adielsson er aktuell i dagens V64-omgang. Foto Morten Skifjeld/Hesteguiden.com

PS. Husk at du får hele gevinsten selv dersom du kjøper en av ekspertkupongene i spillboksen under. Artikkelen fortsetter under spillboksen

En herlig weekend venter, og vi innleder den med lunsj på Jägersro kl.12.45. Til kvelden blir det V65 på Biri, og her er man i gang kl.18.55. Høydepunktet fredag skjer i Sverige, og da skal vi til Gävle. Her er det nemlig duket for en stor V64-jackpotomgang. Hele 784.648 ligger ekstra i sekserpotten, og løpene starter som vanlig kl.19.30.



Til JACKPOTOMGANGEN byr vi på følgende:

Dagens beste banker:

V64-1 : 2 Global Withdrawl – Er en av årgangens beste, og en ordentlig topphest. Hadde kvalet til E3-finalen uten galopp oppunder mål sist, og den var ordentlig bra før denne galoppen kom. Fikk syre, og mistet derfor aksjonen litt tilslutt. Nå blir det skorykk for første gang i karrieren, og det gjør den fort ytterligere 20m forbedret. Må har en stor mulighet i dette lille feltet, og vi åpner med en banker.

Alternativ banker:

V64-2 : 11 Explosive Mearas – Er en hest som Oscar Berglund (36% seire i 2018) holder meget høyt. Den feilet fra et trangt spor i volten tredje sist, men viser altså 14,0/2000m etter galoppen, og akkurat det gjør ingen i dette feltet etter den. Nå sist gikk den en bra sisterunde i sporene, og formen virker å være veldig bra. Til denne starten blir det trolig skorykk, og yankervogn for første gang. Om dette passer så vil det fort kunne forbedre den med 30-40m. Taper normalt ikke et løp som dette, og også vi tror hardt!

V64-3 : 4 Tiger Williams – Likte vi skarpt sist, og den spurtet ordentlig bra nedover oppløpet fra en iskald utgangsposisjon da. Nå kommer den ut på en distanse som normalt passer MYE bedre, sporet er perfekt, og den burde dukke opp på foto. SPILLES!

V64-4 : 4 Carmencita Majo – Har funnet toppformen etter pause, og den har vært bra. Nå sist fikk den maks bak Tina Gel, men den slo altså en såpass god hest som Thelma De Glatigne. Er billigere ute nå, den er kjapp i vei, og dette ser veldig riktig ut på forhånd. MÅ MED PÅ ALT!

V64-5 : 1 Vincent Zaz – Banker vi småfrekt i DD-spillet. Har fått to løp i kroppen etter et lengre avbrekk, og sist var den overlegen i billige omgivelser. Er SVÆRT grunnkapabel, og den har et aldeles for lavt grunnlag på konto målt opp mot kapasitet. Her får garantert Nicklas Westerholm kjøre billig i et par runder, og da blir den alt annet enn enkel å fange. Vi tror på en TOPP MULIGHET!

V64-6 : 2 Absurd – Er en fin hoppe med kun fire løp under vesten. Er under en veldig utvikling, og den hadde vunnet sist hadde Kihlström vært mer heldig med styringen sin. Kan åpne bak bilen, den har trukket et nydelig spor, og den har en topp mulighet om den fortsetter å utvikle seg. SPILLES!