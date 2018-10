V64-jackpot med 811 399 ekstra

Jan Norberg er aktuell i kveldens jackpotomgang. Foto: Anders Kongsrud/www.hesteguiden.com.

Lerum disket opp med lunsjfest til Bollnäs 15. oktober!

PS. Husk at du får hele gevinsten selv dersom du kjøper en av ekspertkupongene i spillboksen under.

Solvalla sparker i gang denne weekenden, og her begynner V65-1 kl.12.45. Deretter skal vi til Biri, og kveldens V65-omgang fra Norge starter kl.18.55. Umåker står for dagens høydepunkt, og det er altså JACKPOT i V64-spillet. Det ligger 811.399 ekstra i sekserpotten, og løpene er i gang kl.19.30.

Umåker disker opp med en SVÆRT SPENNENDE V64-JACKPOTOMGANG fredag, og vi har jobbet frem MYE snadder til kveldens løp. Bankeren som vi landet på blir neppe noen favoritt, men på våre bonger står 3 Axl Brown (V64-6) alene...

Sjekk ut følgende:



V64-1 : 9 Officer C.D. – Gjorde comeback etter et lengre avbrekk sist, og det ble en enkel seier. Det fortalte egentlig ikke så mye da den fikk «bløffe» løpet hjem. Er normalt MYE forbedret med den blåseren i kroppen, den møter en ganske sliten gjeng, og den burde være HET om den bare gjør som den skal. SPILLES.

V64-2 : 12 Mellby Fake – Har løftet seg etter pausen, og den har vært god tre ganger på rappen. Sist gjorde den en bunnsolid sisterunde i tredjespor, og innsatsen var klart plussbetont. Står litt dumt til nå, men får den bare tempo gjør den seg ikke bort. Plasseres knepent foran 5 Nuestro Amor.

V64-3 : 13 Soul Tan – Er BEST, og den bør fakta runde en gjeng som dette. Gikk en SOLID sisterunde fra sisteplass sist, og vi hadde 12,3 s 800m på klokken. Har vært ute mot mange klasser bedre hester enn dette gjennom hele året, og på elleve starter har den vært ni ganger blant de tre. Kusken har vunnet tre løp på 10 forsøk i 2018, og hun holder bra form. Lar seg ikke stoppe?

V64-4 : 2 Stålville – Her er det åpent, og en bred gardering kan være smart. Hesten vi plasserer først blir nok ikke veldig mye spilt, men den gjør stortsett en bra innsats hver gang, og i år har det blitt syv ganger på trippelen på ti forsøk. I Fjor var den åtte ganger på trippelen på seksten forsøk. Nå sist gikk den PIGG i mål etter sene luker, den blir kuskeplusset med Jan Norberg, og den står riktig til i dette løpet. KAN OVERRASKE!

V64-5 : 1 Coal Trader – Sporet kan bli en felle, men blir denne bare ikke fast, ja, da har den skrellform! Den spurtet strålende i kulissene etter hinder på veien nest sist, og det gjorde den også sist. Nå sist stod den dessuten 20m bak 6 Corroded som den her står likt med… Har vinnerform i kroppen, og som veldig lite spilt er i hvertfall vi på vakt. TAS MED PÅ ALT!

V64-6 : 3 Axl Brown – Banker vi frekt i finalen! Dette er nemlig en talentfull 4-åring som er veldig sparsomt startet. Kom ut etter pause sist, og den spurtet gedigent tilslutt. På klokken stod det 12,2 s 800m, og den var først kort etter mål. Har normalt gått ytterligere frem med det løpet i kroppen, den står helt riktig til på strek, og den kan umulig bli enkel å ha med å gjøre om den fortsetter fremgangen fra sist. ALL IN! Velger man å gardere så er det 12 Vic De Luxe som imponerte sist, samt 8 Jazza Håleryd som var strålende etter startgalopp sist vi frykter.